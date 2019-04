Erik Tomáš odmieta strašenie opozície: Koalícia sa nesnaží stranícky obsadiť ústavný súd

Tvrdí, že z ôsmich kandidátov, ktorých sa podarilo zvoliť, si prezident SR Andrej Kiska môže vybrať štyroch, čím sa sfunkční plénum ústavného súdu. To, ako pripomenul Tomáš, rozhoduje o dôležitých sťažnostiach, napríklad o sťažnostiach na ústavnosť volieb. V takom prípade by však muselo za hlasovať sedem z ôsmich sudcov pléna, upozornila v diskusii RTVS podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Nicholsonová pripomenula, že NR SR má prezidentovi ponúknuť dvojnásobný počet kandidátov, ako má vymenovať, aktuálne 18 kandidátov na deväť sudcov. Na mieste prezidenta by si počkala, kým bude mať všetkých 18 kandidátov, a až potom by menovala. Zároveň si Nicholsonová myslí, že nových ústavných sudcov by mohla menovať už nová prezidentka SR Zuzana Čaputová. Rovnako to vníma aj Erik Tomáš a tvrdí, že v tretej, májovej voľbe sa pokúsia dovoliť zvyšných kandidátov na sudcov. Problém vo voľbe na niekoľkokrát Tomáš nevidí. Argumentuje, že na niekoľkokrát sa volili ústavní sudcovia aj v minulosti.

Voľba kandidátov na ústavných sudcov sa podľa Nicholsonovej stala politickým biznisom. Tvrdí, že počtom dovolených kandidátov na sudcov ÚS SR chce koalícia predikovať rozhodnutia ústavného súdu, obsadiť ho vlastnými ľuďmi. Vládnej koalícii tiež vyčíta, že medzi zvolenými kandidátmi je podľa medializovaných informácií „človek, ktorý je spomínaný v súvislosti s pánom Kočnerom“. Tomáš upozornil, že ide o neoverené informácie, nebráni sa ich prevereniu a dodáva, že takúto informáciu nemal.

Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher

V tohtotýždňovej druhej voľbe toto politizovanie podľa Nicholsonovej zneistilo niektorých, ktorí by mohli kandidovať. K tajnej voľbe podotkla, že poslanec nevolí za seba samého, ale za všetkých, ktorí ho do tejto pozície zvolili, teda za občanov. Zároveň si myslí, že občania pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov majú právo vedieť, koho poslanec volí. Tomáš s tvrdeniami Nicholsonovej nesúhlasí. Trvá na tom, že jedine tajná voľba je slobodná a demokratická a keď sa zvolilo osem kandidátov, ukázalo sa, že funguje. Verí, že v tretej voľbe je rovnaká šanca pre nových aj starých kandidátov.

Smer z volieb nevyšiel ani ako posilnený, ani ako porazený

Strana Smer-SD z volieb prezidenta SR „nevyšla ako posilnená, ale určite ani ako porazená“, myslí si poslanec parlamentu za Smer-SD Erik Tomáš. Ako ďalej povedal, úspešní neboli ani kandidáti opozície. Pripomenul, že Smer ako jediná parlamentná strana ponúkla kandidáta, ktorý postúpil do druhého kola volieb. Aj vďaka tomu, že sa Robert Mistrík vzdal v prospech Zuzany Čaputovej má Slovensko podľa podpredsedníčky parlamentu za SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej „prezidentku, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť“. Rozhodnutie Mistríka vzdať sa v prospech Čaputovej považuje za zodpovedné.

Pokles voličských preferencií tak vládnych strán ako aj opozičných a zároveň nárast preferencií nových strán Progresívneho Slovenska a SPOLU - občianska demokracia podľa Nicholsonovej znamená pre SaS to, že sa musí zamyslieť a diskutovať o situácii. Prieskumy preferencií sú rôzne, s rôznymi výsledkami, komentoval Tomáš. Podľa neho aj tieto voľby potvrdili, že Smer – sociálna demokracia je stále najsilnejšou politickou stranou na Slovensku a že má stále potenciál 20 plus. Tvrdí, že je cítiť nervozitu opozičných strán z nástupu nových politických subjektov.

Podľa Nicholsonovej sa SaS so stranou SPOLU hodnotovo a programovo prekrýva. Progresívne Slovensko vnímajú v SaS podľa jej slov na základe vízie, ktorú zverejnili, ako ľavicovú stranu. „Podľa mňa je chybou Progresívneho Slovenska, že sa nehlási k tomu, že je ľavicová strana, lebo na tom predsa nie je nič zlé. A oni by sa naozaj mali hlavne uchádzať o voličov strany Smer, ktorých podľa mňa bude mať strana Smer stále menej a menej,“ povedala v diskusii RTVS Lucia Ďuriš Nicholsonová.

Zároveň si myslí, že prichádzajú so slušnou ponukou pre svojich voličov. K avizovanému vzniku strany končiaceho prezidenta SR Andreja Kisku konštatovala, že nikto ešte presne nevie podrobnosti, aký bude jej program. Ak to bude zdravá konkurencia, tak stranu Sloboda a Solidarita to môže len posunúť. Pokiaľ by však táto strana „lovila v obrovskom rybníku 40-tich percent nerozhodnutých voličov, ktorých doposiaľ žiadna strana neoslovila, bolo by to veľmi dobré“, domnieva sa. Pretože po roku 2020 by bolo naozaj dobré, ak by z týchto strán, možno aj v koalícii so SaS vzniklo „niečo, čo by bolo veľkou alternatívou pre súčasnú vládnu koalíciu“, dodala.

Zdroj: Topky/Maarty

Tomáš v diskusii zopakoval postoj strany Smer-SD, ktorá nerozumie vzniku strany Andreja Kisku po tom, ako v minulosti vyhlásil, že nikdy nebude kandidovať v parlamentných voľbách, nebude sa uchádzať o funkciu premiéra, lebo sa chce venovať rodine. Prezident to zdôvodnil tým, že, iba hlupák nemení svoje názory, pokiaľ sa menia okolnosti. Smer má na to podľa Tomáša iné zdôvodnenie, a to, že prezident sa chce dostať k moci, aby vedel „rýchlejšie pozametať pod koberec“ podozrenia z daňových deliktov. O možných podozreniach musí podľa Nicholsonovej rozhodnúť až súd.

Cieľom podľa Nicholsonovej je v nadchádzajúcich parlamentných voľbách poraziť Smer, SNS a extrémizmus. Tvrdí, že „hrádza voči extrémizmu“ úplne zlyhala a zo spoluzodpovednosti viní aj Smer. Určitú spoluzodpovednosť za nárast podpory pre antisystémové strany nesú podľa Tomáša aj médiá, ich neustála antikampaň voči tradičným stranám. Mali by sme sa zamyslieť všetci, politici, novinári, tretí sektor, čo môžeme pre podporu demokratických síl urobiť. Za Smer odmieta spoluprácu s extrémistami.