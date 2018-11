AKTUALIZOVANÉ Organizátorov Za slušné Slovensko vypočúva NAKA: Ficov útok na mimovládky a novinárov

- včera sa na Facebooku Roberta Fica objavil rozhovor, ktorý poskytol českému týždenníku Echo

- jeho vyjadrenie, že „dnes už vieme, že organizátori tých demonštrácií po vražde Jána Kuciaka boli z organizácií, ktoré platí George Soros. My dobre vieme, kto sa s kým stretával a akú úlohu v tej dobe zohrával,“ vyvolalo rôzne reakcie

- dnes sa objavila informácia, že NAKA vypočúva organizátorov protestov Za slušné Slovensko v súvislosti so štátnym prevratom a žiada aj výpisy z ich účtov

- informácie z trestného oznámenia sú podobné s vyjadreniami Roberta Fica

- strana Smer aj Robert Fico sa voči dezinterpretáciám jeho vyjadrení ohradili, no Fico si aj naďalej stojí za tým, čo povedal

- Za slušné Slovensko avizoval na piatok 16.11. protest o 17:00

- o 16:00 sa k situácii v Banskej Bystrici vyjadrí aj prezident policajného zboru Milan Lučanský

- prezident Andrej Kiska povedal, že sa štát nesmie nechať zastrašiť, aj keď nám Fico nám cez Česko odkázal, že slušní ľudia na Slovensku majú mať strach, že stále má moc a že stále vie veci meniť

- premiér Peter Pellegrini situáciu nekomentuje

Expremiér a súčasný poslanec parlamentu Robert Fico poskytol rozhovor českému týždenníku Echo. Opäť zopakoval, že vražda Jána Kuciaka bola tragédia, no bola politicky zneužitá, vytiahol Sorosa a obul sa do médií. Jeho snahou vraj bolo iba zastaviť destabilizáciu krajiny. V rozhovore však naznačil, že štát sledoval organizátorov Za slušné Slovensko, keďže presne vedel, kto sa s kým stretáva. Po zverejnení článku sa objavila informácia o trestnom oznámení a vypočúvaní organizátorov Za slušné Slovensko.

Atak vládnej koalície je neprípustný, tvrdia organizátori

„Považujeme za úplne neprípustné, že sme od marca atakovaní vládnou koalíciou,“ hovorí Juraj Šeliga. Tvrdí, že protesty boli pokojné. „Je zvláštne, že týmito informáciami (o vyšetrovaní) disponuje aj rádový poslanec Fico. Považujeme to za snahu o zastrašovaniu,“ hovorí Šeliga. Ide vraj o párriadkové anonymné trestné oznámenie.

Vyšetrovateľ, ktorý rieši korupciu, nevedel povedať, prečo je vyšetrovaný. „Keby to vraj bolo na ňom, zmetie to do stola a vyhodí do koša, ale že o tom rozhodol riaditeľ NAKA Hraško,“ hovorí Šeliga. Vyšetrovateľ bol vraj korektný. Novinárom ukázali aj výdavky z transparentného účtu.

NAKA vypočúva organizátorov Za slušné Slovensko kvôli štátnemu prevratu

Krátko po tomto rozhovore Denník N zverejnil informáciu, že organizátorov protestu Za slušné Slovensko vypočúva protikorupčná jednotka na príkaz šéfa NAKA Petra Hraška, žiada od organizátorov demonštrácií výpisy z účtov a vyšetrovateľ v súvislosti s nimi hovorí o štátnom prevrate. Vyšetrovateľ organizátorom oznámil, že na nich niekto podal anonymné trestné oznámenie, že organizovali štátny prevrat a platí ich George Soros.

Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Peter Jakubík ich predvoláva na výsluch vo veci „korupcia a iné“. „Vyšetrovateľ nám povedal, že on by to hodil do koša, ale na príkaz riaditeľa NAKA musí konať,“ potvrdil denníku Šeliga. „Ak nás tajná služba sledovala, tak nerozumiem, aký bol na to legálny dôvod a odkiaľ má radový poslanec takéto informácie. My nemáme čo skrývať,“ dodal. Na výsluchu už boli Juraj Šeliga, Karolína Farská, Katarína Nagy Pazmány, Táňa Sedláková a Veronika Bruncková. Iniciatíva Za slušné Slovensko teraz pripravuje vyhlásenie.

