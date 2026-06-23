Utorok23. jún 2026, meniny má Sidónia, zajtra Ján

Prežila alkoholizmus, vyhadzov zo seriálu i smrteľnú chorobu: Dnes fanúšikovia Selmu nespoznávajú

Selma Blair Zobraziť galériu (27)
Selma Blair (Zdroj: Instagram SB a Lionsgate)
© Zoznam/NL © Zoznam/NL

LOS ANGELES - Herečka Selma Blair prešla cestou od hollywoodskej rebelky sužovanej závislosťami až po ikonu odvahy, ktorá napriek drsným škandálom a diagnóze sklerózy multiplex odmietla kapitulovať.

Selma Blair sa narodila 23. júna 1972 v meste Southfield v štáte Michigan. Pochádza zo židovskej rodiny a navštevovala hebrejskú strednú školu. Jej otec bol právnikom, ktorý pôsobil v Americkej demokratickej strane až do svojej smrti. Rodičia sa rozviedli, keď mala Selma 23 rokov a následne si legálne zmenila svoje priezvisko na Blair.

Pôvodne sa chcela venovať fotografii a vyštudovala ju na University of Michigan. Po presťahovaní do New Yorku ju však objavili hľadači talentov, čo ju priviedlo k štúdiu herectva.

Jej prvá skúsenosť s filmom bola v roku 1977, kedy prepožičala svoj hlas do hororu Vreskot 2, v tom istom roku získala svoju prvú väčšiu úlohu v celovečernom filme The Strong Island Boys, založenom na skutočných udalostiach na ulici Long Island 80.

Selma Blair
Zobraziť galériu (27)
Selma Blair  (Zdroj: Instagram)
Rola nevinnej Cecile Caldwell vo filme Veľmi nebezpečné známosti (1999) ju katapultovala medzi hollywoodske hviezdy. Scéna jej bozku so Sarah Michelle Gellar sa stala kultovou záležitosťou popkultúry. Film zaistil Selme nomináciu na MTV Movie Award za "Najlepší prelomový výkon" a víťazstvo za "Najlepší bozk". S herečkou Reese Witherspoonovou sa v roku 2001 stretla pri natáčaní komédie Pravá blondínka, kde si zahrala jednu z vedľajších postáv. O rok neskôr si po boku Cameron Diaz zahrala v bláznivej romantickej komédii Proste sexy. Režisér Guillermo del Toro ju vo filmoch Hellboy (2004) a Hellboy 2 (2008) obsadil do úlohy Liz Sherman, ženy s pyrokinetickými schopnosťami, čím úspešne vstúpila do sveta komiksových blockbusterov.

S hercom Antoniom Banderasom a Meg Ryan hrala vo vedľajšej úlohe vo filme Milenec je zločinec!, v roku 2011 si zahrala spoločne s Miou Farrow vo filme Čierny kôň

Počas nakrúcania seriálu Kurz sebaovládania (Anger Management) prišlo v roku 2013 k obrovskému škandálu a drsnému sporu medzi ňou a hlavnou hviezdou Charliem Sheenom, ktorý skončil jej okamžitým vyhadzovom. Selma Blair, ktorá v seriáli hrala hlavnú ženskú rolu (terapeutku Kate Wales), sa začala v zákulisí sťažovať producentom na mizernú pracovnú morálku Charlieho Sheena, ktorý bol aj spoluproducentom. Otvorene kritizovala jeho neskoré príchody na pľac, pre ktoré musel štáb neustále čakať, a označila ho za prekážku pri práci. Charlie zúril a oznámil vedeniu, že ak Selmu Blair okamžite nevyhodia, zo seriálu odíde on sám. Samotnej herečke poslal vulgárnu textovú správu, v ktorej jej dal najavo, že skončila.

