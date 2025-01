Tajomstvo Milana Lasicu: Štát ho chcel zastaviť, on vďaka tejto OSOBNOSTI tvoril natajnáša!

Milan Lasica (Zdroj: STVR)

Milan Lasica bol humorista, dramatik, textár, herec, spevák, ale aj filozof života, ktorý cez humor reflektoval život na Slovensku. Jeho texty neboli len vtipné – boli zrkadlom, v ktorom Slováci mohli spoznávať sami seba. Lasica cielene nastavoval ľuďom zrkadlo, no robil to tak, aby neurážal a umožnil im zasmiať sa na sebe. Pieseň často zakončil nečakanou pointou, čím dal poslucháčom príležitosť zamyslieť sa nad sebou. Možno aj preto jeho texty zľudoveli, no nikdy nestratili svoju hĺbku. Zatiaľ čo poslucháči obyčajne spoznajú interpreta piesne, autora hudby už menej a textára iba výnimočne, v prípade Milana Lasicu to bolo naopak.

Textárom sa stal úplnou náhodou, keď ho básnik Rudolf Skukálek oslovil, aby písal recenzie o piesňových textoch. Pri tej príležitosti sám skúsil napísať piesňový text a tak sa namiesto recenzenta stal textárom. Jeden z jeho prvých piesňových textov bol text o muche. Napísal ho preto, že povojnový éter zapĺňali banálne piesne o vzťahu muža a ženy, a on cítil, že túto tému treba rozšíriť.

Ako textár sa preslávil v spolupráci s Júliusom Satinským a Jaroslavom Filipom, s ktorými vytvoril nesmrteľné diela, napríklad album „Bolo nás jedenásť“. Ich tvorba dokázala pobaviť široké masy a zároveň upozorňovala na dôležité spoločenské problémy. Ich humor bol inteligentný a nikdy sa neuchyľovali k lacným vtipom. Svojimi textami Milan Lasica nastavoval obraz doby cez metafory a medzi riadkami komunikoval to, čo sa nedalo povedať priamo. Aj preto boli jeho diela významnou súčasťou kultúry v období normalizácie, keď boli umelci často cenzurovaní.

Dokument Textári ponúkne divákom ukážky z Lasicových legendárnych dialógov s Julom Satinským, ukážky piesní, ktoré otextoval a pohľad do jeho súkromia cez autentické rozprávanie dcéry Hany i spolupracovníkov. Sledujte štvrtú epizódu dokumentárneho cyklu Textári v nedeľu o 20.10 na Dvojke.