Smer sa ohradil voči dezinformáciám

SMER – sociálna demokracia sa ostro ohradzuje proti dezinterpretácií vyjadrení predsedu strany Roberta Fica pre české médiá týkajúce sa organizátorov protestov Za slušné Slovensko. „Štátne orgány nerobili voči nim žiadne aktívne kroky. O aktuálnom vypočúvaní organizátorov sme sa dozvedeli len z dnešných médií. Predseda strany SMER – SD Robert Fico si stojí za svojimi slovami, ktoré o pozadí protestov povedal nielen pre české médiá,“ uviedol v stanovisku hovorca strany Ján Mažgút.

Robert Fico na Facebooku zverejnil aj video, na ktorom sa vyjadril ku komunálnym voľbám a opäť zaútočil na médiá. Novinárov označil ako „komediantov z médií“ a uviedol, že devastujú prirodzené demokratické prostredie. „Napriek tomu, čo za džihád proti Smeru vediete, vedzte, že ideme znovu vyhrať parlamentné voľby a nech vás komediantov medzi novinármi dobre trafí,“ povedal na záver.

Pellegrini situáciu nekomentuje

„Predseda vlády SR Peter Pellegrini je aktuálne na zahraničnej pracovnej ceste. Túto informáciu sa dozvedel z médií, nemá žiadne bližšie informácie, a preto ju nebude nijako komentovať,“ uviedol tlačový odbor úradu vlády. „Osobne nemám vedomosť, že by štátne orgány či služby boli zneužité na takúto činnosť. Po návrate na Slovensko budem žiadať informácie. V tomto nemôžem zasahovať do činnosti vyšetrovateľa a spolieham sa na profesionalitu polície, že vie, čo robí,“ dodal.

Fico zastrašuje ľudí, tvrdí Kiska

Podľa vyjadrenia Andreja Kisku má štát občanov chrániť a nie ich zastrašovať. „Poslanec Fico nám cez Česko odkázal, že slušní ľudia na Slovensku majú mať strach, že stále má moc a že stále vie veci meniť a ľudí zastrašiť. Ako prezident urobím všetko pre to, aby sa slušní ľudia na Slovensku nebáli,“ vyhlásil Kiska v Banskej Bystrici po diskusii so študentmi. „Budem otvárať túto tému ako prezident. Ale takéto zastrašovanie, šikana, šírenie strachu a ukazovanie, že má stále moc a dokáže ľudí zničiť, to je neodpustiteľné. Demokratická spoločnosť sa musí voči takýmto krokom postaviť.“

Je neprijateľné, aby štátne inštitúcie šikanovali ľudí za to, že slušne a pokojne ukázali svoju nespokojnosť. „Sloboda prejavu, právo protestovať proti komukoľvek, no najmä proti tým, ktorí sú pri moci, sú základom našej demokratickej spoločnosti. Je povinnosťou štátu túto slobodu chrániť. Nie zastrašovať tých, ktorí si ju uplatňujú. V tomto prípade mladých ľudí, ktorí protestovali Za slušné Slovenskom“ povedal Kiska. „Takáto šikana, obviňovanie organizátorov protestov z pokusu o štátny prevrat sú neodpustiteľné. Demokratická spoločnosť sa musí voči takýmto rečiam a krokom postaviť. Ako prezident spravím všetko pre to, aby sa slušní ľudia na Slovensku nebáli.“

Vládna garnitúra sa snaží po komunálkach udržať pri moci

Na trestné oznámenie a vypočúvanie reagoval aj jeden z prezidentských kandidátov Robert Mistrík. „Po komunálnych voľbách sa vládna garnitúra snaží pochybnými prostriedkami udržať pri moci, no toto nás všetkých nesmie zastaviť. O to dôležitejšie je, aby sa demokratické sily začali spájať, kde sa to len dá. Organizátori pochodov majú moju plnú podporu,“ napísal na sociálnej sieti.

Polícia je povinná každé trestné oznámenie preveriť

Uvádza sa to vo vyhlásení Prezidenta Policajného zboru Milana Lučanského k medializovaným informáciám o výsluchoch organizátorov protestov Za slušné Slovensko. „Nie je reálne, aby som vedel o každom trestnom oznámení, nepoznám ani toto,“ uviedol Lučanský s tým, že v rámci svojich zákonných možností si dá zistiť bližšie informácie. „Do postupu vyšetrovateľa však ja zasahovať nemôžem, je procesne samostatný,“ dodal Lučanský.

