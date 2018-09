Zvrat vo volebnom škandále v Košiciach: VIDEO Polaček vytiahol posudok o sexuálnom zneužívaní

Zdá sa, že obvinenie, ktoré podala na košického kandidáta na primátora Jaroslava Polačeka jeho manželka, má trhliny. V pôvodnom trestnom oznámení z apríla tohto roka totiž podľa lekárskej správy prešovskej psychologičky došlo k sexuálnemu zneužívaniu. Znalecký posudok, ktorý vypracovala košická súdna znalkyňa v odbore psychológia však tvrdí opak. Podľa nej totiž k žiadnej forme sexuálneho zneužívania nedošlo. Syna označila za zvedavého chlapca. Znalecký posudok zverejnil portál kosice.korzar.sme.sk.

Polaček okrem toho absolvoval aj detekor lži. Na spoločnosť sa obrátil s požiadavkou, aby preverili, či som spáchal skutky, ktoré sú opísaní v trestnom podaní jeho manželky. Súčasťou testu bolo aj to, či niekedy v minulosti týral ženy. „Očakávame a máme informácie, že moja kampaň bude napadnutá aj týmto spôsobom. Na detektore lži som prešiel všetkými otázkami. Nikdy som nikomu neublížil a naozaj nie je dôvod, aby o mne verejnosť pochybovala,“ uviedol na tlačovke Polaček minulý týždeň vo štvrtok.

Špinavá antikampaň

Znalecký posudok vypracovala košicka súdna znalkyňa v odbore psychológie, ktorú o to požiadalo Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach na základe trestného oznámenia, ktoré podala matka Júlia v apríli tohto roka. Matka sa po odľúčení odsťahovala k rodičom do Prešova. Júlia totiž po dvoch návštevách v januári tohto roka, ktoré ich syn absolvoval s otcom, spozorovala u syna zvláštne správanie.

Zdroj: TASR – František Iván

Podala trestné oznámenie vo veci možného sexuálneho zneužívania, ktorého súčasťou bola lekárska správa. Prešovská psychologička po niekoľkých sedeniach skonštatovala, že „dieťa vykazuje indikátory možného sexuálneho zneužívania“. Polaček na adresu totho obvinenia hovoril o špinavej antikampani. Košička znalkyňa však nezistila žiadne poruchy.

Dieťa nevykazuje známky sexuálneho zneužívania

Polícia žiadala od košickej súdnej znalkyne, aby posúdila úroveň rozumových, intelektových a pamäťových schopností dieťaťa, či sa u neho neprejavujú sklony ku klamaniu a fabuláciám, ale i stopy po fyzickom, psychickom či sexuálnom týraní. Ná základe sérií štandardných testov u neho nezistila žiadne vyplašené reakcie. Konštatovala, že dieťa je bystré s priemernými inteligenčnými schopnosťami a všeobecným prehľadom primeraným veku.

Podľa psychologičky je bez úzkosti, obáv či strachu. Napísala, že ide o šťastné a pokojné dieťa, ktoré je silne citovo naviazané na matku. Žiadne z prejavov, ktoré opísala matka Júlia, u neho neregistrovala. Nie je ustrašené, sexuálne zneužívané, hyperaktívne a neprejavili sa u neho žiadne iné negatívne vývinové trendy. Podľa nej je to zvedavé dieťa, ktoré nevykazuje žiadne známky toho, že by bolo zo strany otca manipulované alebo zneužité. U chlapca absentujú aj sprievodné emočné prejavy zneužívania ako úzkosť, tieseň, plač či strach.

Detské bájivé klamanie

Podľa odborníčky u dieťaťa nie sú zistené psychické následky po udalostiach tak, ako ich opisuje matka. Zistila však tzv. konfabulovanie, čiže detské bájivé klamanie, pri ktorom si takéto dieťa dramaticky vymýšľa udalosti. Tento prechodný jav sa vyskytuje práve v predškolskom veku. Psychologička analyzovala aj rôzne nahrávky, ktoré urobila matka. Neprejavujú sa u neho žiadne stopy alebo následky po fyzickom, psychickom či sexuálnom násilí. Matkine interpretácie ich obsahu súdna znalkyňa nepotvrdila.

