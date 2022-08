Životná bolesť Vášáryovej: S Lasicom prišli o syna!

Magda V8šáryová sa narodila 26. augusta 1948 v Banskej Štiavnici a dostala prísnu výchovu v rodine pedagógov. V roku 1971 absolvovala štúdium sociológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.

Už vo veku pätnásť rokov pôsobila ako divadelná a filmová herečka. V období rokov 1970 – 1989 postupne hrala v Divadle na Korze, na Novej scéne a v Slovenskom národnom divadle (SND).

Bola predstaviteľkou hlavných úloh v mnohých filmoch a televíznych inscenáciách. Jej najslávnejšie filmy sú Marketa Lazarová (1967), Zbehovia a pútnici (1968), Vtáčkovia, siroty a blázni (1969), Radúz a Mahulena (1970), Rusalka (1977), Krutá ľúbosť (1978), Postřižiny (1980), Tichá radosť (1985), Južná pošta (1987). Účinkovala aj v mnohých televíznych filmoch a seriáloch ako Krotká (1967), Úklady a láska (1971), Statky zmätky (1973), Straty a nálezy (1975), Elektra (1978) alebo Alžbetin dvor (1986).

Po Nežnej revolúcii v roku 1989 sa začala venovať politike. Funkciu veľvyslankyne Českej a Slovenskej Federatívnej republiky (ČSFR) v Rakúsku vykonávala od apríla 1990 do januára 1993. Bola iniciátorkou a zakladateľkou Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v Bratislave, ktorá začala činnosť 15. októbra 1993. Pôsobila v nej sedem rokov.

V roku 2000 sa vrátila k diplomacii, pôsobila na poste veľvyslankyne Slovenskej republiky v Poľskej republike. Poľský minister zahraničných vecí Adam Daniel Rottfeld odovzdal 18. februára 2005 vo Varšave slovenskej veľvyslankyni Magde Vášáryovej vysoké štátne vyznamenanie. Diplomatka prevzala Komandérsky kríž s hviezdou Radu za zásluhy Poľskej republiky na záver svojej misie v Poľsku. Magde Vášáryovej prepožičal toto vyznamenanie poľský prezident Aleksander Kwasniewski za prínos k rozvoju vzťahov medzi oboma krajinami.

Od 21. februára 2005 zastávala funkciu štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí (MZV) SR. Do tejto funkcie ju nominovala Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ), ktorej členkou sa stala v máji 2005. Po parlamentných voľbách v roku 2006 sa stala poslankyňou Národnej rady (NR) SR za SDKÚ-DS. Pôsobila aj ako poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

V roku 1999 neúspešne kandidovala na post prezidentky SR a v roku 2010 neuspela vo voľbách na post primátorky Bratislavy. Niekoľko rokov pracovala ako manažérka v oblasti public relations, v rámci ktorej sa po marketingovej stránke venovala aj problematike hendikepovaných športovcov.

Je predsedníčkou Správnej rady mimovládnej organizácie Via Cultura, ktorá bola založená 22. marca 2007 a podporuje proces modernizácie a europeizácie kultúrneho sektora na Slovensku prostredníctvom organizovania kultúrnych akcií a stretnutí, publikovaním nezávislých analýz, vytváraním domácich a medzinárodných partnerstiev a šírením informácií o kultúre.

Magdaléna Vášáryová je autorkou knižných spomienkových impresií o Banskej Štiavnici s názvom Krátke listy jednému mestu (1986), knižiek Diskrétní průvodce (1997), Buďme poriadni (2006) a Polnočný sused (2008). V roku 2009 vydala publikáciu Hlavička štátu.

Za herecké výkony doma i v zahraničí získala viaceré ocenenia. V roku 2017 získala v Košiciach na medzinárodnom filmovom festivale Art Film Fest (AFF) cenu Hercova misia spolu s českým hercom Ondřejom Vetchým.

Manželom herečky a političky bol dnes už zosnulý herec Milan Lasica. Majú spolu dve dcéry – Hanu a Žofiu. Prvorodené dievčatko nosila Vášáryová pod srdcom už v čase svadby. „Moje dcéry som porodila rýchlo za sebou, lebo ja som už mala tridsaťdva a môj manžel štyridsať rokov. Bolo to racionálne rozhodnutie, ktoré prinieslo do nášho života dve svetielka,” povedala kedysi pre Život.

Časopisu prezradila aj to, že ich rodina sa mala neskôr rozrásť o ďalšie dieťa. „Jedno mi zomrelo. Porodila som ho predčasne a bolo už mŕtve. Možno to spôsobil aj môj vek, mala som vtedy 39 rokov. Ale dodnes som sa s tým nevyrovnala,” priznala. A zasiahlo to aj jej manžela. „Ak skrýva sklamanie, že nemá syna, tak ho dobre tají. To mŕtve dieťatko bol syn,“ prezradila vtedy.