Organizátori Za slušné Slovensko mohli byť zneužití

„Na základe anonymného podania z 10.9.2018 vyšetrovateľ NPKJ NAKA P PZ preveruje podozrenia z možnej korupčnej trestnej činnosti doposiaľ neustálených osôb. V súčasnosti vyšetrovateľ PZ vykonáva úkony v rámci postupu pred začatím trestné stíhania,“ uviedla polícia na Facebooku.

„Vyšetrovateľ predvolal osoby, ktoré mohli byť podľa trestného oznámenia zneužité, čiže svojim spôsobom poškodené. Dal im oznámenie k nahliadnutiu,“ uviedla polícia s tým že vyšetrovateľ ich požiadal o doplnenie informácií, a to o nazretie do výpisu z účtov za účelom vyhodnotenia pravdivosti trestného oznámenia. „Zverejnené informácie o údajnom vyjadrení vyšetrovateľa, že ,,celú vec by som hodil do koša“ považuje dotknutý policajt za vymyslené. Nikdy sa takto nevyjadril a svoj postup v uvedenej veci realizuje ako procesne samostatný. Rovnako akýkoľvek vplyv na rozhodnutie a postup policajtov NAKA P PZ vylúčil aj riaditeľ agentúry. Vzhľadom na prebiehajúce úkony nebudeme k veci poskytovať bližšie informácie,“ dodala.

Organizátori majú na krku päť trestných oznámení

Na organizátorov verejných zhromaždení Za slušné Slovensko eviduje Generálna prokuratúra (GP) SR päť trestných oznámení. Štyri z nich podali fyzické osoby, jedno z nich bolo anonymné. Uviedla to hovorkyňa GP Andrea Predajňová. Tri trestné oznámenia sa týkali zákonnosti postupu konkrétnych osôb pri organizovaní verejných zhromaždení, dve boli postúpené prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Bratislave na ďalší zákonný postup.

„O týchto trestných oznámeniach bolo trestné konanie skončené uznesením policajta z 28. júna 2018, ktorý trestné oznámenia odmietol. Sťažnosť jedného z oznamovateľov zamietol ako nedôvodnú prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I.,“ poznamenala Predajňová. Jedno trestné oznámenie sa týkalo finančného statusu organizátorov verejných zhromaždení.

Prokurátor trestného odboru GP SR trestné oznámenie z dôvodu príslušnosti postúpil 5. septembra 2018 prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Bratislave na ďalší zákonný postup. „Ani v tejto trestnej veci prokurátor trestného odboru GP SR dohľadovú právomoc nad trestným konaním nevykonával. Za zákonnosť trestného konania zodpovedajú príslušné orgány činné v trestnom konaní. V týchto konkrétnych veciach ide o prokurátora Okresnej prokuratúry Bratislava I.,“ podotkla Predajňová.

My vieme, kto sa s kým stretával

Pokiaľ niekto robí sociálne projekty a pomáha, Fico by sa pre nich údajne rozdal. Druhá skupina neziskoviek sa však podľa neho snaží ovplyvniť mocenské pomery na Slovensku a tých zo štátnych daní platiť nebude. „Tvrdia, že podporujú právny štát a bojujú proti korupcii. Pritom len robia politiku proti vláde. Dnes už vieme, že organizátori tých demonštrácií po vražde Jána Kuciaka boli z organizácií, ktoré platí George Soros. My dobre vieme, kto sa s kým stretával a akú úlohu v tej dobe zohrával. Všetko to pôjde von, až keď bude jasné, kto si objednal vraždu,“ povedal.

Podľa Fica je potrebné zmeniť pravidlá pre financovanie neziskoviek. „Určite musí byť transparentne vidieť, odkiaľ získavajú peniaze. Zvlášť, keď sú to zdroje zo zahraničia. Potom bude hneď jasné, prečo niekto niektoré veci robí. Slováci majú právo vedieť, kto tú politiku platí,“ uviedol Fico. Organizátori majú pritom zverejnený transparentný účet.

