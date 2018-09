Novinárka Holcová po zadržaní podozrivých z vraždy Kuciaka: TOTO vo mne stále vyvoláva otázky

BRATISLAVA/PRAHA - Podľa českej novinárky Pavly Holcovej, ktorá spolupracovala so zavraždeným novinárom Jánom Kuciakom, bude dôležité odhalenie objednávateľa vraždy. Ako však ČTK povedala, správy zo Slovenska ju napĺňajú ľahkým optimizmom. Holcová tak reagovala na informácie, že polícia vo štvrtok zatkla podľa všetkého osem osôb podozrivých z vraždy Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.

Česká novinárka v tejto súvislosti pripomenula vyšetrovanie vraždy maltskej investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej z vlaňajšieho októbra. Obžalovaní z vraždy boli traja muži, ktorí vinu popierajú. A polícia ďalej pátra po osobe, ktorá atentát zosnovala.

"Dúfam, že to nie je iba nejaká kozmetická policajná operácia, ktorá nás ako občiansku spoločnosť a novinárov má upokojiť, pretože to je to, čo sa stalo na Malte. Tam síce zadržali vrahov, ale absolútne nie sú schopní dostať sa k informácii, kto tých vrahov objednal, čo je pre obe tie vraždy kľúčové," uviedla Holcová, ktorá s Kuciakom spolupracovala na nedokončenom článku o talianskej mafii na Slovensku a je zakladateľkou Českého centra pre investigatívnu žurnalistiku.

Správy zo Slovenska ju podľa jej slov napĺňajú ľahkým optimizmom. "Ja som tomu neverila, stále vo mne vyvoláva dosť otázok fakt, že by profesionálny vrah urobil vraždu, ktorá zvrhne vládu, a zostal na Slovensku približne 50 kilometrov od miesta činu. Avšak si myslím, že aj toto teoreticky je možné a je to taká nádej pre nás," vyhlásila Holcová s tým, že nájsť objednávateľa vraždy môže trvať ešte veľmi dlho.

NAKA zatkla zadržala vo štvrtok ráno na juhu Slovenska zrejme osem osôb podozrivých z februárovej vraždy novinára Kuciaka a jeho priateľky. Polícia na facebooku zatiaľ iba uviedla, že zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti a zverejnila niekoľko fotografií zo zásahu. Jedným zo zadržaných je Tomáš Sz. z Kolárova, ktorý v minulosti pracoval ako policajný vyšetrovateľ v Komárne. Druhým jeho bratranec Miroslav M., ktorý istý čas slúžil v Ozbrojených silách SR.

Podľa informácií českého časopisu Respekt napomohli k dolapeniu vraha a jeho pomocníkov satelitné fotografie z americkej družice, ktorá sa zhodou okolností pohybovala v čase vraždy nad miestom, kde boli dvaja mladí ľudia zabití. Následná analýza pohybu osôb a automobilov vraj pomohla vrahov odhaliť. Spojené štáty podľa portálu Aktuality.sk ale popreli, že by vláda USA poskytla satelitné snímky.