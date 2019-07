Rodičia zavraždeného Kuciaka a Kušnírovej zúria: FOTO Tieto slová Šufliarsky len tak neprehltne

Rodine Kuciakovcov nedá spávať práve bývalý blízky spolupracovník generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára. Práve Šufliarskeho z prokuratúry vyšachovala medializovaná a z vyšetrovacieho spisu uniknutá SMS komunikácia medzi ním a obvineným Kočnerom. Šufliarsky vtedy reagoval tým, že zverejní celú komunikáciu. Potrebné však bolo povolenie druhej strany, ktoré Marian K. nedal. Šufliarsky teda vyše 400 SMS správ medzi ním a Kočnerom stále nezverejnil. Práve to prekáža aj rodinám, ktoré po dvojnásobnej úkladnej vražde prišli o svojich najbližších.

Peter Šufliarsky a Marian Kočner Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/Dušan Hein ​

Pravda je viac ako predpis

Šufliarskemu preto poslali otvorený list v ktorom jeho konanie kritizujú. Celý list na sociálnej sieti zverejnil Jánov brat Jozef Kuciak. "Ako prokurátor by ste mal vedieť, že zverejnenie potenciálne toxickej komunikácie, nie je proti žiadnemu predpisu. Ako človek, ktorý robí chyby, ako človek, ktorý má strach, ako človek, ktorý má rodinu. Človek, ktorý vie, čo je báť sa o syna/o dcéru/o brata/o sestru by ste tiež mohli vedieť, že pravda je viac ako predpis. Že spravodlivosť je viac ako zákon, že priznanie viny, je to, čo robí ľudí veľkými. Mal by ste komunikáciu s MK zverejniť. Žiadame vás o to," znie výzva v úvode listu.

Zdroj: Facebook/Jozef Kuciak

Vzali ste nám našich najbližších

List pokračuje odôvodnením, prečo by mal Šufliarsky k zverejneniu komunikácie pristúpiť. "Netušíte, čo prežívame. Zobrali nám najcennejšie, čo sme mali. Možno aj vašim pričinením, boli zastrelení dvaja mladí ľudia a zničené životy ich blízkych. Viete aké to je?" pýta sa zúfalo zdrvená rodina v liste.

Zdroj: Jan Zemiar

"Viem, cítite podporu, policajný prezident, niektorí kolegovia z prokuratúry (61:0), oligarchovia, sa Vás zastanú ale nič iné ako pravda Vás neočistí. Keď si večer pôjdete ľahnúť do postele, tešiť sa z prítomnosti svojich blízkych, spomeňte si, že nás to aj vďaka niektorým ľuďom na prokuratúre už nikdy nečaká, lebo ste nám tých najbližších vzali," tvrdí rodina v otvorenom liste, kde v závere stojí opätovná výzva na uverejnenie komunikácie.