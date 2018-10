Premiér Pellegrini: Strana Smer-SD ani ja nemáme informácie z vyšetrovacieho spisu

PLOSKÉ - Predseda strany Smer-SD, jej ďalší predstavitelia ani premiér nemajú konkrétne informácie z vyšetrovacieho spisu súvisiaceho s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to povedal po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Ploskom v okrese Košice-okolie.

Reagoval tým na utorkové (2.10.) vyhlásenie Smeru-SD, v ktorom jeho predseda Robert Fico povedal, že doterajšie výsledky vyšetrovania vraždy novinára a jeho snúbenice vylúčili verziu, že za dvojnásobnou úkladnou vraždou mala byť talianska mafia prepojená na Úrad vlády SR. Nepovedal, odkiaľ vie, že talianska stopa bola vo vyšetrovaní vylúčená.

"Nemáme informácie ako získať, ani ich nesmieme získať, ani nám nepatrí mať vedomosť o tom, čo sa v spise píše," uviedol Pellegrini. Fico podľa premiérových slov len pripomenul, že nikto už momentálne nepracuje ani v mediálnom prostredí s tým, že to bola mafia prepojená na úrad vlády.

"Neberte to tak, že sú to nejaké informácie z vyšetrovacích spisov, ale je to vyjadrenie, v ktorom rázne strana odmietla, aby ju ktokoľvek v tomto štádiu opätovne spájal s nejakým trestným činom vraždy, pretože Smer-SD ani úrad vlády s tým nič nemá," dodal Pellegrini.

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Dvojicu mladých ľudí zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Za jeho vraždu zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur. Objednávku na Kuciakovu likvidáciu mala vyplatiť obvinená Alena Zs. Odkiaľ dostala zákazku, polícia ďalej rieši. Obvinení sú aj Tomáš Sz., Miroslav M., Zoltán A. Podľa prokuratúry nie je vylúčené, že môžu pribudnúť ďalší obvinení.