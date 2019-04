Ďuriš Nicholsonová o svojej kandidatúre: Ako europoslankyňa urobím viac ako opozičná poslankyňa

BRATISLAVA - Z pozície europoslankyne je možné urobiť pre občanov Slovenska viac ako z pozície opozičnej poslankyne Národnej rady SR. Práve to je dôvodom, prečo sa podpredsedníčka Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita Lucia Ďuriš Nicholsonová rozhodla kandidovať do Európskeho parlamentu.

„Snažím sa byť silným hlasom, pretože v roku 2016 v parlamentných voľbách mi ľudia dali silný mandát. Ja by som chcela veci ovplyvňovať najmä v sociálnej oblasti,“ povedala. Podľa nej je iné, keď sa s problémami a konkrétnymi prípadmi obracia na kompetentné úrady opozičná poslankyňa ako europoslankyňa.

Brusel nie je ďaleko

Svoju kandidatúru do europarlamentu nepovažuje za odchod zo Slovenska. „Brusel nie je ďaleko. Chcela by som prepájať Brusel so Slovenskom,“ povedala s tým, že mnohé témy a zákony, o ktorých rokujú europoslanci, sa priamo dotýkajú občanov žijúcich na Slovensku.

Lucia Ďuriš Nicholsonová Zdroj: TASR - Martin Baumann

Posledné roky v Národnej rade SR pod vedením Andreja Danka a boje s koaličnými poslancami jej odčerpávali veľa sily. „Chcem sa dostať do priestoru, kde nebudem musieť takýchto prízemných ľudí riešiť,“ povedala.

V prípade jej zvolenia do europarlamentu „sú v SaS ľudia, ktorí budú mať záujem o stoličku podpredsedníčky NR SR“. Mená však nekonkretizovala. „Keď tam budem, tak to budem riešiť,“ uviedla.