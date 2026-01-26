Jiří Lábus otvorene o samote BEZ ŽENY aj DETÍ: Prečo som sa všetkého DOBROVOĽNE vzdal!

PRAHA - Jiří Lábus (76) je považovaný za jedného z najlepších českých hercov. Hoci sa mu v práci vždy darilo, v osobnom živote už toľko šťastia nemal, zostal slobodný a bezdetný.
Jiří Lábus sa narodil 26. januára 1950 v Prahe. Absolvoval gymnázium, ale už od piatich rokov vedel, že che byť hercom, hoci nikto z rodičov sa tejto profesii nevenoval. Otec bol architekt, mama zdravotná sestra. „Od detstva som si šiel za tým, chodil som do divadiel, najskôr do bábkových, potom aj do klasických. Na gymnáziu bol pre mňa celý týždeň vždy príšerný, ale tešil som sa na sobotu, že pôjdem niekam do divadla,“ povedal v rozhovore pre DenníkN a pokračoval: „Čo sa týka herectva, jednoducho ma bavilo sa predvádzať. Už na základnej škole som miloval, keď som bol stredobodom pozornosti. Bol som schopný sa zosmiešniť strašným spôsobom, aby sa mi celá trieda smiala. Rodičia z toho šaleli.“
Sen sa mu aj splnil, po maturite nastúpil na DAMU v Prahe a v roku 1973 získal diplom. Po škole mu šéf divadla Ypsilon Jan Schmid ponúkol angažmán vo svojom súbore, ktorého domovom bol v tom čase Liberec. Divadlo sa v roku 1978 presťahovalo do Prahy a Jiří Lábus je mu verný dodnes.
Jedna žena však predsalen zanechala v jeho živote výraznejšiu stopu. Bola ňou Yvona Krouská, zamestnankyňa pražskej zoo. Stretli sa v októbri 2003 na slávnostnom otvorení pavilónu goríl. Ich vzťah trval približne tri roky, čo je v Lábusovom prípade rekord. Prečo skončil? Podrobnosti herec nikdy nezverejnil, no podľa dostupných informácií Yvona medzi jeho kamarátov nezapadla.
Pred rokmi sa herec otvorene vyjadril k svojmu samotárskemu životu. „Som egoista. Žiť s niekým, to chce toleranciu a určitú múdrosť. To je strašne zložité a toho som sa vždy bál, že som zo všetkého "cukol". Niekto nedokáže byť sám a sú aj ľudia, ktorých samota priamo desí. Ale ja som šťastný, keď prídem domov a tam je ticho. Nikto tam nie je, nemusím nikomu na nič odpovedať, robím, čo chcem. To mám rád. Sám si chodím po ulici aj do divadla. Niekto chodí vo dvojici, aby mohol zdieľať svoje dojmy. A to je ten môj egoizmus…“
Vlastné deti herec nemá a nikdy ich ani mať nechcel. Aj v tom bol trochu sebecký. „Keby som mal vlastné dieťa, miloval by som ho. Ale takto mám absolútnu slobodu,“ vysvetlil pre seznam.cz. Rodinné zázemie mu poskytuje najmä mladší brat Ladislav Lábus, uznávaný architekt a bývalý dekan Fakulty architektúry ČVUT. S manželkou Dorotou má tri dcéry a Jiří si tak môže užívať rolu obľúbeného strýka.
Herec prakticky myslí aj na budúcnosť. Keďže žije sám, nebude sa mať kto o neho v starobe postarať a on nechce nikoho obťažovať, svedomito si odkladal peniaze. „Toho som sa vždy desil. Preto som šetril, aby som mal na nejaký luxusný starobinec,“ netají sa legendárny herec. Lábus je skrátka človek, ktorý si vybral slobodu. A zdá sa, že túto voľbu ani trochu neľutuje.... Čítajte ďalej.