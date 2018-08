Beblavý: Je potrebné si pripomínať, že pred 50 rokmi nadlho skončila sloboda

Miroslav Beblavý

Zdroj: SITA/Diana Černáková

BRATISLAVA - Pred 50. rokmi prišli do Československa ruské tanky a nadlho skončila sloboda. A už by sa to nikdy nemalo opakovať. Na sociálnej sieti to vyhlásil poslanec NR SR a líder mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Beblavý.