VIDEO Otec Jána Kuciaka pred súdom: Prvé, čo nám napadlo, bolo, že za vraždou bol Kočner

PEZINOK - Prvé, čo rodine novinára Jána Kuciaka v súvislosti s jeho vraždou napadlo, bolo, že za vraždou je Marian Kočner Uviedol to vo výpovedi pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku otec zavraždeného Jozef Kuciak st. a dodal, že táto predtucha sa napokon aj potvrdila.

Kuciak ďalej uviedol, že dovtedy by si nebol myslel, že sa niečo také môže na Slovensku stať. Syn rodine podľa Jozefa st. na jeseň púšťal nahrávku telefonátu s Marianom Kočnerom, v ktorej mu obžalovaný avizoval, že bude na jeho rodinných príslušníkov „hľadať špinu“. Trestné oznámenie v tejto veci podľa otca zavraždeného podal Ján na základe rád svojich kolegov, pretože sám v tom nevidel význam. „Aj to sa potvrdilo,“ uviedol Jozef Kuciak st., mysliac tým najmä na skutočnosť, že oznámenie bolo zakrátko odmietnuté.

ONLINE Silný moment megaprocesu! Konfrontácia plná sĺz, chladnokrvná Zsuszová versus mama zavraždenej Martiny

Jozef Kuciak st. hodnotí svoj vzťah so synom ako veľmi dobrý, aj keď niekedy mávali „priateľské hádky“, keďže on sa cítil byť sociálnym demokratom, a preto podporoval stranu Smer-SD. Synove články však čítal. „Povedal mi, že to má všetko overené a čerpá len z verejne dostupných zdrojov,“ zdôraznil Jozef st. s tým, že Ján bol pokojný a nekonfliktný človek.

To, že rodina mala od začiatku podozrenie, že za vraždou môže byť Kočner, potvrdil aj brat zavraždeného novinára Jozef Kuciak ml. Väčšina článkov jeho brata bola totiž venovaná kauzám obžalovaného. Po vyhrážkach zo strany Kočnera sa podľa vlastných slov o brata bál. „Že niekto taký, kto je na mafiánskych zoznamoch, sa zaujíma o brata, to je niečo hrozné,“ konštatoval a dodal, že Ján, paradoxne, rodinu upokojoval. „Keby sa však nebál, asi by nepodával trestné oznámenie,“ dodal Jozef ml.

Pred súdom mala v tomto prípade vypovedať aj matka Jána Kuciaka. Z dôvodu rečovej vady, ktorou trpí, sa však nakoniec čítala výpoveď Jany Kuciakovej z prípravného konania. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka, Alenu Zsuzsovú a tiež Mariana Kočnera.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Všetci menovaní sú stíhaní väzobne, u Kočnera je však dôvodom kauza údajného falšovania zmeniek v hodnote desiatok miliónov eur. Obžaloba v tomto prípade bola podaná pre šesť skutkov, z toho dve úkladné vraždy. Jedna sa týka Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, druhá podnikateľa Petra Molnára z Kolárova z roku 2016 (v tomto prípade sa obžaloba týka iba Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa). V prípade uznania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na 25 rokov alebo doživotie.

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zastrelili vo februári 2018 v ich dome v obci Veľká Mača. Kuciak pracoval ako investigatívny novinár pre portál Aktuality.sk. V rámci svojej činnosti sa zameriaval aj na kauzy spojené s Marianom Kočnerom.