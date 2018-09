Známy vyšetrovateľ Vačok o zásahu v Kolárove: Polícia musela ísť na istotu

"Už tým, že boli zadržané osoby, boli vykonané domové prehliadky, tak predpokladám, že na zadržanie dal súhlas prokurátor, a ak boli vykonané domové prehliadky, určite rozhodoval aj súd. Polícia musela mať dostatočné penzum dôkazov, ktoré vytvárajú dôvodné podozrenie pre takéto úkony, a zrejme je to predzvesť, že sa vec vyrieši," vysvetlil Vačok. Polícia vo štvrtok ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, má to súvisieť s uvedenou vraždou. Bližšie informácie nechcela poskytovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania.

Ani generálna prokuratúra sa nechce bližšie vyjadrovať k procesným úkonom a žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní. Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na väzobné stíhanie. Sudca bude mať od podania návrhu 72 hodín na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzy. O prípadnom väzobnom stíhaní by mal teda sudca pre prípravné konanie rozhodnúť najneskôr do pondelka 1. októbra.

Polícia o štvrtkovej razii

Vzhľadom na to, že Národná protizločinecká jednotka Národnej kriminálnej agentúry v súvislosti so štvrtkovým zásahom v Kolárove pokračuje vo vykonávaní procesných úkonov, bude možné akékoľvek informácie súvisiace s prípadom poskytnúť najskôr budúci týždeň. Uvádza sa to v stanovisku hovorcu Prezídia Policajného zboru Michala Slivku. "Chceli by sme preto požiadať verejnosť a novinársku obec o trpezlivosť, všetkým nám ide o objasnenie veci. Polícia potrebuje čas a priestor na pokračovanie v dobre rozbehnutom procese," zdôraznil hovorca.

Podľa medializovaných informácií zadržali policajti v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka vo štvrtok osem osôb, pričom by malo ísť aj o bývalých policajtov a vojakov. Polícia však v tomto zmysle oficiálne stanovisko neposkytla. Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili v obci Veľká Mača 21. februára tohto roka. V súvislosti s týmto prípadom sa udiali viaceré personálne zmeny vo vláde SR a do ulíc vyšli desaťtisíce protestujúcich občanov. Kuciak pracoval ako investigatívny redaktor pre portál Aktuality.sk.