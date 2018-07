VIDEO Miriam si šla zabehať do bratislavského Horského parku: Narazila na MEGA užovku

Ilustračné foto, Zdroj: Getty Images, tip čitateľa

BRATISLAVA - Našej čitateľke Miriam sa počas štvrtkového behu priplietol do cesty nečakaný hosť. Prekvapil ju v bratislavskom Horskom parku. Hoci by mnohí z nás pri pohľade na jedenapolmetrového plaza spanikárili a utiekli, Miriam ho natočila na video, ktoré nám zaslala do redakcie.