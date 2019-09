Mrazivé VIDEO z Bratislavy: Deti majú extréme nebezpečnú zábavku, dopravný podnik varuje rodičov

„Rodičia, ktorí spoznáte svoje deti, dohovorte im, prosím, kým sa niečo nestane. Mráz mi behal po chrbte,“ apeluje na verejnosť autor videa. Z pohľadu šoféra ide o veľmi nešťastnú situáciu, pretože zavesené deti nevidí. Tie sa síce po pár sekundách po tom, ako sa vozidlo rozbehne, pustia, no na to, aby došlo k úrazu, chýba málo.

Čitateľove zábery sme ukázali bratislavskému Dopravnému podniku (DPB). Zástupca spoločnosti podotkol, že na vzniknutú situáciu už upozornili vodičov, obzvlášť na linke 80 v Kopčanoch, kde sa situácia odohrala.

„Ide o naozaj veľmi nebezpečnú aktivitu, ktorá sa môže skončiť nešťastne. Určite nikomu neodporúčame deti napodobňovať, naopak, dáme si veľký pozor, aby už k podobným situáciám nemohlo dôjsť. Ihneď po vašom upozornení sme prostredníctvom centrálnej výzvy okamžite informovali všetkých vodičov, aby si na to dávali pozor, obzvlášť na linke 80 v Kopčanoch, kde k situácii došlo. Zároveň sme na miesto poslali hliadku dispečerov, ktorí na to dohliadnu osobne. V prípade, že niekto z cestujúcich uvidí podobnú situáciu, odporúčame mu ihneď kontaktovať DPB. Ďakujeme za každú spoluprácu. Ide nám o to, aby sa nikomu nič nestalo,“ uviedol pre Topky.sk Martin Žarnovický, marketingový a PR manažér DPB Bratislava.