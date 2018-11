Smer-SD nikdy nebol v krajských mestách dominantný, tvrdí Blanár

BRATISLAVA - Strana Smer-SD nikdy nebola dominantná v krajských mestách, na druhej strane výsledok v Nitre, kde prišiel o post dlhoročný primátor Jozef Dvonč (Smer-SD, SNS), prekvapil. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár.

"Igor Choma v Žiline už nekandidoval, Richard Raši v Košiciach odišiel do exekutívy. Ostala nám len Nitra, kde nás výsledok prekvapil. Ale Jozef Dvonč neprehral s opozíciou, ale s nezávislým kandidátom," upozornil Blanár a poukázal na to, že Smer-SD má 590 starostov, ktorých strana nominovala samostatne. "Spoločne so SNS a Mostom-Híd sme niekde máličko pod nezávislými kandidátmi. Ale vyhrať sa nedá všade," pripustil.

Na otázku, ako chcú politické strany získať späť dôveru občanov, Blanár odvetil, že v Smere-SD sa tým zaoberajú. "Výsledky berieme s pokorou. Trend nezávislých kandidátov si uvedomujeme, ale Smer-SD má najviac starostov a primátorov, opozícia je ďaleko za nami," odkázal. Podpredseda mimoparlamentného KDH Pavol Zajac vyhlásil, že kresťanskí demokrati obhájili druhé miesto medzi stranami. "Máme 2346 poslancov, v koalícii 2700. KDH získalo najväčšiu obec Smižany, v koalícii sme uspeli v najväčšej mestskej časti na Slovensku v Petržalke. KDH prvýkrát historicky nespolupracovalo so Smerom-SD ani v jednej obci," menoval.

Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška zdôraznil, že národniari sú s výsledkami komunálnych volieb veľmi spokojní. "Je to najlepší výsledok SNS v jej histórii. Znásobili sme počet starostov a primátorov aj počet poslancov," podotkol. Aj podpredseda Mostu-Híd Ábel Ravasz vidí vo volebnom zisku svojej strany progres. "Zlepšili sme naše pozície v regiónoch, a to aj tam, kde Most-Híd nebol silne etablovaný, ako je Bardejov či Svidník. Most-Híd veľmi zabodoval," konštatoval.

Podpredseda SaS Ľubomír Galko zase vidí rastúci trend v prípade jeho strany. "SaS má výrazne viac starostov, primátorov aj poslancov, ako to bolo v tomto volebnom období. Obsadili sme všetkých 79 okresov, ale nevidíme žiaden problém, ak v komunálnej politike vyhrá kvalitný nezávislý kandidát. Máme úlohu obnoviť dôveru v politické strany na tej najvyššej parlamentnej úrovni, nie sa sústrediť na to, či v komunálnych voľbách uspeje o päť percent nezávislých viac alebo menej," avizoval.

Anna Verešová (OĽaNO) označila komunálne voľby za úspech aj preto, že v ôsmich krajských mestách Smer-SD stratil podporu ľudí. "Tešíme sa aj z úspechu nezávislých kandidátov. Za najväčšie víťazstvo považujeme víťazstvo Miloša Merička v Humennom," uviedla.

Aj členka predsedníctva SMK Ildikó Kőrösi označila voľby za úspešné. "S Mostom-Híd sme mali v niektorých regiónoch úspešnú spoluprácu, a je nám ľúto, že na niektorých miestach bola veľmi silná konfrontácia," dodala.