Charlie Sheen a Selma Blair
Zobraziť galériu (27)
Charlie Sheen a Selma Blair  (Zdroj: SITA)
Produkčná spoločnosť Lionsgate pod tlakom hlavnej hviezdy Selmu Blair v priebehu 24 hodín prepustila. Herečka sa však nevzdala bez boja a neskôr produkcii hrozila žalobou na 1,2 milióna dolárov za ušlý zisk. Seriál mal totiž vopred podpísanú zmluvu na obrovský balík 100 epizód a ona prišla o honorár za zvyšné diely, v ktorých pôvodne mala účinkovať. K medializovanému súdnemu procesu nakoniec nedošlo, s najväčšou pravdepodobnosťou sa finančne (a bez škandálov) vyrovnali za zatvorenými dverami. Tvorcovia museli narýchlo prepísať scenáre, jej postavu zo dňa na deň vyškrtli a ako novú Charlieho kolegyňu angažovali herečku Lauru Bell Bundy.

Selma Blair otvorene priznáva témy, ktoré iné celebrity taja. Vo svojej biografickej knihe Mean Baby úprimne opísala, že už od raného detstva (od 7 rokov) tajne pila alkohol, aby zahnala úzkosti a fyzickú bolesť (ktorá, ako sa neskôr ukázalo, bola nediagnostikovaná skleróza multiplex). Herečka spôsobila v júni 2016 vážny rozruch počas letu z Mexika do Los Angeles, keď skombinovala alkohol s liekmi na predpis. Táto nebezpečná kombinácia u nej vyvolala stav úplného bezvedomia a akútny psychotický záchvat. Pod vplyvom látok začala nekontrolovateľne plakať a pred ostatnými cestujúcimi kričať desivé vety ako: „Páli mi intímne partie. Nenechá ma jesť ani piť. Bije ma. Zabije ma!“. Ihneď po pristátí vtrhli do lietadla záchranári, herečku vyniesli z paluby na nosidlách a okamžite ju transportovali do nemocnice. O deň neskôr vydala Selma Blair oficiálne ospravedlnenie. Priznala obrovskú chybu, vyjadrila hlbokú ľútosť posádke i cestujúcim a incident verejne označila za svoje najväčšie životné poníženie, ktoré ju však definitívne priviedlo k úplnej abstinencii. Od roku 2016 je úplne triezva a abstinuje.

V súkromnom živote Selmy Blair sa striedali veľké hollywoodske romance s ťažkými životnými skúškami. Prešla si búrlivými vzťahmi, no jej najväčšou životnou láskou a prioritou zostáva jej syn.

Prežila alkoholizmus, vyhadzov zo
Zobraziť galériu (27)
 (Zdroj: Instagram SB)
Jediným manželom Selmy Blair bol americký hudobník a spisovateľ Ahmet Zappa (syn legendárneho Franka Zappu). Svadbu mali v historickom sídle v Beverly Hills, no už po dvoch rokoch požiadala Selma o rozvod kvôli „neprekonateľným rozdielom“. Zostali však priateľmi.
Partnerstvo s módnym návrhárom Jason Bleickom bolo pre ňu kľúčové. V júli 2011 sa im narodil syn Arthur Saint Bleick. Hoci sa rodičia rok po synovom narodení rozišli, dodnes spoločne a bez konfliktov syna vychovávajú.
Austrálsky herec David Lyons stál po jej boku v tom najťažšom období – v čase, keď jej diagnostikovali sklerózu multiplex. Pomáhal jej zvládať prvé mesiace agresívnej liečby, no neskôr sa ich cesty rozišli.

Selma Blair
Zobraziť galériu (27)
Selma Blair  (Zdroj: SITA)
O svojej chorobe Selma Blair informovala verejnosť v roku 2018. Symptómami sklerózy multiplex trpela už niekoľko rokov predtým, len choroba nebola diagnostikovaná. Namiesto stiahnutia sa z verejného života začala o chorobe otvorene hovoriť. Na spoločenských podujatiach sa začala objavovať s dizajnovými vychádzkovými palicami a stala sa tvárou inklúzie v šoubiznise. O svojom boji natočila aj intímny dokument Introducing, Selma Blair (2021).

