Talentovaný herec sa utopil v bazéne: Mysleli si, že je to len prvoaprílový žart! Mal len 29 rokov

BRATISLAVA - Bol nesmierne talentovaný a svet by mu ležal pri nohách! Ibaže už je 37 rokov od predčasnej smrti mladého herca Pavla Juráňa, ktorý zahynul nešťastnou náhodou vo svojich 29. rokoch!
Herec, moderátor a zabávač Pavol Juráň († 29) sa narodil 6. januára 1960. Spolu so Štefanom Skrúcaným, Miroslavom Nogom a ďalšími spolužiakmi z VŠMU sa dostal do povedomia divákov zábavnými programami Fujarová show, Rýchlokurz geniality, Strapatí gentlemani, Show mix, Flám, televíznymi Receptami na slávu či striebornou Bratislavskou lýrou. Mladí ľudia si ho obľúbili aj ako moderátora populárnej hitparády Triangel. Nestál však iba ako herec na pódiu, ale písal aj scenáre a texty piesní s prvkami politickej satiry.
Ale uplatnil sa aj v televíznych filmoch a inscenáciách. Zahral si vo filmoch Konôpka (1981), Anička Jurkovičová (1983) či Návrat Jána Petru (1984), v televíznych inscenáciách Trieda plná pýchy (1982), Polepetko (1986), či v seriáli Alžbetin dvor (1986).
So Skrúcaným boli viac ako kamaráti. Tvorili dvojicu nielen na javisku, ale aj autorsky. Spoločne napísali aj komédiu Zlý sen, ktorá mala v septembri 1988 premiéru a zožala veľký úspech. Naposledy ju odohrali 31. marca 1989 v Žiline a boli by ju reprízovali aj ďalej, keby…
Osudným sa stal Juráňovi 1. apríl, kedy tragicky zahynul. S partiou kolegov vrátane Nogu a Skrúcaného sa počas oslavy po predstavení rozhodli zrelaxovať v hotelovom bazéne. „Dodnes sa s tým neviem zmieriť. Nepochopím, ako sa taký dobrý plavec mohol utopiť v bazéne s hĺbkou 1,2 metra a rozmermi 6 x 4 metre,“ povedal v minulosti na margo nešťastnej udalosti Skrúcaný.
Najprv si myslel, že je to iba nejapný žart. „Jednoducho len mi začali búchať na dvere kamaráti, že prosto Paľo bol pod vodou, že ho vytiahli a že nedýcha... Ja som bol presvedčený, že si zo mňa robia žarty, bol totiž presne 1. apríl… ale keď som prišiel do toho priestoru, tak som videl, že nežartujú. Snažili sme sa dávať prvú pomoc, volali sme sanitku, ktorá teda prišla žiaľ až za nejakých sedemnásť minút,“ povedal so zlomeným hlasom v relácii Spoveď. Oživiť sa ho už nepodarilo.
Smrť najlepšieho priateľa bola pre Skrúcaného veľmi tvrdou ranou. Nebol to preňho len obyčajný spolužiak. „Okrem toho, že bol veľmi dobrý herec, tak bol vynikajúci autor a humor bola jeho životná filozofia. Dokonca dovolím si povedať, že Paľo Juráň bol taký Milan Lasica našej generácie len to akosi nestihol preukázať,“ povedal v relácii Spoveď.
Juráň so Skrúcaným vraj mali dokonca zajačie úmysly a reálny plán na odchod zo Slovenska. „Môj kamarát, kolega Paľo Juráň, chcel emigrovať. Mal som ísť potom za ním, ale nestihol to, lebo zomrel. Tragicky…“ povedal pre Nový čas Skrúcaný.
Pavol Juráň bol ženatý s herečkou Táňou Kulíškovou. „Chodili sme spolu od konca 1. ročníka VŠMU. Brali sme sa v septembri 1986 a necelé tri roky sme boli manželia. Paľo bol mimoriadne pracovitý a cieľavedomý, rád sa však aj zabával. Po smrti manžela ma na nohách držala práca. Nemohla som byť doma, lebo by som sa zbláznila,“ zaspomínala si naňho pred časom Kulíšková. Ak by k osudnej tragédii nedošlo, Pavol Juráň by sa dnes dožil 66 rokov.