Beblavý zažil to isté

Miroslav Beblavý zo strany SPOLU - občianska demokracia vyslovil solidaritu všetkým prenasledovaným. „Zažil som to isté, keď na mňa Marcel "teta Anka" Forai alebo brat generálneho prokurátora podali vymyslené trestné oznámenia. Bral som to ako súčasť politického boja, ale teraz to robia mladým ľuďom, občianskym aktivistom. Je hrozné, že riaditeľ NAKA sa prepožičiava na takéto politické hry zúfalého Roberta Fica. Treba však zachovať pokoj, ani toto mu už nepomôže. Zmena začala a on ju nezastaví,“ uviedol na sociálnej sieti.

Vypočúvanie organizátorov pripomína obdobie spred roka 1989

Strana Sloboda a Solidarita považuje za nebezpečný precedens, že organizátori protestov sú poťahovaní štátnou mocou. Vypočúvanie organizátorov protestov Za slušné Slovensko pripomína najsilnejšej opozičnej strane obdobie spred roka 1989, kedy štátna moc zastrašovala všetkých, ktorí mali iný názor na správu štátu.

„Za smiešne považujem, že v tejto veci sa angažuje politický skrachovanec Robert Fico, ktorí dodnes nevysvetlil, ako zháňal peniaze vlastnou hlavou na založenie Smeru, napriek tomu, že k tejto kauze existuje nahrávka,“ reagoval predseda SaS Richard Sulík. „Mrzí ma, že s rovnakou vervou sa polícia nevenuje trestným oznámeniam, ktoré sme podali v súvislosti s miliónovými rozkrádačkami nominantov Smeru,“ dodal Sulík.

Je to obrovská nehoráznosť

Podľa podpredsedu strany Ľubomíra Galka ide o nehoráznosť a touto témou by sa mali zaoberať aj príslušné výbory. „Ak majú byť organizátori protestov následne policajne predvolávaní a vyšetrovaní, čo sa rovná policajnej perzekúcii, potom sa na Slovensku touto perfídnou formou potiera právo na slobodu prejavu, právo na slobodu zhromažďovania a právo na slobodné šírenie a prijímanie informácií,“ tvrdí Galko. „Pýtame sa, budú aj odborárski funkcionári políciou vypočúvaní za organizovanie referenda o dôchodkovom strope, ktorý poškodí ekonomiku Slovenska i životnú úroveň budúcich generácií?“

Podľa podpredsedníčky NR SR za SaS Lucie Ďuriš Nicholsonovej v kontexte medializovaných vyjadrení Roberta Fica mohlo dôjsť k zneužitiu právomoci verejného činiteľa. „Je absurdné, že jeden bezvýznamný poslanec Robert Fico má v tejto krajine také právomoci, že dokáže zneužiť štátny orgán NAKA na prenasledovanie bezúhonných občanov,“ uviedla Ďuriš Nicholsonová.

Stanovisko OĽaNO

Gábor Grendel sa spolu s Eduardom Hegerom vyjadrili na dnešnej tlačovej konferencii k vyšetrovaniu organizátorov protestov. „Žiaden štátny prevrat nikto neorganizoval,“ povedal Grendel. „Išlo o najpokojnejšie demonštrácie na Slovensku,“ uviedol. Skrátiť funkčné obdobie vlády je podľa neho možné len hlasovaním v parlamente.

„Jediný politik, ktorý sa pokúsil skrátiť funkčné obdobie nejakej vlády inak ako hlasovaním v parlamente, bol Robert Fico prostredníctvom referenda. Ani vtedy nikto nehovoril o tom, že Robert Fico pácha trestný čin a pokúša sa o štátny prevrat,“ dodal Grendel. Ako predseda výboru na kontrolu SIS zvolá v súvislosti so situáciou mimoriadny výbor.

Je mimoriadne nebezpečné, že sa NAKA zneužíva na zastrašovanie

Za mimoriadne nebezpečné považuje Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) to, že NAKA namiesto vyšetrovania skutočných zločinov je zneužívaná na zastrašovanie organizátorov protestov. „Takéto metódy zastrašovania a obťažovania majú okrem primárneho efektu na samotných vypočúvaných aj sekundárne efekty pre veľkú časť slovenskej verejnosti, kde sa očakáva vyvolanie obáv, strachu a rezignáciu na verejné angažovanie. Kresťanskí demokrati budú celú situáciu pozorne sledovať a operatívne reagovať na ďalší vývoj v tomto prípade hrubého zneužívania štátnej moci na politické účely,“ uviedol vo vyhlásení Stano Župa z komunikačného oddelenia KDH.

