Mimoriadne chladný záver septembra: V nedeľu bude behať mráz po chrbte, pozor na výstrahu!

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) uviedli, že nad našou oblasťou sa nachádza barické sedlo. Od severozápadu cez Pobaltie a Poľsko až k Slovensku postupuje studený front, spojený s tlakovou nížou.

Ako sa však bude piatok chýliť k svojmu koncu, na severe bude pribúdať oblačnosť a hrozia dažďové prehánky.

V sobotu bude chladno a veterno

Z piatka na sobotu by malo byť oblačno až zamračené. Na mnohých miestach môže aj pršať. Vo vysokých polohách hrozí aj sneženie. Na západe sa vyskytnú zrážky len ojedinele. Najnižšia nočná teplota 10 až 6, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní okolo 4 stupňov.

Cez deň bude chladno a veterno. Ojedinele, najmä na severe, hrozia prehánky. Od cca 1200 metrov aj snehové. Najvyššia denná teplota 11 až 16, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 9 stupňov.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Fúkať by mal severozápadný až severný vietor spočiatku rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu, postupne 20 až 40 km/h, v nárazoch miestami okolo 60 km/h.

V posledné septembrové ráno prituhne

Zrána a dopoludnia by sa ojedinele mala tvoriť hmla alebo nízka oblačnosť. Inak by malo byť jasno až polooblačno. Najnižšia nočná teplota 5 až 0, v horských dolinách a kotlinách okolo -2 stupňov. Aj v nížinách hrozí miestami prízemný mráz. Najvyššia denná teplota 12 až 17 stupňov Celzia. Spočiatku by mal fúkať severný, cez deň postupne východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.

Zdroj: predpovede.topky.sk

Výstraha 1. stupňa pred prízemným mrazom

Meteorológovia očakávajú, že od polnoci do siedmej hodiny ráno sa vo výške 5 centimetrov nad povrchom miestami očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -5 - 0 stupňov Celzia.

Zdroj: SHMÚ

„Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny,“ varuje ústav, ktorý vydal výstrahu 1. stupňa pred prízemným mrazom pre všetky kraje.