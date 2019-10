Spojiť komunikáciu cez Threemu s konkrétnou osobou nie je ľahké, ale ani nemožné, tvrdí odborník

BRATISLAVA - Spojiť konkrétnu osobu s konverzáciou cez aplikáciu Threema nie je jednoduché, nie však nemožné. Povedal to odborník na informačné technológie z portálu Živé.sk Martin Hodás.

Podľa neho je kľúčové, či osoba, ktorá komunikovala pomocou aplikácie, podnikla nejaké opatrenia, aby svoju činnosť zahladila. Napríklad tak, že si neprepojila účet v aplikácii Threema so svojím telefónnym číslom alebo e-mailovou adresou. Takto postupoval podľa medializovaných informácií Marian Kočner, obvinený v kauze vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V tomto prípade má polícia k dispozícii dva mobilné telefóny Mariana Kočnera, ktoré jej poskytol jeho spolupracovník Peter Tóth. Ten v prípade zatiaľ figuruje ako svedok. V komunikácii Mariana K. sa spomína napríklad aj bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská, ktorá si s ním údajne vymenila tisíce správ.

„Vymazanie správ jedným z účastníkov konverzácie nevymaže automaticky správy v telefóne druhého účastníka. Navyše, ktorýkoľvek z účastníkov si môže priebežne vytvárať samostatné zálohy konverzácií mimo aplikácie Threema tak, ako tomu bolo aj v prípade Mariana K. Aby však bolo možné potvrdiť, že je predmetná komunikácia autentická, je potrebné preukázať prepojenie ID používateľa s konkrétnou osobou. To je zložité aj vzhľadom na snahu vývojárov aplikácie Threema o čo najväčšiu mieru anonymity. Pokiaľ používateľ so svojim účtom nespojil e-mailovú adresu alebo telefónne číslo a aplikáciu už z mobilného telefónu odinštaloval, je veľmi komplikované dokázať, že bol naozaj účastníkom konkrétnej konverzácie. To platí pre všetkých účastníkov konverzácie," uviedol Hodás.

Polícia v prípade komunikácie môže postupovať aj systémom preverenia konkrétnych skutkov, ktoré sa v komunikácii spomínajú. V tomto prípade sú podozriví napríklad aj niektorí sudcovia či spomínaná bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, ktorá si údajne s Marianom Kočnerom vymenila cez Threemu tisíce správ. V nich sa spomína aj ovplyvňovanie súdnych rozhodnutí, prijímanie úplatkov či zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Na medializované podozrenia už reagoval aj minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ktorý pripravuje disciplinárne podnety na Jankovskú aj sudkyňu Zuzanu Maruniakovú, o čom ako prvá informovala agentúra SITA.