Žiadna stopa k našej vláde nevedie

Závery bude Fico robiť, až keď sa vražda vyšetrí a nájdu sa skutoční objednávatelia a vrahovia. „Žiadna stopa, ktorá by viedla k našej vláde, neexistuje. Pokiaľ by existovala, dávno sa o nej píše,“ povedal v rozhovore. Podľa neho je dôležité, aby dostali odpovede na otázky, akú úlohu zohral v zmene mocenských pomerov Kiska, médiá i neziskový sektor financovaný zo zahraničia. Opäť tak vytiahol sorosovskú kartu. „Nie je jediný dôkaz, že by si vraždu objednal niekto blízky vláde alebo strane Smer.“

Podľa Fica žiadna talianska stopa nie je, aj keď Kuciak jasne poukázal na prepojenie talianskej mafie na vládu, konkrétne na bývalú štátnu radkyňu Máriu Troškovú a Viliama Jasaňa. Obaja po novinárovom poslednom článku odišli zo svojich postov a stiahli sa. Blízky strane Smer bol aj Marian Kočner, ktorý je v súčasnosti vo výkone väzby v Leopoldove.

Jeden z obvinených z vraždy Kuciaka ukázal práve na neho ako na osobu, ktorá si mala u údajnej objednávateľky Zsuszovej vraždu Kuciaka objednať. Kočner podnikal s Ladislavom Bašternákom, v ktorého byte Fico stále býva. Kočner bol Ficov sused a dlhoročný priateľ Fedora Flašíka a Moniky Beňovej, ľudí, ktorí stáli pri zrode Smeru. Kočner mal väzby na viacerých politikov.

Prečo by sme chceli predčasné voľby?

Fica šokuje fakt, že sa podľa jeho slov na Slovensku objavujú pokusy obísť parlamentné voľby. Až keď bude jasné, kto za vraždou stál, bude možné a nutné vyvodiť podľa Fica dôsledky udalostí po vražde. „Nepochybujem, že tu je určitá únava spoločnosti z Fica a zo sociálnej demokracie,“ odpovedal na otázku či si myslí, že on sám prispel k nevraživosti na Slovensku. „Chápem, že únava z môjho dlhého vládnutia vyvoláva v určitej časti spoločnosti chuť na zmenu,“ uviedol a dodal, že má v pláne opäť vyhrať voľby a okolo seba nevidí žiadny politický talent.

Predčasné voľby pre neho neboli možnosťou. „Vysvetlite mi, prečo by sme to robili? Prečo by mali byť nové voľby, keď ich v roku 2016 Smer suverénne vyhral? Pretože si to prajú médiá? Pretože to chce opozícia? Pretože to chce prezident? Nie.“ Pred predčasnými voľbami v roku 2011 mal však Fico iný názor.

Vtedy opozičný Smer jasne uviedol, že sa v prípade spojenia o hlasovaní o eurovale a dôvere vlády nezúčastní na hlasovaní. Po prípadnom páde vlády nemali sociálni demokrati záujem o účasť v zrekonštruovanej vláde a požadovali predčasné voľby, čo sa v nasledujúcom roku aj stalo. „Smer nemá záujem o žiadnu vládu bez volieb. Chceme, aby moc bola založená na konkrétnych výsledkoch parlamentných volieb.“ povedal Fico v roku 2011.

Chceme veriť na strane slušných

Podporu organizátorom protestov vyjadrila iniciatíva Chceme veriť, ktorá považuje postup polície za neprijateľný. "Elitná zložka polície - Národná kriminálna agentúra bola zriadená na vyšetrovanie korupcie a mafie, nie preto, aby šikanovala aktivistov," uviedla Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu, ktorá je súčasťou iniciatívy.

Takýto postup polície môže podľa iniciatívy odrádzať každého, kto by chcel v budúcnosti organizovať pochody či demonštrácie. Pripomenula, že právo na zhromažďovanie je zakotvené v ústave a polícia by ho mala chrániť, nie naopak. Iniciatíva je reakciou takmer 200 občianskych aktivistov a slovenských osobností verejného života na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, v ktorej predložili požiadavky pre obnovenie dôvery verejnosti v štát.