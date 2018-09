Kandidátom na primátora Prešova je aj podpredseda strany Šanca František Oľha

PREŠOV - V poradí šiestym kandidátom na post primátora Prešova, je podpredseda mimoparlamentnej strany Šanca a jej krajský predseda František Oľha. Do súboja o primátorskú stoličku vstupuje s podporou pravicovej koalície - Sloboda a Solidarita, Sme Rodina - Boris Kollár, Šanca, Demokratická strana a občianski aktivisti v hnutí #sompresovcan.

Ako uviedol Oľha na dnešnom brífingu, na rozdiel od niektorých kandidátov, ktorí takto získavajú politické body, netvrdí, že mesto Prešov je v katastrofálnom stave. Má však svoje problémy, ktoré potrebuje riešiť.

„Mesto Prešov je tretie najväčšie. Ale vnímam, že je tretie najväčšie len počtom obyvateľov, akousi kultúrou a kvalitou života stále mešká za ostatnými mestami. Je preto dôležité celé mesto pozdvihnúť,“ uviedol Oľha.

Hlavné priority

Za hlavné priority označil stabilizáciu športu, kultúry a školstva, ako aj podporu mladých rodín. „Som za to, aby mestský rozpočet bol čo najviac participatívny. Chceli by sme, aby mestské časti mali oveľa väčšie rozpočty a vedeli vytvárať programy, ktoré budú ľudí spájať. Existujú v Prešove príklady, keď vo vnútroblokoch vznikajú rôzne komunity a práve to chcem podporovať. Chceme v ľuďoch vybudovať súdržnosť a spolupatričnosť, aby potom mali záujem o rozvoj celého mesta,“ dodal kandidát na primátora.

Dôležité je podľa neho tiež vytvoriť tlak na vládu na zrýchlenie zlepšenia dopravnej infraštruktúry v okolí Prešova, pričom riešenia vnútromestskej dopravy postupne predstaví verejnosti v rámci volebného programu.

Kampaň si financuje sám

Primátorskú kampaň si Oľha financuje sám, otvoril si transparentný účet. Do kampane odhadom investuje 20- až 30-tisíc eur. „Ľudí chceme osloviť programom, chceme im vysvetliť, ako by sme si predstavovali, že má Prešov fungovať,“ uviedol Oľha.

Do komunálnych volieb postaví spoločnú kandidátku aj celá pravicová koalícia. O posty v 31-člennom zastupiteľstve sa na nej bude uchádzať 26 kandidátov.

„Neexistuje rozdelenie kresiel medzi strany. My podporujeme najmä ľudí, ktorí nie sú straníci. Vyberali sme hlavne občianskych aktivistov. Všetci sa na začiatku trochu zdráhali, hovorili, že lepšie je dnes kandidovať ako nezávislý. My sme im dokázali vysvetliť, že ak niekto kandiduje, hoci aj s podporou politickej strany, nemusí to byť nešťastie, ktoré znamená zánik jeho ambícií pomáhať mestu. Dokázali sme presvedčiť skupinu ľudí a absolútne sme neriešili delenia postov. U nás takéto veci nefungujú a nebudú fungovať,“ vysvetlil Oľha.

Podpora aj od Galka

Svoju podporu mu dnes do Prešova prišli vysloviť aj podpredseda SaS Jaroslav Galko, podpredseda Sme Rodina Josef Vašuta, predseda strany Šanca Viliam Novotný a podpredseda Demokratickej strany Peter Jurík.

František Oľha sa narodil 19. októbra 1970 v Prešove. Je ženatý a má tri deti. Vyštudoval elektrotechnickú fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach. Je členom predstavenstva a technickým riaditeľom rodinnej spoločnosti Cofin, a.s. a tiež členom Zväzu polygrafie Slovenska.

V rokoch 2016-2018 bol prezidentom Prešovského krajského zväzu hádzanej. Od roku 2015 je členom strany Šanca, od roku 2017 jej podpredsedom. V minulom roku sa neúspešne pokúšal uchádzať o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja.

Kto ešte kandiduje?

Kandidatúru na post primátora mesta Prešov doteraz ohlásila súčasná primátorka Andrea Turčanová, ktorá je členkou Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Mestský poslanec Richard Drutarovský kandiduje ako nezávislý s podporou koalície SPOLU - občianska demokracia, Progresívne Slovensko a OKS.

Ako nezávislí sa o post primátora uchádzajú bývalý mestský poslanec a podnikateľ Stanislav Grega, s podporou strán vládnej koalície Smer-SD, SNS a Most-Híd kandiduje Miroslav Benko, svoju kandidatúru na post primátora ohlásil aj Pavel Hagyari, ktorý tento post zastával v dvoch volebných obdobiach v rokoch 2006 až 2014

Komunálne voľby sa uskutočnia v sobotu 10. novembra, uzávierka kandidačných listín je 11. septembra.