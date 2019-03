Kandidáti v predposledných debatách vysvetľujú: Čaputová limit kampane, Šefčovič dar od šoféra

Prezidentskí kandidáti sa v jednom z posledných duelov na TV Markíza venovali viacerým témam. Hovorili o tom, čo im najviac vadí, vysvetľovali nezrovnalosti a obaja uznali, že sa uchádzajú aj o hlasy kontroverzných kandidátov, ktorí vo voľbách neuspeli – Mariana Kotlebu i Štefana Harabina. Čaputová opäť čelila otázkach ohľadom jej koncipientskej praxi a Šefčovič sa niekoľkým odpovediam vyhol. Obaja museli vysvetľovať sporné veci v ich kampaniach.

O statočnej Zuzane

Šefčovičovi najviac v rámci veľmi živej kampane vadilo, že sa kandidáti nedostali k ich programu. „Venovali sme 95 percent času politickému haštereniu, je to škoda,“ povedal na úvod. Na prezidentskej kampani Zuzany Čaputovej sa mu nepozdávalo to, že počas moratória pokračovala sponzorovaná rozprávka o statočnej Zuzane. „Túto rozprávku napísala pani, ktorá prispela pani Čaputovej 35-tisíc, na to sa nikto nespýtal.“

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Čaputová však tieto tvrdenia vyvrátila. „Tá rozprávka nebola súčasťou kampane, ani sme to nesponzorovali. Určite nie v čase moratória,“ povedala. Čaputovú naopak nemilo prekvapili osobné útoky a nálepkovanie vo veciach, ku ktorým sa nehlási. „Napríklad, že niekoho označujem za zlo. Nikoho som neoznačila za zlo. Ďalej koncipientska prax. Boli tam útoky príslušníkov zo strany Smer, ktoré sa týkali aj mojej rodiny,“ vytkla kampani Šefčoviča s tým, že to opätovať nebude.

Čaputovej limit na kampaň vs. Šefčovičov dar od šoféra

Štefan Harabin podal sťažnosť na Ústavný súd. Spochybnil priebeh prvého kola prezidentských volieb a okrem iného hovoril o tom, že Čaputová prekročila limit financovania kampane tým, že Robert Mistrík odstúpil. „K žiadnemu prekročeniu limitu nedôjde. Časť bilboardov sme odkúpili od reklamnej spoločnosti, ktorá ich prenajíma po tom, ako sa pán Mistrík stiahol. Normálne sme to zaplatili, všetko bude podložené. Sťažnosť mi príde absurdná,“ reagovala Čaputová.

Zdroj: Topky/Maarty

Šefčovič na druhej strane čelil otázkam ohľadom štedrého daru od jeho šoféra Romana Podhorného. „Je to môj bývalý osobný šofér a môj dobrý priateľ a manžel mojej osobnej asistentky, s ktorou pracujem 15 rokov,“ uviedol Šefčovič a opäť sa obul aj do médií. „Musím povedať, že ako pán Matovič a Denník N v podstate obvolávajú každého jedného človeka, ktorý ma podporil, či už vyhlásením, alebo finančne, to považuje za mediálne zastrašovanie. To je naozaj už cez čiaru a myslím, že to nemá obdobu v žiadnej európskej demokracii,“ povedal a na druhej strane povedal, že sa treba spýtať ľudí, prečo ho podporili a ako si to mohli dovoliť.

Boj o Kotlebových voličov

Čaputová jasne povedala, že sa uchádza aj o hlasy voličov Mariana Kotlebu. „Pár voličov som mala možnosť stretnúť a vnímam ich ako ľudí, ktorí sú zúfalí a nešťastní a chcú zmenu,“ odôvodnila svoj postoj. „Faktom je, že to zúfalstvo je také veľké, že sa rozhodli zvoliť niekoho, kto má radikálny slovník.“ Šefčovič sa takisto uchádza o voličov Kotlebu i Štefana Harabina. „Chcem byť prezidentom všetkých ľudí. Samozrejme, že sa uchádzam o hlasy voličov Harabin a Kotlebu. Chcem im ponúknuť lepšiu alternatívu.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Kým predtým Čaputová povedala jasné nie stretnutiu s Kotlebom v prezidentskom paláci v prípade jeho úspechu v parlamentných voľbách, teraz svoje vyjadrenie poopravila. „Nie žeby som sa s nimi nestretla, pozvala by som lídrov strán, ponúkla by som im stretnutia, pokiaľ by sa dištancovali od problematických výrokov a verejne sa za ne ospravedlnili,“ uviedla na adresu výrokov, ktoré sa týkali najmä popierania holokaustu. „Prezident má buď vyjednávaciu, alebo spoločenskú rolu. Musím rešpektovať, že je to strana zvolená v parlamentných voľbách.“

