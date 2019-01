Tvrdý odkaz Pellegrinimu od brata zavraždeného Kuciaka: Nezapájajte nás do vašich špinavých hier!

BRATISLAVA - Ani takmer rok odo dňa, ktorý sa do slovenskej histórie zapísal čiernym písmom, nevieme, kto je za vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. V prípade zatiaľ nie je nikto obžalovaný. Počas vyšetrovania sa však na verejnosť dostávajú znepokojujúce informácie o našich najvyšší predstaviteľoch štátu. A niektorí z nich neváhajú do politických hier zaťahovať aj rodinu popraveného páru.

V posledných dňoch sa rozoberá komunikácia podpredsedu parlamentu Martina Glváča a Aleny Zsuzsovej, ktorá je v prípade obvinená z objednávky vraždy. Glváč ju najskôr popieral, neskôr priznal s tým, že ju koordinoval s tretími stranami.

"Bola to bežná komunikácia ako s voličom, ktorý to od nás očakáva," povedal Glváč. Poprel, že by sa s ňou niekedy stretol. S komunikácie však vyplýva, že Alenu poznal až príliš dobre. Vedel, kedy má narodeniny, či meniny, poznal jej dcéru. Dokonca si posielali selfie, ktoré ho nenechali chladným. "Si božsky krásna, zaslúžiš si hýčkanie a opateru," napísal na jednu fotografiu Glváč.

Premiér mu verí

To, že komunikácia medzi Zsuzsovou a Glváčom bola koordinovaná s bezpečnostnými zložkami štátu, povedal Glváč aj premiérovi Petrovi Pellegrinimu. Ten vyhlásil, že Glváčovi verí, no urobil tak vskutku nešťastným spôsobom.

"Ak môže rodina zavraždeného Kuciaka dôverovať Danielovi Lipšicovi, ja verím Glváčovi," povedal Pellegrini. Komunikáciu Lipšica so Zsuzsovou zverejnil Martin Daňo, ktorý je známy tým, že pozitívne informuje o Kočnerovi, ktorý je momentálne väzobne stíhaný v kauze falšovania miliónových zmeniek. V prípade Kuciakovej vraždy vystupuje ako svedok. Jeden z obvinených, Zoltán Andruskó, ho označil za objednávateľa. Kočner sa v minulosti Kuciakovi vyhrážal a polícia to neriešila, dokonca ho ani nepredvolala na výsluch.

Komunikácia Lipšica s údajnou objednávateľkou Kuciakovej vraždy je z roku 2012 a Lipšic tvrdí, že išlo o jeho diskreditáciu. Proti slovám premiéra sa ohradil aj brat Jána Kuciaka, Jozef.

"Tak toto už nemôžete myslieť vážne pán premiér. Ešte aj na nás idete opätovne dávať terčíky nenávisti? Viete vôbec, čo nám to spôsobuje? Ak sa vám a vašim voličom zdá v pohode, že váš minister posiela objednávateľke vraždy nášho janka ,,selfíčka'', nezabúda na jej meniny, denne ju bombarduje správami a to aj bezprostredne pred vraždou a aj po nej, tak je to síce vaše rozhodnutie ale je to veľmi smutné. Vedeli ste to predtým, ako to maznák tak vehementne zapieral alebo oklamal aj vás? Alebo teda máme predpokladať, že vojenské spravodajské služby, keď teda s nimi bolo komunikované o Zsusovej, boli tiež vo vražde zapojené? A čo lustrovanie Janka pred vraždou priamo z polície?" pýta sa Jozef Kuciak.

Podľa neho porovnávať to s komunikáciou ich právneho zástupcu z roku 2012, kde "išlo čisto o diskreditačnú kampaň a aj samotné správy boli diametrálne odlišné od maznákovich je detinské a veľmi nefér. Tiež sme znepokojení tým, čo zo spisu uniká, ale zrejme trochu inak. Okrem celej tej skupiny, čo má na svedomí Janka s Maťkou sa nemáme čoho báť." Kuciak ďalej Pellegriniho žiada o to, aby ich rodinu nezapájali do politických hier.