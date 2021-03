Šokujúce FOTO spred levickej nemocnice: Vrece s použitými striekačkami ležalo pri ľuďoch, ktorí kašľali na rozostupy

Radoslav nám poslal znepokojivé zábery, ktoré zachytávajú odpad z očkovania proti covidu-19. Problém je v tom, že vrece plné použitých injekčných striekačiek ležalo na tráve pri ľuďoch, ktorí pred vchodom levickej nemocnice čakali na očkovanie.

Zdroj: Tip čitateľa/Radoslav

„Takýto špeciálny odpad je každý deň odvážaný v zmysle nakladania so špeciálnym odpadom, dnes (12. marca, pozn. red.) došlo k nepredvídanému oneskoreniu jeho vyzdvihnutia. Ďakujeme za upozornenie, už sme prijali opatrenia, aby sa to nemohlo zopakovať a vrecia budú zabezpečené a vyzdvihované v na to určenej miestnosti,“ reagovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, ktorej členom je levická nemocnica.

Zdroj: Tip čitateľa/Radoslav

Radoslava okrem vreca pohoršilo aj čakanie na samotné očkovanie. Podľa jeho slov ľudia stáli v dlhom rade a kašľali na rozostupy. „Rozostupy takmer žiadne, vnútri cca 15 ľudí v malej miestnosti vypĺňalo tlačivá, príslušník armády úplne zbytočný,“ opísal a dodal, že mu to pripomínalo tlačenicu ako v obchode.

Zdroj: Tip čitateľa/Radoslav

Pavliková uviedla, že pod nahromadenie ľudí sa podpísali ich priskoré príchody na očkovanie. „Problémom, ktorý my vnímame, je, že seniori objednaní na konkrétny termín a čas v zmysle registrácie na portáli www.korona.gov.sk prichádzajú na očkovanie s veľkým predstihom, aj hodinu a viac skôr a potom musia dlhšie čakať,“ skonštatovala hovorkyňa nemocnice.

„Rozostupy medzi nimi pravidelne kontrolujeme, vyzývame na dodržiavanie predpísaného odstupu, vysvetľujeme, prečo je to dôležité. Kvôli zabezpečeniu bezproblémového očkovania a dodržiavanie odstupov od dnes vykonávajú dohľad vo vakcinačnom mieste aj dvaja príslušníci Ozbrojených síl SR. Keďže od budúceho týždňa nemocnica rozširuje svoje kapacity očkovania až na cca 800 ľudí (a to mimo výjazdov) veľmi pekne by sme chceli všetkých poprosiť, aby na očkovanie prichádzali v konkrétny čas, predídeme presne takýmto situáciám,“ dodala Pavliková.