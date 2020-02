Do vesmíru nebolo nikdy bližšie! Na obežnú dráhu Zeme sa dá preniesť aj zo Slovenska

Komerčné lety do vesmíru

Donedávna bolo možné letieť do kozmu len prostredníctvom súkromnej cestovnej kancelárie Space Adventures. Cena letu závisela od viacerých parametrov, napríklad dĺžky letu či programu. Prvého vesmírneho turistu Dennisa Tita vyšiel tento výlet na 20 miliónov dolárov (v prepočte viac ako 1,84-milióna eur). Ak by ste si chceli let spestriť aj pobytom vo voľnom kozme, jedenapolhodinový fakultatívny výlet by vás stál 15 miliónov dolárov, čo je vyše 13,8-milióna eur.

Pripravenosť na komerčné lety do vesmíru deklaroval aj Glavkosmos, dcérska spoločnosť ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos.

Americká vesmírna agentúra (NASA) vydala vlani v júni tlačovú správu o plánovanom sprístupnení stanice ISS pre komerčných astronautov. Výlet na ISS bude trvať do 30 dní, pričom astronaut bude počas svojho pobytu plniť úlohy spadajúce pod schválené komerčné aktivity. Zatiaľ sa uvažuje nad dvomi takýmito letmi za rok. Výlet bude stáť zhruba 58 miliónov dolárov (viac ako 53,5-milióna eur).

Ekonomickejšou variantnou sa javí vízia Richarda Bransona. Spoločnosť Virgin Galactic ponúka let do vesmíru za približne 250-tisíc dolárov (cca 230-tisíc eur). Komerčné lety sa budú uskutočňovať z novovybudovaného kozmického prístavu Spaceport America v Novom Mexiku.

Miesto pre vybudovanie kozmodrómu musí spĺňať viacero kritérií - dostatočne rozľahlá neobývaná oblasť, aby sa v prípade výbuchu pri štarte predišlo stratám na životoch, neobývaná, resp. veľmi riedko obývaná oblasť v smere štartu, optimálne klimatické podmienky, stabilný terén atď.

Zvláštnosťou kozmodrómu Spaceport America je to, že sa ráta s jeho využitím na komerčné účely. Vraj sa predalo už niekoľko stoviek leteniek, pričom predaj leteniek potvrdila aj spoločnosť zastupujúca Virdgin Galactic v Česku.

Komerčné lety sľubuje aj spoločnosť SpaceX, za ktorou stojí vizionár Elon Musk. Cena palubného lístka by sa mala pohybovať okolo 500-tisíc dolárov (vyše 461-tisíc eur) a prvé komerčné lety by mali byť dostupné už v roku 2021. Destináciami by mohli byť Mesiac i Mars. Musk je známy práve svojou víziou kolonizácie Marsu.

Aby si bolo z čoho vyberať, na svojom vesmírnom programe pracuje aj spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa. Základom má byť opakovane použiteľná raketa New Shepard. Vesmírny modul s pasažiermi sa má priblížiť, resp. prekonať hranicu vesmíru, nemá však dosiahnuť obežnú dráhu okolo Zeme. Výlet cestujúcim sprostredkuje zhruba 5 minút beztiažového stavu.

Za hranicu vesmíru sa považuje výška 100 kilometrov nad zemským povrchom (tzv. Kármánova hranica). Túto hranicu neakceptujú v USA. Dôvody sú historicko-politické.

Nech si kritérium postavíme akokoľvek, do dnešného dňa bolo vo vesmíre vyše 500 ľudí. Sú medzi nimi aj kozmonauti so slovenskými koreňmi (Eugene Andrew Cernan a Vladimír Remek), ako aj slovenský kozmonaut Ivan Bella.

Zažiť pobyt vo vesmíre je možné aj na Slovensku

