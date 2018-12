Vallo oficiálne na čele hlavného mesta: Základom je dôvera, tvrdí novozvolený primátor

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti a ochraňovať záujmy hlavného mesta," zaviazali sa noví poslanci aj primátor. Svojím slovom aj podpisom potvrdili, že ústavu i zákony budú pri výkone svojej funkcie uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Nesrovnal zároveň novému primátorovi odovzdal mestské insígnie.

Vallo vo svojom slávnostnom príhovore uviedol, že chce s novozvolenými mestskými poslancami spolupracovať a komunikovať otvorene, vecne a férovo. "Želám si, aby základom našej spolupráce bola dôvera. Vstupujem do úradu bez predsudkov, osobných konfliktov a s vierou, že všetkým ide o dobré mesto. Bratislavu budem viesť s najlepším vedomím a svedomím, v prospech Bratislavčanov a ľudí, ktorí v hlavnom meste žijú," vyhlásil.

Nový primátor chce k vedeniu mesta pristupovať transparentne a odborne. "Chceme zverejňovať všetko, čo naším rozhodnutiam bude predchádzať a z čoho budú tieto rozhodnutie vychádzať. Budeme preferovať riešenia konzultované s odborníkmi, ktoré budú nadradené osobným alebo politickým motívom," deklaruje Vallo. Zároveň uviedol, že chce dostať rozvoj Bratislavy pod kontrolu, zlepšiť dopravnú situáciu v meste, zaviesť pravidlá pre zásahy do verejného priestoru, či odstrániť veľké environmentálne záťaže.

Nesrovnal novému primátorovi a poslancom povedal, že predvolebná kampaň skončila a začína sa práca i príležitosť splniť to, čo Bratislavčanom sľúbili. "K napĺňaniu vašich sľubov máte najlepšie historické podmienky. S hrdosťou hovorím, že mesto dnes preberáte v zásadne inom a lepšom stave, ako sme ho preberali my v roku 2014. Mesto je v najlepšej finančnej kondícii, pohli sme ho dopredu," skonštatoval Nesrovnal s tým, že nový primátor i mestskí poslanci prichádzajú pred "prestretý stôl". Zároveň upozornil, že zodpovednosť za mesto nemôže byť na bedrách iba jedného primátora, ale je to spoločná zodpovednosť a vôľa. Apeloval na spoluprácu.

Nové mestské zastupiteľstvo tvorí 45 poslancov, medzi ktorými je Lenka Antalová Plavuchová, Zuzana Aufrichtová, Katarína Augustinič, Adam Berka, Michal Brat, Ján Budaj, Ján Buocik, Peter Cmorej, Dana Čahojová, Monika Debnárová, Vladimír Dolinay, Gabriela Ferenčáková, Gábor Grendel, Peter Hochschorner, Ján Hrčka, Martin Chren, Radovan Jenčík, Juraj Káčer, Ján Karman, Tomáš Korček, Ľuboš Krajčír, Tatiana Kratochvílová, Jozef Krúpa, Rastislav Kunst, Martin Kuruc, Roman Lamoš, Peter Lenč, Jakub Mrva, Alžbeta Ožvaldová, Tomáš Palkovič, Elena Pätoprstá, Peter Pilinský, Jana Poláčiková, Igor Polakovič, Peter Strapák, Soňa Svoreňová, Lucia Štasselová, Rastislav Tešovič, Jozef Uhler, Jakub Vallo, Milan Vetrák, Martin Vlačiky, Branislav Záhradník a Zdenka Zaťovičová. Do bratislavského mestského parlamentu bol zvolený aj Matúš Vallo, ktorý však zvíťazil vo voľbách na primátora Bratislavy, na miesto Valla preto medzi poslancov zasadol náhradník Matej Vagač.