Selma Blair
Zobraziť galériu (27)
Selma Blair  (Zdroj: SITA)
Po náročnej chemoterapeutickej liečbe a transplantácii kmeňových buniek sa jej stav výrazne zlepšil. Herečka potvrdila, že je v remisii. Dnes žije so svojím synom a asistenčným psím spoločníkom v útulnom, dizajnovom dome v Los Angeles. Sústredí sa na zdravý životný štýl, rehabilitácie a jazdu na koni, ktorá jej slúži ako skvelá hipoterapia na udržanie rovnováhy. Hoci stále bojuje s chronickou únavou, úspešne sa vracia k natáčaniu. Nedávno účinkovala v seriáli Murder in a Small Town a vo filme Ethan Almighty.

Viac o téme: Selma Blair
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Tanec s vlkmi vystrelil
Tanec s vlkmi vystrelil Greena medzi elitu, aj tak si chcel siahnuť na život: Utajená rodinná kríza
Osobnosti
Deti herca zo Zahúlime,
Deti herca zo Zahúlime, uvidíme netušili o otcovej sláve: Keď uvideli film, zaujímalo ich len jedno...
Osobnosti
Tajomstvá Petra Kostku: Tragická
Tajomstvá Petra Kostku: Tragická smrť manželky, s dcérou sa roky nerozprával! Trpké sklamanie
Osobnosti
Michael J. Fox
V 29. rokoch mu patrila sláva a pri nohách mu ležal celý svet: Krutá diagnóza zmenila všetko!
Osobnosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Anna Šišková si prevzala cenu Hercova misia: Cesta k herectvu nebola jednoduchá
Anna Šišková si prevzala cenu Hercova misia: Cesta k herectvu nebola jednoduchá
Prominenti
Slovenská pošta prichádza s konceptom malej pošty, spustila ju v Partizánskom
Slovenská pošta prichádza s konceptom malej pošty, spustila ju v Partizánskom
Správy
Predseda TTSK Jozef Viskupič hovorí o výjazdovovom zasadnutí Komisie Európskeho výboru regiónov SEDEC
Predseda TTSK Jozef Viskupič hovorí o výjazdovovom zasadnutí Komisie Európskeho výboru regiónov SEDEC
Správy

Domáce správy

Mnoho začínajúcich živnostníkov má
Mnoho začínajúcich živnostníkov má obavy: Na internete sa šíria nepravdy! Sociálna poisťovňa vysvetľuje situáciu
Domáce
FOTO Na D1 v Bratislavskom
Na D1 v Bratislavskom kraji došlo k nehode, jedna osoba sa vážne zranila
Domáce
VIDEO Desivé zábery z
VIDEO Desivé zábery z Tatier: Turistický chodník sa zmenil na dravú rieku, boj o život pod Rysmi!
Domáce
Pozor na podvodné SMS o pokute: Polícia varuje pred falošnými správami s odkazom na ministerstvo
Pozor na podvodné SMS o pokute: Polícia varuje pred falošnými správami s odkazom na ministerstvo
Regióny

Zahraničné

Letuška prehovorila o tom,
Hotelové orgie a intímne vzťahy v kokpite: Letušky odhalili pikantné detaily zo zákulisia svojej práce
Zahraničné
FOTO Krvavá streľba v meste:
Krvavá streľba v meste: Hlásia troch mŕtvych, medzi obeťami je aj policajt
Zahraničné
Oslavy slnovratu skončili tragickou
Oslavy slnovratu skončili tragickou bilanciou: Hlásia najmenej 11 obetí
Zahraničné
Inštruktor pred smrťou Marie
Inštruktor pred smrťou Marie (†21) vtipkoval o hádzaní tiel z mosta: MRAZIVÉ VIDEO Veď presne tak dievča zomrelo!
Zahraničné