Vynášať súdy, či je Fico morálny, alebo nie, nepatrí na našu úroveň

Kandidáti čelili aj otázke o morálnosti lídra strany, ktorá ich vo voľbách podporuje. Šefčovič odmietol hodnotiť morálku predsedu strany Smer. „Robert Fico je premiérom, ktorý dotiahol krajinu do eurozóny a Schengenu. Bojovali sme spolu o miliardy. Vynášať súdy o tom, kto je morálny a kto nie, po tom, čo bol vystavený mediálnym tlakom, ani nechcem. Nepatrí to na našu úroveň. Vážim si podporu Smeru.“

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Čaputová na druhej strane Ivana Štefunka za morálneho považuje. „Samozrejme, boli tam špekulácie ohľadom jeho podnikania, ale to sme si vysvetlili. Dôverujem mu, prešiel si ťažkým osobným príbehom, mal problémy so zdravím. Vidím ho, vnímam ho v rámci PS ako bojuje a buduje svoj sen. Ja si ho veľmi vážim.“

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Koncipientska prax

V dueli prezidentskí kandidáti opäť rozoberali aj koncipientsku prax prezidentskej kandidátky. „Mňa odpovede pani Čaputovej nepresvedčili,“ uviedol Šefčovič a zopakoval to, čo tvrdil v reakciách na sociálnej sieti i v ostatných debatách. „Myslím, že došlo k porušeniu zákona o advokácii. Nemôžete byť koncipientom a mať živnosť. Nechajme ľudí na Slovensku, nech rozhodnú,“ dodal.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

„Neporušila som žiaden zákon. Ani vtedy, ani dnes zákon nestanovoval oznamovaciu povinnosť pri súbehu živnosti a koncipientskej alebo advokátskej praxi,“ reagovala Čaputová a odcitovala vyjadrenie ústavného právnika Petra Kubinu. „Pracovala som normálnym spôsobom a bolo to v tom čase možné. Ja som na koncipientsku prax nastúpila 13 rokov po škole, nešla som do praxe ako čerstvý absolvent.“

Môže vládna koalícia za polarizáciu v spoločnosti?

Podľa Čaputovej tým, že vládna koalícia udáva tón v krajine, udáva politiky, prijíma zákona, otvára témy a kauzy, je zodpovedná. „Rola vládnej koalície je kľúčová. Prispieva dominantným spôsobom k polarizácii spoločnosti, ale nie je, samozrejme, jediná zodpovedná,“ povedala s tým, že vládna koalícia má väčší podiel. Rovnako aj strana Most-Híd, aj keď jej vyjadril jej líder Béla Bugár po voľbách podporu. „Nikoho som z volebného trojlístka nevyčlenila. Som bývalou a sklamanou voličkou tejto strany a povedala som to aj pánovi Bugárovi.“

Zdroj: Martin Bublavý

Spor medzi Dankom a Pellegrinim

K sporu medzi Andrejom Dankom a Petrom Pellegrinim sa Šefčovič priamo nevyjadril. „Slovensko prechádza cez úspešné obdobie. Myslím si, že čo sa dosiahlo v ekonomickej rozvoji, zlepšili sa sociálne štandardy, to treba oceniť.“ Zároveň odmietol obraz Slovenska ako spálenej zeme. „Často to počúvame od pána prezidenta (Kisku, pozn. red.), ktorý hovorí o mafiánskom štáte. Nenechá ani nitku suchú na našom štáte. Myslím si, že aj pani Čaputová tým, že ide bojovať so zlom, ako delí spoločnosť na dobrých a zlých, aj tým prispievame k polarizácii spoločnosti,“ povedal Šefčovič.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Na adresu sporu medzi Dankom a Pellegrinim Čaputová uviedla, že to čo vnímame z médií je len percento toho, čo sa v koalícii deje. „To, že SNS odmietla rokovať o finančnej pomoci USA je v rozpore s tým, čo minister Gajdoš napísal ministrovi obrany USA. Je to dvojkoľajnosť, istý populizmus. Tieto kroky nedávajú logiku. Tu som vnímala prvý náznak problému, no má to, samozrejme, širšie korene,“ myslí si prezidentská kandidátka.

