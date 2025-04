Iveta Bartošová by slávila 59 rokov: Šokujúce slová mamy o jej alkoholizme!

Iveta Bartošová (Zdroj: SITA)

sa narodila 8. apríla 1966 v Čeladné v Moravskosliezskom kraji. Prvýkrát na seba upozornila už v roku 1983 v súťaži Mladá píseň v Jihlavě. Hudobného skladateľa Pavla Vaculíka, ktorý stál na začiatku i konci jej hudobnej dráhy, okamžite upútala krásnym zvonivým hlasom, nežnosťou a plachosťou. „Mala sladkých sedemnásť, tesne pred maturitou a sršala z nej radosť zo života a veľké odhodlanie pracovať na svojej speváckej kariére,“ povedal pre prima.cz.

Veľký zlom nastal v roku 1985, keď s Petrom Sepešim naspievala duet Knoflíky lásky. Bola to trefa do čierneho: „Nielenže spolu ladili svojimi hlasmi, ale vyžarovala z nich prirodzenosť a bezprostrednosť… okamžite si získali fanúšikov,“ dodal Vaculík. Ich spoločnú kariéru a tiež vzťah, o ktorom mnohí tvrdili, že bol skôr priateľský, však ukončila Petrova tragická autonehoda.

Peter Sepéši a Iveta Bartošová (Zdroj: Alan Pajer)

Iveta sa vtedy stiahla do ústrania a až po istom čase rozbehla svoju sólovú kariéru. Darilo sa jej, vypracovala sa na hviezdu, získavala ocenenia. Veľkou oporou jej bola sestra, dvojička Ivana. Podľa viacerých bola ešte talentovanejšia ako Ivana, čo bol dôvod Ivetinej žiarlivosti. Bála sa, že by ju sestra zatienila.priznala Iveta v relácii Pravdivý příběh Ivety B. Napriek tomu, že Ivana sestru naozaj podporovala, nakoniec sa svojich ambícií vzdala a odsťahovala sa do Švajčiarska. S Ivetou sa videli iba raz, a to v roku 2008 na pohrebe ich otca.

Pod Ivetin úspech sa okrem jej talentu a veľkej snahe výraznou mierou podpísal Ladislav Štaidl. S jeho orchestrom začala spolupracovať v roku 1987, keď už boli do seba zaľúbení. Žili spolu aj napriek tomu, že o 21 rokov starší Štaidl bol stále ženatý. Po desiatich rokoch sa im narodil syn Arthur. Ich život vyzeral ako rozprávka a ku šťastiu jej zdanlivo nič nechýbalo.

(Zdroj: ČT, Topky.sk )

Keď si ju dokonca režisér Jaroslav Soukup vybral do hlavnej úlohy vo filme Svatba upírů, splnil sa jej životný sen. Bartošovej pracovitosť, zodpovednosť a príjemný prístup si pochvaľovať aj režisér, ktorý s ňou išiel do veľkého rizika. Nemala totiž žiadne herecké skúsenosti. Ivetu však vo filme čakala séria milostných scén s o štyri roky mladším Rudolfom Hrušínskym najmladším, s ktorým prežila milostný románik.spomínala Bartošová vo svojej autobiografickej knihe.

Keď sa však o nevere dozvedel Štaidl, vyhodil ju z domu. Obdivovaná a milovaná Iveta skončila zo dňa na deň na ulici a nevedela čo ďalej. „Prespávala som, kde sa dalo. Nakoniec som Láďu odprosila a vzal ma späť na milosť. Vzťah sa nám síce podarilo na čas urovnať, ale trhliny už v ňom bohužiaľ zostali,“ poznamenala speváčka. Nakoniec od neho po 13-tich rokoch sama aj s Arthurom odišla a to bol začiatok jej konca. Nepoznala totiž realitu života a dopadla na tvrdé dno. „Vôbec nevedela, čo je to inkaso, poistky, šeky. Proste koľko stojí život. Netušila, kde sa čo musí vybaviť a zariadiť. Všetko som za ňu robil ja. Možno to bola chyba. V každom prípade v momente, keď odišla, tak narazila,“ tvrdil Štaidl.