Prominenti

Prežila alkoholizmus, vyhadzov zo
Prežila alkoholizmus, vyhadzov zo seriálu i smrteľnú chorobu: Dnes fanúšikovia Selmu nespoznávajú
Osobnosti
Tlačovka k novej sérii
Mokráňová v sexi plavkách vyrukovala s priznaním: Toto si odmieta dať aj za cenu kritiky!
Domáci prominenti
Šokujúce odhalenie po smrti
Šokujúce odhalenie po smrti Samary (†35) z Kruhu: Dostala pozvánku na Diddyho párty!
Zahraniční prominenti
Červený koberec 9. kola
Czoborová sa pustila do triedenia vecí po zosnulej mame: V najťažších chvíľach má nečakanú oporu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci odhalili desivé tajomstvo
Vedci odhalili desivé tajomstvo pravekých hrobov: Takmer všetci mohli zomrieť na TÚTO chorobu
Zaujímavosti
Zdravotný horoskop na leto
Zdravotný horoskop na leto 2026: Na čo si dať pozor podľa znamenia zverokruhu?
vysetrenie.sk
Vedci vypočítali možný koniec
Vedci vypočítali možný koniec ľudstva: Toľkoto nám podľa nich zostáva rokov
Zaujímavosti
FOTO Letné prázdniny majú TEMNÚ
Letné prázdniny majú TEMNÚ stránku: Deti čelia viacerým nebezpečenstvám
Zaujímavosti

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
FOTO Slováci objavujú svoju novú
Slováci majú favorita letnej sezóny: Pochvaľujú si ceny, služby aj možnosti pre rodiny
Domáce
Nový spôsob opaľovania zažíva
Nový spôsob opaľovania zažíva boom: Skúsili ste ho aj vy?
plnielanu.sk
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk

Ekonomika

Oplatí sa odísť z EÚ? Briti pred 10 rokmi urobili rázne rozhodnutie, obrovský účet platia dodnes!
Oplatí sa odísť z EÚ? Briti pred 10 rokmi urobili rázne rozhodnutie, obrovský účet platia dodnes!
Vo funkcii prežil Reagana, Clintona aj Busha: Zomrel muž, ktorý 18 rokov ovládal svetovú ekonomiku! (foto)
Vo funkcii prežil Reagana, Clintona aj Busha: Zomrel muž, ktorý 18 rokov ovládal svetovú ekonomiku! (foto)
Návrat ikonického diela: Pri Bratislave víta motoristov prekvapenie, ktoré na roky zmizlo! (foto)
Návrat ikonického diela: Pri Bratislave víta motoristov prekvapenie, ktoré na roky zmizlo! (foto)
Štát pritvrdzuje voči rodičom: Tisíce rodín môžu prísť o prídavky na deti kvôli zanedbávaniu školskej dochádzky!
Štát pritvrdzuje voči rodičom: Tisíce rodín môžu prísť o prídavky na deti kvôli zanedbávaniu školskej dochádzky!

Šport

Francúzsko – Irak: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Francúzsko – Irak: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Jordánsko – Alžírsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Jordánsko – Alžírsko: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
Nórsko – Senegal: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
Nórsko – Senegal: ONLINE prenos z MS vo futbale 2026
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Zahodená penalta aj rekordné góly: Messi opäť žiariacou hviezdou Argentíny
MS VO FUTBALE 2026 Zahodená penalta aj rekordné góly: Messi opäť žiariacou hviezdou Argentíny
MS vo futbale

Auto-moto

Križovatka D1 s D4 je komplet
Križovatka D1 s D4 je komplet
Doprava
FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
FOTO: Mercedes-AMG GLE a GLS už aj s mocným osemvalcom
Predstavujeme
Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Na prelome júla a augusta úplne uzavrú diaľničnú križovatku pri Malackách
Doprava
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Pekná kancelária nestačí. Zamestnanci prezradili, čo je pre nich v práci dôležitejšie
Pekná kancelária nestačí. Zamestnanci prezradili, čo je pre nich v práci dôležitejšie
Kariera.sk TS
Návod na prežitie pondelkového rána: Ako dokázať vstať z postele a predstierať, že viete, čo robíte
Návod na prežitie pondelkového rána: Ako dokázať vstať z postele a predstierať, že viete, čo robíte
O práci s humorom
Nové štádium vyhorenia: Prácu nenávidíte, ale kvôli hypotéke nemôžete odísť. Ako z tohto kruhu von?
Nové štádium vyhorenia: Prácu nenávidíte, ale kvôli hypotéke nemôžete odísť. Ako z tohto kruhu von?
Pracovné prostredie
Návrat po rodičovskej dovolenke do zdigitalizovaného sveta: Skutočne rodičom ušiel kariérny vlak?
Návrat po rodičovskej dovolenke do zdigitalizovaného sveta: Skutočne rodičom ušiel kariérny vlak?
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Neviete, čo variť cez víkend? Týchto 26 receptov zachráni sobotný aj nedeľný obed.
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
Tieto zemiakové jedlá kedysi poznal každý. 14 receptov, na ktoré dnes
Raňajky ako z reštaurácie! Z obyčajných vajec vykúzlite vynikajúci šalát.
Raňajky ako z reštaurácie! Z obyčajných vajec vykúzlite vynikajúci šalát.
Vajíčkové šaláty
4 kávové nápoje, ktoré nezaťažia váš jedálniček
4 kávové nápoje, ktoré nezaťažia váš jedálniček
Rady a tipy

