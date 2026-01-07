Dráma na rybníku v Bratislave! Otec s deťmi sa vybral korčuľovať: Prepadol sa pod ním ľad

BRATISLAVA - Dráma na rybníku. Hoci teploty klesli pod bod mrazu a na mnohých vodných plochách sa vytvorila vrstva ľadu, buďte opatrný. Ľad totiž nemusí byť dostatočne hrubý na to, aby vás udržal.
Dramatické chvíle má za sebou otec, ktorý sa v utorok aj s deťmi vybral korčuľovať na jeden z rybníkov pri Ceste mládeže v Bratislave. Muž sa totiž počas zimnej zábavy prepadol pod ľad. "Z rybníka sa mu podarilo dostať vlastnými silami, avšak cely premočený mrzol a potreboval pomoc hliadky mestskej polície. Tá sa o neho postarala, poskytla mu deky a upokojila aj deti," uviedla bratislavská mestská polícia. Mužovi s rodinou policajti následne pomohli dostať sa domov.
"Aj napriek mínusovým teplotám ľad na rybníku muža neudržal. Prepadol sa cez neho pri korčuľovaní s deťmi. Premočenému a mrznúcemu mužovi pomáhali mestskí policajti. Najbližšie dni teplota nestúpne nad nula stupňov. Aj tak buďte opatrní, ak sa vyberiete na niektorý z bratislavských rybníkov na korčule," odkázali policajti.