Zdroj: TASR – František Iván

Podľa záveru košickej znalkyne nie je potrebné žiadne ďalšie skúmanie maloletého iným odborníkom. Ide o normálny vývin dieťaťa. Zatiaľ nie je isté, či práve tento jednoznačný posudok bol kľúčový pre návrh uznesenia vyšetrovateľa o zastavení trestného stíhania s tým, že sa nestal skutok. „Toto uznesenie nie je právoplatné, takže nebudeme uvádzať, aké vyšetrovacie úkony boli vo veci vykonané. Dozorujúci prokurátor rozhodnutie vyšetrovateľa preskúma a rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedol pred pár dňami hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko.

Matka je hlboko otrasená

Matka maloletého syna Júlia zverejnila stanovisko k medializovaným informáciám. Júlia je hlboko otrasená z toho, že sa jej rodina v ťažkých časoch stala terčom mediálnej kauizy, v ktorej je obeťou jej syn. „Ktorá z matiek si myslí, že by som zapredala vlastného syna? Dištancujem sa od stránky, kde bolo vypovedané o našom súkromí všetko. Keby som o tom vypovedala ja, stratili by ste dych a „politická mafia“ by sa tešila, že som prácu spravila za nich,“ uviedla matka.

Zdroj: Facebook/Jaro Polaček ​

Údaje na stránke nebude potvrdzovať ani vyvracať. „Nech si ľudia urobia obraz sami a každý slobodne verí, čomu chce. Skúste sa ale, prosím, pritom vžiť do mojej kože, lebo dnes čelím realite, ktorú prežívam so svojím synom ako nočnú moru. Jediné, čo mi ostáva, je vložiť to do Božích rúk, nakoľko od marca 2018 nebola synovi prostredníctvom súdov poskytnutá žiadna právna ochrana. Ale sila matky, ktorá bojuje za dieťa, je nekonečne veľká,“ napísala matka.

Jediné, na čom mi záleží, je môj syn

Júlii je jedno či Polaček má, alebo nemá majetok, či je úspešný podnikateľ, alebo politik. Jediné čo ju trápi je, že štvorročné dieťa musí tomu celému čeliť. „Do role obete sa tu štylizuje ten, kto nás do tejto situácie dostal. Jediné, čo mi nie je jedno, je plnohodnotný život môjho syna bez následkov. Predstavte si, čo žijeme, môj strach, žiaľ, bezmocnosť. Mám pocit, že arogancia moci, ktorú p. Polaček tak ostro kritizuje, sa stala jeho vlastnou zbraňou voči svojej rodine,“ vyhlásila matka maloletého.

Zároveň sa modlí, aby táto medializoácia prehrmela čo najskôr a aby na nich nepoľovali. „Som iba matka, ktorá bráni svoje dieťa a hanbím sa za túto popularitu. Dovolím si tvrdiť, že je obludné robiť si politickú kampaň na rodinnom nešťastí, nakoľko sa tu kdesi primárne vytratil étos. Tvrdenia o antikampani či „politickej mafii“ prepojenej na moju osobu sú absurdné. Modlím sa za to, aby sa stretnutie môjho syna s otcom osamote odohralo vtedy, ak sa už bude môcť brániť sám,“ dodala na záver Polačeková.

Prišiel o podporu

Po medializovaní trestného oznámenia prišiel Polaček o podporu politických subjektov OĽaNO a Sme rodina. Naďalej za ním stoja košickí aktivisti, KDH, SaS, NOVA a SMK. On informoval, že sám podal viacero trestných oznámení v súvislosti s touto kauzou. Na koho, to odmietol konkretizovať. Podľa vyšetrovania sa skutok nestal, no prípadom sa naďalej zaoberá prokurátor.

Podľa Polačeka ide o najväčšiu kampaň v histórii. „Táto antikampaň na Slovensku nemá obdobu. Ide o veľa. V jej pozadí sú ľudia napojení na mafiu a na stranu, ktorá dlhé roky v košickom kraji rozkrádala štátne a mestské podniky,“ povedal Poláček s tým, že táto antikampaň je odkazom pre Polačeka, že sa ho boja a chcú, aby sa kandidát stiahol z verejného života a nekandidoval za primátora.