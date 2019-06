Zmeny volebnej kampane nie sú namierené proti nikomu, tvrdí Danko

BRATISLAVA - Zmeny volebnej kampane nie sú namierené proti niekomu, ako to tvrdia strany Spolu a PS, ale sú za niečo. Povedal to na dnešnom brífingu predseda NR SR a šéf SNS Andrej Danko.

"Asi nikto nechcete, aby SR riadili, tak ako súkromné firmy, niektorí ľudia," povedal Danko. Ako dodal, nemyslel si, že Slovensko bude raz pred situáciou, že tu budú ľudia, ktorí investujú do médií a zároveň do tretieho sektora a do politických strán. Danko dnes poukázal na prezidentskú kampaň Róberta Mistríka, ktorý sa vzdal v prospech Zuzany Čaputovej. „Hádam si nikto nemyslí, že sa vzdal 700-tisíc eur. Že sa rozhodol ďalej nekandidovať len preto, že mu bola pani Čaputová sympatická,“ povedal Danko.

Priblížil, že Mistríka vyzýval, aby vysvetlil, odkiaľ mal peniaze. "Ja som ho vyzval, aby povedal, prečo nekandidoval," dodal Danko. Predseda parlamentu pripomenul aj situáciu počas kampane do eurovolieb, keď mala SNS problémy na sociálnej sieti Facebook. "Náš Facebook nefungoval tak ako bežne, nevedeli sme sa dostať do online priestoru. Online priestor bol plný, vykúpený záhadnými osobami," povedal. Danko zároveň uviedol, že on nemá problém ukázať financovanie SNS, ak to urobia nové strany ako PS a Spolu.

"Som za slobodnú súťaž politických strán, rešpektujem vôľu nových politických strán vstúpiť do politiky. Najväčší problém politiky je personálne a majetkové prepojenie. Politika by nemala byť o investícii," uviedol a dodal, že by nemala byť o tom, že do vás niekto zainvestuje a vy mu to vrátite protihodnotou spočívajúcou v tom, že sa šíria myšlienky, ktoré chcú, aby sa šírili. "Verím, že tak to bude vnímať aj Andrej Kiska, že máme súťažiť hodnotami, programom a nie peniazmi," dodal.

Parlament dnes schválil koaličný návrh na zmenu volebných pravidiel. Novelizuje sa zákon o volebnej kampani i zákon o politických stranách. Cieľom návrhu koaličných strán SNS, Most-Híd a Smer-SD je vytvoriť rovnaké súťažné podmienky pre politické strany a politické hnutia súperiace vo voľbách o hlasy voličov. Zmeny volebných pravidiel avizoval v sobotu predseda SNS Andrej Danko.

Podľa koalície vo voľbách by sa mali politické strany uchádzať o dôveru voličov predovšetkým svojím programom, politickou činnosťou a cieľmi tejto činnosti a nie len vynakladaním finančných prostriedkov na volebnú kampaň využívaním moderných marketingových nástrojov a obchádzaním ustanoveného limitu na volebnú kampaň prostredníctvom tzv. tretích strán. Zákony budú platiť už aj pre volebnú kampaň do najbližších parlamentných volieb.

Podľa predkladateľov sa inštitút tretích strán minul účinku a neplní tie ciele a úlohy, pre ktoré bol do slovenského právneho poriadku zriadený. Politické strany a politické hnutia majú okrem iného podľa návrhu obmedzenia možnosti financovania, limit na volebnú kampaň tri milióny eur, zavádzajú sa maximálne členské príspevky. Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák dnes v pléne povedal, že cez tretie strany možno obchádzať volebnú súťaž. "Tieto tretie strany, za ktorými niekedy nevieme, kto je, môžu robiť antikampaň a ubližovať politickým stranám. Tretie strany by mali byť vylúčené z nášho právneho poriadku," uviedol.

Novelou zákona o volebnej kampani sa upravujú napríklad niektoré sankčné ustanovenia. Upravuje sa spôsob ukladania sankcií, resp. zosúlaďuje sa spôsob ukladania sankcií so zákonom o politických stranách a politických hnutiach tak, že namiesto finančného rozpätia pokuty sa ustanovuje konkrétna pokuta vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú politická strana alebo kandidát prekročili prípustnú sumu nákladov na volebnú kampaň.

V nadväznosti na tieto úpravy v zákone o volebnej kampani sa navrhuje v úzko súvisiacom zákone o politických stranách a politických hnutiach ustanoviť maximálnu sumu ročného členského príspevku, ktorú môže politická strana prijať od jedného člena, na sumu 10 000 eur. Tiež sa navrhuje, aby politická strana počas jedného volebného obdobia do Národnej rady Slovenskej republiky mohla prijať v súhrne najviac 3 500 000 eur z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov.