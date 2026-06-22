Tanec s vlkmi vystrelil Greena medzi elitu, aj tak si chcel siahnuť na život: Utajená rodinná kríza

KANADA - Kanadský herec domorodého pôvodu Graham Greene prežil život, ktorý by už sám o sebe stál za oscarový scenár. Žiadna nuda v prominentnej rodine sa nekonala – tento chlapík si musel všetko vydrieť od podlahy! V septembri 2025 tento svet navždy opustil, no jeho príbeh stále fascinuje.
Graham Greene sa narodil 22. júna 1952 v kanadskom Ontáriu. Žil s matkou Lilian a otcom Johnom Greenom, ktorý bol vodič ambulancie a údržbár. Ako mladík žil v Hamiltone v Ontáriu. Jeho prvé krôčiky k zábavnému priemyslu začali v čase, keď prevádzkoval nahrávacie štúdio a robil zvukového technika drsným rockovým kapelám. Absolvoval divadelnú školu pre domorodé obyvateľstvo a začal sa objavovať v divadlách v Toronte a v Anglicku. Vo filme, televízii a divadle pôsobil viac ako 50 rokov.
Predtým, než sa stal hviezdou Hollywoodu, makal ako obyčajný robotník v oceliarni, bol zvárač, tesár, a dokonca kládol koberce. Sám sa neskôr smial, že k divadlu a filmu sa dostal úplnou náhodou a do herectva vraj iba „zakopol“! Pochvaľoval si to slovami: „Títo ľudia ma držia v tieni, dajú mi najesť a napiť, odvedú ma tam, kde mám povedať svoje repliky, a potom ma zasa odvedú späť. Wow – to je život psa!“
Cesta k tejto prelomovej úlohe však zahŕňala niekoľko zaujímavých momentov. Predtým, ako prišla táto ponuka, Graham Greene prechádzal náročným finančným obdobím. Hoci mal nejaké herecké skúsenosti z Kanady, v čase, keď ho režisér a producent Kevin Costner prvýkrát kontaktoval, sa herectvom neživil – predával tričká na ulici a na trhoch, aby dokázal zaplatiť účty a hypotéku.
Kevin Costner a jeho tím od začiatku trvali na tom, že domorodých Američanov musia hrať skutoční indiánski herci, čo bolo v tom čase v Hollywoode revolučné. Keď však Greene prišiel na kasting, Costner ho takmer neobsadil. Dôvodom bolo, že Greene mu nepripadal „dostatočne etnický“ - Greene bol vysoký, mal špecifické črty a pôsobil moderne. Napriek tomu, že podľa tímu „nevyzeral dosť ako indián“, Costner vycítil hercov talent a dal mu šancu. Objavil v ňom obrovskú charizmu, hrdosť a pokoj, ktorý postava medicínmana presne vyžadovala. Costner neskôr vyzdvihoval najmä Greenovu schopnosť komunikovať emócie bez slov.