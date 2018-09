Kandidát na primátora Košíc Polaček, ktorý čelí kauze obťažovania: Rozvod s manželkou na súde

S manželkou sa stretol v stredu na Okresnom súde v Košiciach, kde sa konalo ich rozvodové pojednávanie. Ich vzťah je na bode mrazu. Na súde okolo seba prešli bez pozdravu. Manželka Júlia totiž ešte v apríli podala na Polačeka trestné oznámenie za sexuálne obťažovanie ich syna. ktoré rozpútalo mediálne peklo. Manželia spolu nehovoria, jediné reakcie prebiehajú cez médiá. Polaček hovorí o najšpinavšej antikampani v histórii a spomína i mafiu.

Manželka mlčí, Polaček sa stretne so synom

Rozvodové konanie sa konalo za zatvorenými dverami a trvalo hodinu a pol. Manželstvo však nerozviedli, a preto je ďalšie pojednávanie odročené na neurčito. K medializovaným udalostiam a k prebiehajúcemu rozvodu sa manželka vyjadrovať nechcela. Polaček novinárom po skončení pojednávania povedal že sa snaží bojovať o svojho syna, ktorého nevidel niekoľko mesiacov.

„Opäť sa chystám prísť za synom v čase, ktorý nám určil súd a to už túto sobotu. Zatiaľ sú však zo strany manželky stretnutia so synom permanentne marené i napriek piatim rozhodnutiam súdov v môj prospech. Pred sudkyňou som manželke preto ponúkol, že ak má nejaké obavy zo stretnutia mňa so synom, nebude mi prekážať byť s malým aspoň hodinu na detskom ihrisku spolu s ňou alebo jej rodičmi. Odpovede sme sa nedočkali,“ uviedol po súde Polaček.