Politický dôchodok

Podľa Šefčoviča je prekvapivé, že Čaputová poslala do politického dôchodku celú koalíciu, Richarda Sulíka, Borisa Kollára aj prezidenta Andreja Kisku. „Ja sa chcem spýtať, s kým chce spolupracovať v budúcnosti? Ja si myslím, že o tom majú rozhodnúť ľudia v parlamentných voľbách,“ povedal Šefčovič s tým, že je pripravený sadnúť si za stôl so všetkými politickými lídrami, ktorých ľudia zvolia. „Prezident by mal inšpirovať všetkých, má spájať a vytvárať lepšiu politickú klímu.“ Čaputová vníma tému o politickom dôchodku za zjednodušenú. „Nikoho do politického dôchodku neposielam. Aj pána Fica by som poverila zostavením vlády, ak by Smer vyhral voľby a mal väčšinu v parlamente.“

Kočner

Na tému raňajok Richarda Sulíka a Mariana Kočnera, počas ktorých neformálne rozoberali šéfa generálnej prokuratúry Čaputová opäť povedala, že ak by bola na mieste Sulíka, odišla by z politiky. „Rozhodnutie, kto má odísť z politiky, nechávam na konkrétnom človeku. Ak by som sa ako jeden z najvyšších ústavných činiteľov rozprávala počas neformálnych raňajok s niekým z mafiánskych zoznamov o tom, koho nominuje na vysoký post, považovala by som to za obrovské zlyhanie, ale to je moje rozhodnutie. Jeho (Sulíkove, pozn. red.) rozhodnutie rešpektujem.“

Zdroj: TASR/Dušan Hein

SMS-ky medzi Kočnerom a niektorými politikmi či vysokými funkcionármi však nie sú podľa nej vždy toxické. „Človek robí chyby.“ Sulík sa ospravedlnil, preto zdôraznila, že ona by sa zachovala inak. Šefčoviča desí predstava, ako by to vyzeralo, keby sa Kočner a Sulík dohodli na generálnom pokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi. Trnku vtedy volilo 70 poslancov Smeru. „Samozrejme si myslím, že v tom čase to bola chyba,“ povedal Šefčovič a zopakoval, že dôležité je za koho vlády sa Kočner dostal za mreže a kto s ním raňajkoval. Podľa Čaputovej by bolo vhodné rozšíriť návrhové oprávnenie kandidátov na generálneho prokurátora minimálne o ten istý počet subjektov ako v prípade voľby ústavných sudcov.

Konzervatívne vs. liberálne názory

Ústavných sudcov by Šefčovič vyberal aj na základe názorov kandidáta, ktoré sú mu blízke. Čaputová považuje naopak diverzitu za zdravú a vymenovala by osoby, ktoré reprezentujú konzervatívne aj liberálne hodnoty. Narážalo sa na tému registrovaných partnerstiev, adopcií detí pármi rovnakého pohlavia či interrupcií. „Kresťanské hodnoty sa s liberálnymi názormi nevylučujú. Aj pápež František tak vystupuje na adresu homosexuálne orientovaných ľudí. Chápem, že s to citlivé témy a môžu polarizovať spoločnosť, preto sa nestali mojou agendou vo voľbách.“

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa Šefčoviča agenda o registrovaných partnerstvách ľudí vystrašila a aj preto sa stretol s predstaviteľmi cirkví. „Ja som v kampani plne autentický,“ odpovedal na to, že na európskej pôde vystupuje liberálnejšie, než v tejto prezidentskej kampani. „Keď sa pristupovali k hlasovaniu o týchto rezolúciách (na pôde europarlamentu, pozn. red.), prezentovali sme všetky výhrady strany Smer k niektorým bodom.“ Čaputová si myslí, že práve úprimnosť jej priniesla 40 percent. Ľudia s inou sexuálnou orientáciou sú v menšine, a to ju vyrušuje.

V4 a Rusko

Kandidáti hovorili aj o zahraničnej politike. Podľa Čaputovej je práve v tejto oblasti cítiť aj napätie v koalícii. „Faktom je, že isté napätie je cítiť a je to cítiť aj v zahraničnej politike.“ Časté cesty šéfa parlamentu Andreja Danka (SNS) do Ruska podľa nej spochybňujú zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska. „EÚ má jasno v tom, aký je postoj Ruska k dodržiavaniu medzinárodného práva,“ pripomenula.

Šefčovič podľa svojich slov Rusko nepovažuje za hrozbu, ale strategickú výzvu. Privítal by viac priestoru pre konštruktívny dialóg, či už zo strany EÚ alebo Slovenska. Vyjadril tiež názor, že ľudia na sankcie voči Rusku doplácajú. Na otázku ohľadom zahraničnopolitických poradcov ani jeden z nich neodpovedal priamo, keďže zatiaľ nechcú menovať nikoho. Čaputová má v okolí pár ľudí a Šefčovič, keďže má skúsenosti v diplomatickom poli, by sa spoliehal v prvom rade sám na seba.

Kandidáti odpovedali aj na otázku o porušovaní zásad právneho štátu zo strany Maďarska alebo Poľska. Šefčovič si nevie predstaviť, že by EÚ ukončila dialóg a stopla krajinám eurofondy. „Naším primárnym cieľom musí byť, že V4 musí fungovať,“ uviedol. Čaputová je presvedčená, že otázniky nad fungovaním právneho štátu sú v týchto krajinách na mieste a rovnako aj mechanizmus, ktorý je v súčasnosti v štádiu vyjednávania.