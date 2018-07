Firemný výstup na Rysy sa skončil celoslovenskou hanbou: FOTO Naštvali ochranárov aj turistov

"Posielam fotografiu pamätnej tabule, ktorú na "takmer himalájskom" vrchole nechali zamestnanci súkromnej firmy. Je to hanba... Na Rysy chodia rodiny s deťmi a odmenou sú maximálne horalky a čaj. Títo páni však urobili asi svoje životné maximum, tak o tom musíme všetci vedieť," napísal nám čitateľ Petr a nebol jediný.

Snímka bola zverejnená minulý piatok aj na facebookovej stránke TANAPu s popisom: "No comment... toto ste nám poslali ako aktualitu... skupina zamestnancov pri výstupe na jeden z tatranských štítov po sebe zanechala takúto "milú" pamiatku...".

Reakcie na seba nenechali dlho čakať a pod príspevkom sa začali objavovať komentáre žiadajúce odstránenie tabule a vyvodenie dôsledkov pre zamestnancov firmy, ktorí si mali svoj čin najprv dobre premyslieť. "Ľudská hlúposť je nekonečná...," napísal Miroslav. "Každý si robí, čo chce. Nikto nechce nič rešpektovať a potom sa sťažuje, že jeho nik nerešpektuje," dodal Richard, no v iných komentároch by sa našli aj oveľa tvrdšie slová.

K incidentu sa mal vo vlákne na sociálnej sieti vyjadriť aj konateľ firmy Michal Stanko: "...po pravde, neviem, ako na toto reagovať. Brali sme to ako recesiu a napriek tomu, že sme všetci už dospelí chlapi, ani mne osobne nenapadlo, aké by to mohlo mať následky. Preberiem to s "vinníkmi" a zistím, aké sú možnosti. Ja osobne to spraviť nemôžem, ani onoho pamätného dátumu som to na vrchol nedosiahol. Vzdal som to tak 150 metrov pred cieľom. Dám vedieť." Podľa TV JOJ za čin prebral plnú zodpovednosť a uviedol, že škody napravia.

Popol na hlavu si sypal aj jeden zo zamestnancov, ktorý bol účastníkom akcie: "

"Postupujeme to orgánom životného prostredia na inšpekciu, aby priestupcov prešetrili. Obzvlášť je nám ľúto, keď si ľudia takýmto spôsobom stavajú pomníky v národnom parku," povedal pre TV JOJ riaditeľ správy TANAPu Pavol Majko.