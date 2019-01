Danko chce odpratať Matoviča: Pokusu o odvolanie však budú čeliť obaja! Ostré reakcie opozičníkov

BRATISLAVA – Predsedovi hnutia OĽaNO Igorovi Matovičovi hrozí, že príde o mandát. Vyplýva to z návrhu utorňajšej schôdze parlamentu, ktorej program zostavuje jej predseda Andrej Danko (SNS). Jeho návrh však prišiel v čase, keď on sám bude čeliť pokusu o odvolanie, ktorý iniciuje opozícia. Dôvodom je jeho rigorózna práca.

Bod je v zatiaľ neschválenom návrhu programu 40. schôdze, ktorá sa začína v utorok 29. januára. Hovoriť by o ňom malo ešte pondelkové poslanecké grémium. Návrh dostali jeho členovia, teda zástupcovia parlamentných strán. Program zostavuje predseda parlamentu Andrej Danko a členovia grémia ho nemajú ako zmeniť, informuje Denník N.

Na snímke je Andrej Danko. Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Matovič za predložením návrhu vidí pokus odvrátiť pozornosť od káuz koalície

„Mám pocit, že sa plagiátor s maznákom pri tretej fľaši zúfalí dohodli, že to musia niekomu vrátiť, a vybrali si mňa,“ uviedol Matovič, ktorému sa zdá nefér trestať ho za živnosť, z ktorej nemal ani euro zisku a tržby. „Ale nech si to užijú a verím, že im to ľudia spočítajú,“ povedal.

Opozícia bude proti tomuto bodu

„Budeme proti. Igor Matovič dostal hlasy od voličov a nie je možné, aby mu jeden Danko tento mandát, ktorý dostal od ľudí, odoberal,“ vyhlásil predseda Sme rodina Boris Kollár, podľa ktorého je odoberať mandát za živnosť, z ktorej nemal ani euro, hlúposť. „Treba zmeniť zákon, aby sa pre takúto 'blbosť' nedal mandát odoberať,“ dodal.

Na snímke je Igor Matovič. Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Návrh nepodporí ani SaS

„Bola by to brutálna protiústavnosť, čo by sa diala. Ak chceme ísť cestou odoberania poslaneckého mandátu ako pri exposlancovi Gauliederovi, je to cesta búrania demokratických princípov štátu. Boli by sme proti, aj keby sa niekto pokúšal odobrať mandát získaný od voličov poslancovi Smeru,“ uviedla šéfka klubu SaS Natália Blahová.

Otázka Matovičovho mandátu je otvorená takmer dva roky

Strata poslaneckej stoličky mu hrozí pre opakované porušenie zákona o konflikte záujmov. Matovič sa ho dopustil tým, že dvakrát nemal pozastavenú živnosť. Podnikanie ústavný zákon zakazuje. Lídra Obyčajných ľudí prvýkrát za nepozastavenú živnosť pokutoval parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v júni 2016. Napriek sankcii a vedomosti o nej Matovič o tri mesiace neskôr opäť nemal živnosť pozastavenú.

Za to mu už výbor navrhol odobrať mandát. O tom, či Matovič príde o kreslo, má rozhodnúť definitívne plénum. Zbavenie mandátu musia podporiť aspoň tri pätiny poslancov (aspoň 90 hlasov). Potrebné sú hlasy koalície aj opozície, ani jeden tábor totiž sám osebe nemá potrebný počet hlasov. Ak by k odobratiu mandátu Matovičovi došlo, poslanec sa môže obrátiť na Ústavný súd SR.

Pokusu o odvolanie bude čeliť i Danko

Dankov návrh na Matovičovo odvolávanie však prišiel v čase, keď on sám bude čeliť pokusu o zosadenie za jeho rigoróznu prácu. Ten má teraz sedem pracovných dní na to, aby schôdzu zvolal. „Andrej Danko je usvedčený podvodník a klamár, ktorý získal a užíva svoj titul podvodným spôsobom. Dôkazom je nespochybniteľné stanovisko Účelovej komisie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s ktorým sa stotožnili významné autority akademickej obce na Slovensku,“ vyhlásila podpredsedníčka NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Lucia Ďuriš Nicholsonová. Dodala, že 62 strán zo 73-stranovej rigoróznej práce sú v skutočnosti ukradnuté texty iných autorov.