Technológie

Nový európsky tank vyzerá ako odpoveď na vojnu dronov. CAPINT má bezosádkovú vežu a počíta s robotmi
Nový európsky tank vyzerá ako odpoveď na vojnu dronov. CAPINT má bezosádkovú vežu a počíta s robotmi
Armádne technológie
Vedci objavili zvláštny paradox rakoviny. Gén, ktorý opravuje DNA, ju môže pri nadmernej aktivite ničiť
Vedci objavili zvláštny paradox rakoviny. Gén, ktorý opravuje DNA, ju môže pri nadmernej aktivite ničiť
Veda a výskum
Bill Gates chce v Británii postaviť jadrový reaktor budúcnosti. TerraPower má spojiť jadro s obrovským úložiskom energie
Bill Gates chce v Británii postaviť jadrový reaktor budúcnosti. TerraPower má spojiť jadro s obrovským úložiskom energie
Technológie
Midjourney chce skenovať ľudské telo. Jeho nový skener má vytvoriť detailnú mapu organizmu počas krátkeho ponorenia do vody
Midjourney chce skenovať ľudské telo. Jeho nový skener má vytvoriť detailnú mapu organizmu počas krátkeho ponorenia do vody
Umelá inteligencia

Bývanie

Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
Vyzerá tradične, no vnútri je všetko inak! Napriek pravidlám je z chalupy perfektné miesto na relax v prírode
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
10 izbových rastlín, ktoré milujú vlhko a bude sa im páčiť aj v kúpeľni. Viaceré si vystačia so slabším svetlom
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci v múzeách
Prečo by ste mali veci z druhej ruky nechať v mrazničke? Zvláštny trik používajú aj odborníci v múzeách
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka

Pre kutilov

Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Zapli ste v horúčavách klimatizáciu a vyvalil sa zápach? Vyčistite ju bez servisáka za 15 minút
Vykurovanie
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Starostlivosť o ruže po prvom odkvitnutí: Ako vykonať letný rez, aby opäť bohato zakvitli?
Okrasná záhrada
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Žltnú puky a papriky odmietajú kvitnúť? Zistite, aké časté chyby v júni robíte
Záhrada
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
S motorovou pílou sa dokáže aj podpísať. Slovák sa nebál a v Čičmanoch si postavil montovaný domček v duchu tradícií
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia si často vyberajú nesprávnych partnerov: Dôvod vás zrejme prekvapí
Sex
Tieto znamenia si často vyberajú nesprávnych partnerov: Dôvod vás zrejme prekvapí
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Mnoho začínajúcich živnostníkov má
Domáce
Mnoho začínajúcich živnostníkov má obavy: Na internete sa šíria nepravdy! Sociálna poisťovňa vysvetľuje situáciu
Letuška prehovorila o tom,
Zahraničné
Hotelové orgie a intímne vzťahy v kokpite: Letušky odhalili pikantné detaily zo zákulisia svojej práce
VIDEO Desivé zábery z
Domáce
VIDEO Desivé zábery z Tatier: Turistický chodník sa zmenil na dravú rieku, boj o život pod Rysmi!
Inštruktor pred smrťou Marie
Zahraničné
Inštruktor pred smrťou Marie (†21) vtipkoval o hádzaní tiel z mosta: MRAZIVÉ VIDEO Veď presne tak dievča zomrelo!

Ďalšie zo Zoznamu