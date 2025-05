Život Oldřicha Víznera bol plný tragédií! Skončil v liečebni, ale pohreb si naplánoval: Netradičný spôsob

(Zdroj: Profimedia)

Oldřich Vízner (77) sa narodil 6. mája 1947 v Prahe. Po maturite na gymnáziu vyštudoval herectvo na pražskej DAMU, nastúpil do divadla v Kladne (1969-1977) a následne prestúpil do pražského Činoherného klubu (1977-2002). Po dvadsiatich piatich sezónach sa rozhodol pre slobodné povolanie, hosťoval v pražskom Divadle Ungelt a nadviazal intenzívnu spoluprácu s Divadlom ABC.

Do povedomia sa dostal úlohou v známej komédii Léto s kovbojem, i ďalšími úlohami v seriáloch Arabela, Arabela sa vracia, Bolo nás päť, či Cirkus Humberto. Televízni diváci si ho pamätajú aj vďaka úlohe sluhu Saturnina v rovnomennej komédii – Saturnin.

(Zdroj: CT)

Vízner má veľkú rodinu - so svojou prvou manželkou, herečkou Janou Šulcovou (†76) má dve dcéry (Terezu a Rozáliu). Ich zväzok trval najdlhšie - až do momentu, kedy mu herečka už nedokázala tolerovať a odpustiť nevery. Nešťastná herečka svoje problémy začala riešiť antidepresívami a alkoholom, ktorý sa podpísal na jej zdraví. Svoju závislosť síce porazila, ale problémy s pankreasom jej zostali. S druhou manželkou Zuzanou má Oldřich tiež jednu dcéru. Po druhom rozvode žil 20 rokov s herečkou Vendulou Křížovou (52), s ktorou má tri deti (Anežka, Albert a František). Aj ju však opustil, keď sa zahľadel do podstatne mladšej kolegyne v divadle. Vendula ostala na tri deti sama, na kariéru jej nezostávalo veľa času a mala sa čo oháňať, aby uživila rodinu.

Herec sa musel postupne vzdať svojej práce, v roku 2019 prestal natáčať a hrať v divadle, po opakovanej operácii bedrového kĺbu, ktorá mu spôsobila problémy s chôdzou. Veľké psychické problémy mu priniesla postupná strata súrodencov. Najstarší brat Vlastimil zomrel vo veku 11 rokov na následky zranení po nehode na bicykli. Ďalší z bratov Vladimír zomrel na popáleniny po manipulácii s ohrievačom na dovolenke v Taliansku, kde boli bratia spolu so svojimi manželkami. „Bola som pri tom, s Oldom to veľmi zamávalo. Táto tragédia ho úplne zlomila. Trpel psychickými problémami. Bol tak nešťastný, že začal byť pre svoje okolie neznesiteľný. Urobilo to z neho iného človeka,“ popísala vtedy prvá manželka Šulcová vznik Víznerových mánio depresívnych stavov, ktoré ho mali vohnať do náručia iných žien... A v roku 2001 zomrel i brat Jaroslav, ktorý sa po 30 rokoch vrátil do Čiech.

Otto Šimánek, Oldřich Vízner a Dagmar Patrasová (Zdroj: ČT)

Zdravotný stav Oldřicha Víznera sa od roku 2023 neustále zhoršuje. Príčinou je postupujúca Parkisonova choroba, s ktorou je spojená aj demencia a herec musel byť umiestnený v liečebni dlhodobo chorých. Z filmových rolí mu žiadne peniaze neplynú a finančnú podporu v náročnej životnej situácii získal aj z Nadačného fondu Jiřího Menzela.napísal verejný odkaz vdove po oscarovom režisérovi, Oľge Menzelovej.uviedol Vízner pre idnes.cz

„Chodia za ním deti a sú mu oporou. Ale nie je to dobré, tá choroba skutočne postúpila do ťažkého štádia,“ potvrdil pre Aha! zdroj blízky rodine. „Vraj už nepoznáva ľudí, chudák,“ zvestoval jeho kolega Pavel Trávníček.

(Zdroj: Česká televize / Marek Dienst)

Mrazivý je ale fakt, že herec už pred rokmi ako keby tušil svoju budúcu bezmocnosť, a preto si vopred naplánoval pohreb. Chcel nájsť večný pokoj na mieste, kde to má rád - v záhrade na chalupe v podobe historického mlyna neďaleko Plzne. Historický mlyn si kúpil Vízner už v 70. rokoch s vtedajšou manželkou Janou Šulcovou, uviedol blesk.cz . Vízner sa zdôveril aj s tým, čo ho inšpirovalo k netradičnému spôsobu, akým chce byť pochovaný.

„Videl som raz jeden krásny film, kde umrel mladý otec a oni mu vykopali na záhrade dieru a podľa stromu, ktorý mu patril podľa Keltov, tento strom zasadili a nasypali tam jeho popol. My sme rovnakým spôsobom pochovali deda na Šumave a ľudia hovorili, že to bol ten najkrajší pohreb, pretože on tam zostane a rastie,“ uviedol portál ahaonline.cz Víznerove prianie s tým, že Oldřich si už nechal vypočítať, ktorý strom je preňho najvhodnejší. „Ten strom sa určuje podľa dátumu počatia, odpočítal som 9 mesiacov a nevyšlo to. A potom som ešte pridal týždeň a vyšlo to, najskôr to bol iný strom a to som povedal, že to nie som ja, ale potom vyšiel smrekovec a to som rozhodne ja,“ prezradil ešte v programe Můžu dál? s Alešom Cibulkom.