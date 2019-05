Poslanci vypočuli ďalších šiestich kandidátov na ÚS: Čakajú ich ešte traja

"Prišiel som sem z pocitu povinnosti. Ústavný súd čaká veľa dôležitej roboty a bude potrebovať ľudí, ktorí ju budú vedieť spraviť hneď a nebudú sa ju musieť učiť," povedal Procházka.

Dianie okolo voľby kandidátov v parlamente podľa neho pôsobilo na každého demotivujúco. "Ale výber ešte nie je dokončený. Ústavné právo je moja životná téma, vyznám sa v tom a debaty na tie témy ma bavia," doplnil. Procházku sa poslanci pýtali na názor na tzv. "fake news" z hľadiska slobody prejavu. Uviedol, že to je jedna z tém, ktorou sa ako občan intenzívne zaoberá. "Považujem to za veľkú hrozbu pre sociálny mier," povedal.

Vypočúvanie Kseňáka

Štefan Kseňák by volebné sťažnosti presunul z Ústavného súdu na všeobecné súdy. Dôveryhodnosť Ústavného súdu závisí podľa neho aj od predvídateľnosti jeho rozhodovania. "Je dosť dôležité aj to, aby rozhodovanie v citlivých otázkach netrvalo príliš dlho," uviedol. O previerkach sudcov povedal, že ich nevníma negatívne, problém vidí vo forme. "Z môjho pohľadu nebola forma správna," poznamenal.

Podľa Matulníka by mal byť sudca ÚS aktívny

Pred poslancov sa opäť postavil aj Michal Matulník. Uviedol, že sudca Ústavného súdu by podľa neho mal byť aktívny, ale nie aktivistický. Myslí si, že Ústavný súd by mal mať väčšiu ambíciu ako len technokraticky rozhodovať o veci. Súhlasí, že nie je pre parlament jednoduché vybrať veľký počet kandidátov na veľký počet prázdnych miest sudcov. Problém s tým bol podľa jeho slov aj v minulosti. Zdôrazňuje však, že výsledok politickej činnosti parlamentu v tomto prípade by mal byť nepolitický produkt.

Podľa Melichera nie je justícia nedotknuteľná

Opäť kandiduje aj Peter Melicher. Odpovedal na viacero otázok poslancov, jedna z nich sa týkala nedotknuteľnosti súdnictva. Podľa neho nie je justícia nedotknuteľná. Melicher zastáva názor, že ústavní činitelia by sa nemali osobne urážať. Rovnako si myslí, že sudcovia by sa mali vyhýbať prechodom z justície do politiky a späť. "Akú to vzbudzuje dôveru u ľudí?" podotkol.

Mesiarkinová sa opäť vyjadrila k Harabinovi

Soňa Mesiarkinová sa opätovne vyjadrovala k Štefanovi Harabinovi. Zdôraznila, že nie sú kamaráti a vykajú si. Dostala aj otázku, či má sudca väčšiu zodpovednosť ako volený ústavný činiteľ. Mesiarkinová nesúhlasí s tvrdením, že sudca za nič nezodpovedá. "Zodpovedá za veľmi veľa. Sudca rozhodne a podpíše sa pod rozhodnutie. Poslanec zastupuje. Máme parlamentnú demokraciu a poslanec žiadne rozhodnutie nepodpisuje," doplnila. Zároveň zdôraznila svoju apolitickosť, odmietla, že by bola dohodnutá so Smerom-SD.

Pitoňáková chce prispieť k zvýšeniu úrovne ÚS

Poslanci si vypočuli aj Zuzanu Pitoňákovú, ktorá kandiduje opakovane. Povedala im, že chce prispieť k zvýšeniu úrovne rozhodnutí Ústavného súdu tak, aby ovplyvnili činnosti všetkých všeobecných súdov.