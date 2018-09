Bývalý kriminalista Matej Snopko: Ak nemá expolicajt vysoký morálny kredit, môže prejsť na druhú stranu zákona

Od skorých raných hodín zasahovala vo štvrtok v Kolárove protizločinecká jednotka NAKA. Do večera vykonávali domové prehliadky, skúmali autá zadržaných, ale tiež dvory či strechy miest, kde sa zdržiavali. Na miesto prišli aj členovia Europolu, európskeho policajného úradu. Zadržali osem osôb podozrivých z násilnej trestnej činnosti. O podrobnostiach zásahu sa dočítate TU.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Medzi nimi je aj Tomáš Sz. z Kolárova, ktorý v minulosti pôsobil ako policajný vyšetrovateľ v Komárne. Podľa miestnych je aj s ďalším zadržaným, a zároveň jeho bratrancom Miroslavom M., v obci známy ako „vybavovač problémov“. Vo veľkých veciach však údajne dvojica nelietala, pracovali skôr ako "zaklopkávači". Kontakty mali mať vo Veľkom Mederi či Dunajskej Strede, nemali však pracovať spolu. Ich mená v minulosti spájali aj s vraždou podnikateľa v Kolárove.

Matej Snopko: Zločin sa nedá objasniť zo dňa na deň

Bývalý kriminalista Matej Snopko uviedol, že nie je výnimočné, ak sa na zločine podieľal bývalý muž zákona. „Účasť expolicajtov a zblúdilých policajných duší na druhej strane zákona nie je vylúčená, pretože tí, čo idú k polícii, majú radi adrenalín, dobrodružstvo a vzrušenie, a ak nemajú dosť vysoký morálny kredit, aby nepáchali protizákonné veci, tak si to skúsia,“ vysvetlil.

Tomáš Sz. mal v minulosti pracovať ako policajný vyšetrovateľ v Komárne, aj ako ochrankár na lodi. Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/Milan Drozd, FB/Tomas Sz.

Fakt, že polícia zadržala prvých podozrivých po siedmich mesiacov od vraždy, okomentoval slovami, že je to doba primeraná na dnešný stav v polícii. „Takýto závažný zločin sa nedá objasniť zo dňa na deň,“ doplnil. Český portál Respekt.cz informoval aj o tom, že pri identifikácii podozrivých mali pomôcť satelitné snímky z americkej družice. Tá sa mala zhodou okolností nachádzať v dobe vraždy nad miestom činu. „Analýza pohybu osôb a áut pomohla vraj odhaliť podozrivých,“ uvádza portál.

„Postupy polície hodnotím pozitívne, hoci to pôsobí ako z vedecko-fantastického filmu." Matej Snopko, bývalý kriminalista

Matej Snopko zhodnotil, že technika síce ide rýchlym krokom dopredu, no všetko závisí aj od šikovnosti policajného tímu, a toho, ako skúma možnosti jej využitia. „To znamená, že pokiaľ niekoho z policajných špecialistov napadlo skúmať možnosť využitia družice, je to veľký krok v dejinách novodobej kriminalistiky,“ vyzdvihol. Svoje plody podľa neho priniesla najmä spolupráca so zahraničnými špecialistami. „Postupy polície hodnotím pozitívne, hoci to pôsobí ako z vedecko-fantastického filmu,“ dodal.

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm.