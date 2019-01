Mikloško chce ísť do 2. kola: Ako prezident budem predstaviteľom západu, tvrdí

Bývalý politik nateraz neuvažuje, že by sa vzdal v prospech silnejšieho kandidáta. "Zatiaľ tá mienka ľudí o kandidátoch je len fiktívna," myslí si. Pripomenul, že zozbieral vyše 15.000 podpisov občanov a je pripravený ich odovzdať do NR SR. "Nebola to jednoduchá úloha. Zbierali ich moji priatelia, priaznivci a podporovatelia," ozrejmil. Jeho cieľom je dostať sa do druhého kola, nad zlým volebným výsledkom neuvažuje. Mikloško sa pokúsil o Prezidentský palác zabojovať už v rokoch 2004 a 2009. Prvýkrát skončil som ziskom 6,5 percenta na piatom mieste. V roku 2009 dostal 5,4 percenta hlasov, čo stačilo na tretie miesto.

Záujem o podporu od KDH

Na margo politických strán povedal, že má záujem napríklad o podporu voličov KDH a ak ho podporí aj vedenie hnutia, bude to akceptovať s úctou a vďačnosťou. "Stretol som sa s predsedom KDH Alojzom Hlinom a on mi povedal, že uvažujú o mojej podpore, ale mal by som sa zaviazať, že ak to nepôjde a moja kampaň nebude mať dostatočný výtlak, vzdal by som sa. Vtedy som mu povedal, že je to posledný politický rozhovor medzi nami" vysvetlil.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Za kľúčovú pokladá Mikloško osobnú autoritu, ktorú si prezident buduje svojím celoživotným príbehom a spôsobom výkonu prezidentskej funkcie. "Budem ľudí spájať, nebudem koaličným ani opozičným prezidentom, vodidlom budú pre mňa základné normy slušnosti a spravodlivosti," avizoval na štvrtkovej tlačovej konferencii Mikloško. Odmieta príklon k byzantskému svetu, ale aj návrat k dnešným formám lživých totalitných sľubov a hesiel skorumpovaného sveta. "Urobím všetko pre to, aby Slovensko prestalo byť svetom korupcie, spojenej s cynickým vydieraním a vraždením," deklaruje.

Podľa Mikloška od roku 1989 vedieme dlhodobý zápas za zdravú, kultúrnu a vzdelanú spoločnosť. "Prezident nemá v týchto oblastiach veľké právomoci, ale môže navodzovať diskusie, ukazovať riešenia, byť varovným hlasom. Rovnako to platí aj pre oblasť digitalizácie, klimatických zmien a znečisťovania ovzdušia. Ako prezident budem týmto hlasom," povedal. Mikloško podporuje Bezpečnostnú stratégiu SR. Integrácia v EÚ a NATO je podľa jeho slov inštitucionálnym vyjadrením civilizačnej príslušnosti Slovenska, posilňuje jeho zahraničnopolitický vplyv a všestranne podporuje jej rozvoj. "Pre Slovenskú republiku sa EÚ stala životným a hodnotovým priestorom a NATO obranným a bezpečnostným pilierom," odkázal.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

O migrácii

Na margo migrácie tvrdí, že je za jasné odlíšenie legálnej a ilegálnej migrácie a utečenectva a za spoľahlivé pravidlá ich regulácie. Ako veriaci kresťan sa chce riadiť zásadami kresťanstva. "Náboženstvo na Slovensku zohralo pri obrane národných práv nezastupiteľnú úlohu. Keď sa však začalo spájať s nacionalizmom, tento začal vždy vyhrávať. Budem ľudí počúvať, pýtať sa ich, pomáhať im. Budem prezidentom rozumu, citu a spájania ľudí," sľubuje.

Mikloško je presvedčený, že SR si nemôže dovoliť kráčať cestou, kde malá skupina vplyvných ľudí zneužíva štát a jeho orgány vo svoj vlastný prospech a svojimi rozhodnutiami vytvárajú spoločenské prostredie, v ktorom kritika môže byť umlčaná aj za cenu toho najhrubšieho násilia na človeku. "Slovensko ako slušná krajina je mojou hlavnou víziou, s ktorou sa uchádzam o úrad prezidenta Slovenskej republiky," konštatoval.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Kampaň má byť podľa jeho slov súťažou myšlienok, programov a celoživotných príbehov. "Sústredím sa preto na stretnutia s ľuďmi a diskusie s protikandidátmi. S výnimkou verejnoprávnych médií však nebudem diskutovať s tými, ktorých nepovažujem za demokratických kandidátov. Mám na mysli Mariana Kotlebu (ĽSNS) a Štefana Harabina," dodal.