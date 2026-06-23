Prežila alkoholizmus, vyhadzov zo seriálu i smrteľnú chorobu: Dnes fanúšikovia Selmu nespoznávajú

LOS ANGELES - Herečka Selma Blair prešla cestou od hollywoodskej rebelky sužovanej závislosťami až po ikonu odvahy, ktorá napriek drsným škandálom a diagnóze sklerózy multiplex odmietla kapitulovať.
Selma Blair sa narodila 23. júna 1972 v meste Southfield v štáte Michigan. Pochádza zo židovskej rodiny a navštevovala hebrejskú strednú školu. Jej otec bol právnikom, ktorý pôsobil v Americkej demokratickej strane až do svojej smrti. Rodičia sa rozviedli, keď mala Selma 23 rokov a následne si legálne zmenila svoje priezvisko na Blair.
Pôvodne sa chcela venovať fotografii a vyštudovala ju na University of Michigan. Po presťahovaní do New Yorku ju však objavili hľadači talentov, čo ju priviedlo k štúdiu herectva.
Jej prvá skúsenosť s filmom bola v roku 1977, kedy prepožičala svoj hlas do hororu Vreskot 2, v tom istom roku získala svoju prvú väčšiu úlohu v celovečernom filme The Strong Island Boys, založenom na skutočných udalostiach na ulici Long Island 80.
S hercom Antoniom Banderasom a Meg Ryan hrala vo vedľajšej úlohe vo filme Milenec je zločinec!, v roku 2011 si zahrala spoločne s Miou Farrow vo filme Čierny kôň.
Počas nakrúcania seriálu Kurz sebaovládania (Anger Management) prišlo v roku 2013 k obrovskému škandálu a drsnému sporu medzi ňou a hlavnou hviezdou Charliem Sheenom, ktorý skončil jej okamžitým vyhadzovom. Selma Blair, ktorá v seriáli hrala hlavnú ženskú rolu (terapeutku Kate Wales), sa začala v zákulisí sťažovať producentom na mizernú pracovnú morálku Charlieho Sheena, ktorý bol aj spoluproducentom. Otvorene kritizovala jeho neskoré príchody na pľac, pre ktoré musel štáb neustále čakať, a označila ho za prekážku pri práci. Charlie zúril a oznámil vedeniu, že ak Selmu Blair okamžite nevyhodia, zo seriálu odíde on sám. Samotnej herečke poslal vulgárnu textovú správu, v ktorej jej dal najavo, že skončila.
Selma Blair otvorene priznáva témy, ktoré iné celebrity taja. Vo svojej biografickej knihe Mean Baby úprimne opísala, že už od raného detstva (od 7 rokov) tajne pila alkohol, aby zahnala úzkosti a fyzickú bolesť (ktorá, ako sa neskôr ukázalo, bola nediagnostikovaná skleróza multiplex). Herečka spôsobila v júni 2016 vážny rozruch počas letu z Mexika do Los Angeles, keď skombinovala alkohol s liekmi na predpis. Táto nebezpečná kombinácia u nej vyvolala stav úplného bezvedomia a akútny psychotický záchvat. Pod vplyvom látok začala nekontrolovateľne plakať a pred ostatnými cestujúcimi kričať desivé vety ako: „Páli mi intímne partie. Nenechá ma jesť ani piť. Bije ma. Zabije ma!“. Ihneď po pristátí vtrhli do lietadla záchranári, herečku vyniesli z paluby na nosidlách a okamžite ju transportovali do nemocnice. O deň neskôr vydala Selma Blair oficiálne ospravedlnenie. Priznala obrovskú chybu, vyjadrila hlbokú ľútosť posádke i cestujúcim a incident verejne označila za svoje najväčšie životné poníženie, ktoré ju však definitívne priviedlo k úplnej abstinencii. Od roku 2016 je úplne triezva a abstinuje.
V súkromnom živote Selmy Blair sa striedali veľké hollywoodske romance s ťažkými životnými skúškami. Prešla si búrlivými vzťahmi, no jej najväčšou životnou láskou a prioritou zostáva jej syn.
Partnerstvo s módnym návrhárom Jason Bleickom bolo pre ňu kľúčové. V júli 2011 sa im narodil syn Arthur Saint Bleick. Hoci sa rodičia rok po synovom narodení rozišli, dodnes spoločne a bez konfliktov syna vychovávajú.
Austrálsky herec David Lyons stál po jej boku v tom najťažšom období – v čase, keď jej diagnostikovali sklerózu multiplex. Pomáhal jej zvládať prvé mesiace agresívnej liečby, no neskôr sa ich cesty rozišli.