Úspešní kandidáti vo voľbách! Príbehy starostov a primátorov, ktorí čelili antikampani

Matúš Vallo

Novozvolený primátor Bratislavy Matúš Vallo si takisto vyskúšal antikampaň na vlastnej koži. Na sociálnych sieťach sa objavil falošný facebookový profil a založené boli aj falošné internetové stránky. Prvýkrát sa diskreditačný obsah objavil na stránke matusvallo.info a neskôr sa presunul na doménu matusvallo.com.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Po Bratislave okrem iného niekto roznášal aj letáky, na ktorých bolo uvedené, že Vallo je veľvyslanec developerov. Označili ho aj za dvorného architekta finančnej skupiny Penta. Vallo všetky obvinenia razantne poprel a podal trestné oznámenie na prokuratúre pre antikampaň, ktorá sa voči nemu pred komunálnymi voľbami viedla.

Jaroslav Polaček

Meno Jaroslava Polačeka, ktorý zvíťazil v Košiciach, figurovalo pred voľbami v kauze údajného sexuálneho zneužívania, ktorého sa mal dopustiť na svojom synovi. Na Polačeka podala trestné oznámenie ešte v máji jeho manželka, s ktorou je v rozvodovom konaní. Objavila sa aj správa, podľa ktorej syn vykazoval správanie, ktoré naznačovalo sexuálne zneužívanie. Polaček to označil za špinavú antikampaň, ktorou sa však nenechá zastrašiť.

Zdroj: TASR/František Iván

Po týchto obvineniach stiahli svoju podporu strany Sme rodina i OĽaNO. Polaček ako dôkaz svojej neviny ukázal znalecký posudok z policajného vyšetrovania, ako aj výsledok testu z detektoru lži, ktorý začiatkom septembra podstúpil. Neskôr však došlo k právoplatnému zastaveniu trestného stíhania s tým, že sa nestal skutok, pre ktorý bolo vedené. Prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I začiatkom októbra zamietol sťažnosť jeho manželky proti augustovému uzneseniu policajného vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania vo veci.

Martin Chren

Martina Chrena spájali v rôznych skupinách na Facebooku s finančnou skupinou J&T. Okrem toho ho mnohí kritizovali za to, že je v jeho tíme aj Martin Patoprstý. Pred poslednými parlamentnými voľbami ho SNS stiahla zo svojej kandidátky, pretože sa objavila fotografia, na ktorej hajluje. Chrenovi to prekáža a Patoprstom povedal, že to bol v mladom veku sídliskový chuligán. Zároveň však zdôraznil, že člen jeho tímu svoju minulosť už ospravedlnil. Martin Chren sa po komunálnych voľbách stal starostom Ružinova.

Zdroj: Facebook/Martin Chren

Zoltán Pék

Ostrá antikampaň s falošnými letákmi predchádzala aj voľbám v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Kandidáta na starostu Zoltána Péka dokonca vydierali. „Zaregistrovali sme spolu s mojim tímom, že po Biskupiciach, ktosi roznáša falošné letáky, ktoré majú rovnaký dizajn, písmo, dokonca aj fotografiu, ktorú používam v kampani ja. Text na letáku ale nebol môj, ktosi si ho vymyslel zámerne, aby ma očiernil pred voľbami. Vystopovali sme teda ľudí, ktorí letáky roznášali a privolali sme políciu,“ vysvetlil Pék.

Zdroj: Facebook/Zoltán Pék

Po tomto incidente mal Zoltána Péka kontaktovať muž, ktorý sa vydával za právnika a naliehal na stretnutie s tým, že antikampaň voči Pékovi dokáže zastaviť. „Na osobnom stretnutí mi však povedal, že musím zaplatiť. Inak rozpošle do všetkých médií informáciu o tom, že moji spolupracovníci zbili chlapcov, ktorí mali falošné letáky roznášať a k dispozícii vraj majú aj lekárske nálezy,“ povedal Zoltán Pék. Aj napriek silnej antikampani stal novým starostom Podunajských Biskupíc a najviac hlasov dostal aj ako poslanec miestneho zastupiteľstva.

„Je neuveriteľné, kam až dokážu zájsť ľudia, ktorí sa neštítia pre vlastný prospech či úspech vo voľbách klesnúť tak hlboko, aby zinscenovali niečo tak odporné. Na Slovensku ale podobné ťahy nie sú ničím zvláštnym,“ hovorí odborník na komunikáciu a PR Ivan Rudolf z agentúry, ktorá sa podieľala aj na Pékovej kampani. Štát by mal podľa neho voči autorom a zadávateľom antikampaní tvrdo zakročiť. „Antikampane väčšinou zasahujú aj do súkromného života kandidáta, rieši sa jeho rodina, vierovyznanie, a to je absolútne neprípustné. Pre štát nemôže byť problém vystopovať ľudí, ktorí za tým stoja a tvrdo postihovať,“ myslí si Rudolf.