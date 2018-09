Ministerka Saková odíde do Nemecka: Diskutovať sa tam bude o únose Vietnamca

Denisa Saková

Zdroj: TASR/Marko Erd

BRATISLAVA - Ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) odcestuje v pondelok 24. septembra do Nemecka, kde sa stretne so svojím rezortným kolegom Horstom Seehoferom. Témou ich rokovania bude aj únos vietnamského občana Trinh Xuan Thanha z Nemecka do Vietnamu, počas ktorého mohol byť zneužitý slovenský vládny špeciál. Informoval o tom tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.