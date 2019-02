Prezidentskí kandidáti diskutovali o zdravotníctve, podľa Mikloška poisťovne nedokážu hradiť všetko

BRATISLAVA - Prezidentskí kandidáti Štefan Harabin, Eduard Chmelár a František Mikloško v pondelkovej diskusii pod záštitou Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) diskutovali aj o problémoch v zdravotníctve. Zamestnávatelia pozvali do diskusie aj najhorúcejších kandidátov na post prezidenta SR. Maroš Šefčovič, Robert Mistrík či Zuzana Čaputová sa však ospravedlnili.

František Mikloško v diskusii uviedol, že pri dnešných možnostiach liečby nie je možné, aby boli poisťovne schopné všetko hradiť. Buď sa budú musieť zvýšiť odvody od viac finančne zabezpečených alebo bude musieť chudobnejším štát viac doplácať. Upozornil tiež na lobizmus farmaceutických firiem, ktorý je podľa neho druhý najvyšší po zbrojárskom priemysle, a na rodinkárstvo v zdravotníctve.

Podľa Eduarda Chmelára má SR zle nastavené priority. “My sme za tridsať rokov nepostavili ani jednu nemocnicu,” povedal. Pripomenul, že namiesto toho, aby sa štát zameral na zdravotníctvo, sú jeho záujmom vojenské výdavky. Jednou z ciest, ako by sa podľa Chmelára dali doplniť zdroje v zdravotníctve, je zrušiť neefektívny systém zdravotných poisťovní, ktorý by sa nahradil priamym financovaním zo štátneho rozpočtu.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

“Peňazí je dosť, len sa nesmie kradnúť.” povedal Štefan Harabin. Upozornil aj na fakt, že za posledných 12 rokov podľa neho zomrelo na vyliečiteľné choroby 40 tisíc ľudí.