Ťažký osud chlapca z Prievidze: FOTO Má ďalšie tri nádory, slovenskí lekári mu nedokážu pomôcť

Nathanael Ščípa

Zdroj: Topky.sk

BRATISLAVA – Nathanael Ščípa má len deväť rokov, no v živote zažil viac bolesti, ako si dokážeme predstaviť. Keď mal sedem, v hlave mu našli nádor. Operácia prebehla v Nemecku, pretože slovenskí lekári mu nedokázali pomôcť – nemali na to možnosti. Chlapcovi prednedávnom na mieche objavili tri nádory. Ani tie mu tunajší doktori nevedia vyoperovať. Jeho rodičia sú pripravení bojovať, no na to, aby získali termín v Nemecku, musia do 15. decembra zložiť klinike zábezpeku vo výške 70-tisíc eur. A tu pomôžu len dobrí ľudia, pretože pomoc zo strany poisťovne ešte nenastala.