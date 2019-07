Sólymos: Na predčasné voľby nevidí dôvod, sám chce ako minister dotiahnuť dôležité témy

„Osem mesiacov pred termínom riadnych volieb nemá zmysel rozprávať o predčasných voľbách,“ zdôraznil v rozhovore. Dodal, že sám osobne na predčasných voľbách nemá záujem, lebo ešte chce dotiahnuť viaceré dôležité záležitosti na ministerstve životného prostredia. Spomenul pritom zálohovanie PET fliaš a plechoviek, zákaz skupiny jednorazových plastových výrobkov či novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá má ísť do druhého čítania v parlamente. „To sú veľmi dôležité kroky pre ochranu životného prostredia na Slovensku. Bola by škoda, keby sme to už v tejto fáze nevedeli dotiahnuť dokonca,“ vyhlásil.

Most-Híd rokuje podľa Sólymosa s viacerými stranami o možnej predvolebnej spolupráci. V parlamente by totiž podľa neho mali byť zastúpené menšiny a regióny, v ktorých žijú. „Bolo by dobré, keby toto zastúpenie bolo silné. Práve preto si myslím, že treba spájať sily a aj my by sme sa mali snažiť nájsť priestor na spoluprácu s inými stranami, napríklad so Stranou maďarskej komunity,“ zdôraznil v rozhovore Sólymos. Béla Bugár je podľa neho ten správny človek na správnom mieste. Je presvedčený, že niekoľko mesiacov pre voľbami by sa strana nemala sústrediť na hľadanie nového lídra. On sám nevidí dôvod na jeho výmenu.