Matka "vlasatej potvory" Aleny prehovorila, prečo Kočnera volali krstný otec: Príbeh z Donovalov

Krátko po zadržaní tlmočníčky Aleny Zsuzsovej sa objavila informácia, že krstným otcom jej dcéry je Marian Kočner. Túto informáciu poprel jej otec Marián Markovič, samotný Marian Kočner i zronená matka zadržanej Edita. Tá prezradila, ako malo dôjsť k osloveniu krstný otec.

Volajte ma krstný otec

Matka tento týždeň prvýkrát prehovorila a pre TV Joj uviedla, že kontroverzný podnikateľ nie je krstným otcom jej vnučky. Vysvetlila, ako mohlo toto oslovenie vzniknúť. „Boli na lyžovačke zo školy a on išiel pre ňu, lebo Alenka nevedela vyjsť autom hore a on išiel pre ňu, a povedal jej, aby ho nevolala pán Kočner, ale že on sa predstavil, že on je krstný otec, a to bolo celé. Kedy to bolo, vlani,“ uviedla matka obvinenej.

Zdroj: SITA/Jakub Julény, FB/Marián Markovič, Topky

Voči informácii sa ohradil aj otec dievčaťa Marián Markovič. „Som strašne pohoršený, lebo som sa to dočítal, že ja som potvrdil, že pán Kočner je mojej dcéry krstný otec, ale je to lož, to sú výmysly. Ja som vedel, že majú nejaký vzťah, ale nevedel som aký. Či bol pracovný alebo iný, som neskúmal, nakoľko s ňou nežijem 11 rokov,“ povedal. Marian Kočner poprel prostredníctvom svojho advokáta Martina Pohoveja aj ďalšie informácie. Nielen, že nebol krstným otcom dievčaťa, ale vraj nikdy žiadnu tlmočníčku nezamestnával a nikdy neobchodoval s talianskymi firmami. To, že Alenu poznal, však nepoprel.

Podľa informácií Glob.sk jej však posledné roky kontroverzný podnikateľ Kočner pomáhal prežiť. Údajne za ňu vyplatil niekoľkotisícové dlhy, ju a jej dcéru podporoval finančne i materiálne. Na sociálnych sieťach vraj mala falošný profil, cez ktorý komunikovala s bohatými a vplyvnými mužmi. Mala kontaktovať aj politikov a lákať ich na svoje telo. Tí s ňou často začali flirtovať a Zsuzsovej sa darilo zbierať týmto spôsobom kompromitujúci materiál na dôležitých ľudí.