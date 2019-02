Rozdielne názory kandidátov: Chmelár by chcel meniť ústavu, Zábojník riešiť biedu ľudí

BRATISLAVA – Prezidentský kandidát Eduard Chmelár by chcel posilniť právomoci prezidenta a vytvoriť novú ústavu, ktorá by nevytvárala toľko konfliktov a sporov. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike. Jeho protikandidát Juraj Zábojník tvrdí, že chce ako prezident pomôcť ľuďom.

"Nezaujíma ma v prvom rade zahraničná politika, ale že ľudia nemajú dať čo do úst," vyjadril sa Zábojník. Chmelár oponoval, že jeho protikandidát rozpráva o veciach, ktoré prezident nemôže ovplyvniť. Najväčšiu kompetenciu prezidenta vidí v zahraničnej politike. Jeho najväčšou je zas podľa Chmelára poskytnúť Slovensku víziu a cieľ, ktoré momentálne nemá.

Ani jeden z kandidátov priamo nepovedal, či by ako prezident predsedu strany Smer-SD vymenoval za ústavného sudcu. Chmelár si myslí, že by ústavný súd nemal byť luxusným dôchodkom pre vyslúžilých politikov, ale prekáža mu, že sa hovorí len o jednom kandidátovi. Zábojník povedal, že by Roberta Fica skôr nevymenoval, ako vymenoval, poradil by sa ale s odborníkmi.

Juraj Zábojník Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Moderátor sa pýtal aj na názor kandidátov na registrované partnerstvá párov rovnakého pohlavia. Chmelár považuje za nemiestne, že sa z toho robí téma volieb. Zákon o registrovanom partnerstve by však podpísal. Podľa Zábojníka je základom spoločnosti, že muž a žena tvoria pár a majú spolu deti. Legislatíva v oblasti práv párov rovnakého pohlavia je podľa neho dostatočná.

O zahraničnej politike

Kandidáti sa zhodli, že ukotvenie v EÚ a NATO neznamená, že Slovensko nemôže vyjadriť iný názor. Obaja napríklad odmietajú sankcie voči Rusku. Podľa Chmelára by sa európske štáty mali dohodnúť a spoločnej obrane, členstvo v NATO Slovensku prináša skôr komplikácie, ale nehovorí, že z neho treba vystúpiť. Zábojník sa podľa svojich slov diskusii o spoločnej európskej obrane nebráni, ale nepovažuje súčasných lídrov EÚ za kompetentných o tom rozhodovať.

Zábojník tiež varoval pred migrantmi z iných krajín. Podľa jeho slov sú medzi nimi psychopati a radikáli, ktorí robia Európe zle. Podľa Chmelára sa takýmito slovami umelo vytvára nenávisť. Utečenci podľa neho nie sú na Slovensku kontroverznou témou, keďže za posledný rok SR udelila šesť azylov.