A jej ďalší život to potvrdil. Iveta začala hľadať únik pred realitou v alkohole, ktorému sa dovtedy oblúkom vyhýbala. „Kvôli svojmu otcovi dobre vedela, čo s človekom dokáže urobiť alkohol a ako je potom hnusný. Nikdy si však nepriznala, že je alkoholička a pomaly pila viac a viac a rovnako tak brala aj lieky,“ vyjadrila sa pani Svatava, speváčkina mama. Rovnako hľadala útechu v náručí mužov, pre ktorých bola ochotná urobiť čokoľvek, aby opätovali jej city. Najprv to bol Jiří Podhůrský a po ňom Jiří Pomeje, za ktorého sa v roku 2008 vydala. Manželstvo však trvalo dva roky a prišiel rozvod. S Ivetou to šlo aj ďalej dolu kopcom. Tlak médií nedokázal vydržať ani taliansky spevák Domenico Martucci, ktorý sa po jej boku objavil krátko po jej rozvode.

(Zdroj: Facebook D.M.)

Ochrániť pre médiami a bulvárom sa ju potom rozhodol podnikateľ Josef Rychtář, ktorý kvôli speváčke opustil rodinu a vďaka svojej výbušnej povahe sa neváhal niekoľkokrát pobiť s Ivetiným ctiteľom Zdeňkom Macurom. Rychtář na Ivetu nemal dobrý vplyv a podľa herca Jana Antonína Duchoslava sa speváčka mohla zbaviť svojich závislostí, ak by sa zbavila jeho.

Duchoslav ju spoznal bližšie, keď dva roky pred jej smrťou moderoval televíznu reality šou z jej života, ktorá mala vrátiť speváčku na výslnie a vrcholom mal byť koncert v pražskej Lucerne. Sám herec spomínal, že Iveta sa veľmi snažila, robila pokroky… kým do toho nezačal zasahovať Rychtář. A pridal aj konkrétny príklad: „Iveta sa začala zviechať aj po psychickej stránke. A to sa mu veľmi nepozdávalo, pretože nad ňou začal strácať kontrolu a moc. Zrazu k nej priskočil s pohárom sektu, nech sa napije, že jej to urobí dobre. A vtedy som na nej začal pozorovať zmeny. Bolo poznať, že je utlmená liekmi… a myslím, že ich začala mixovať s alkoholom,“ popísal Duchoslav pre prima.zeny.cz.

Podľa neho bola vnútorne neistá a Rychtář, z ktorého urobila svojho manažéra, jej mal byť oporou a nie despotom, ktorý ju ovláda.povedal na margo speváčky, ktorá sa za Rychtářa napokon v roku 2013 vydala. Ani toto manželstvo ale netrvalo dlho. Iveta svoj život ukončila na vlakových koľajách neďaleko svojho bydliska v Prahe Uhříněvsi 29. apríla 2014. Mala vtedy 48 rokov.uzavrel Duchoslav.

Iveta Bartošová má na svojom konte množstvo hitov, ako Málo mě zná, Medové dny, Víš lásko, Dva roky prázdnin, Dej mi ruku, Útoč láskou, Léto či Tichá píseň. V rokoch 1990 a 1991 zvíťazila v ankete Zlatý slavík, a nadviazala tak na svoje víťazstvo z roku 1986, kedy zosadila z trónu Hanu Zagorovú po jej deväťročnom kraľovaní. Medzi veľké hviezdy českej populárnej hudby ale Bartošová patrila aj vďaka muzikálom. V roku 1997 debutovala ako Adriana v Draculovi Karla Svobody, neskôr hrala aj v jeho Monte Christovi. Spievala tiež v Miss Saigon, Bedároch, rozprávkovom muzikále na ľade Mrazík či v Johanke z Arku, na Slovensku účinkovala v Pomáde. A samozrejme, nezabudnuteľná je jej pieseň v neodmysliteľnej vianočnej rozprávke Tri oriešky pre Popolušku, Kdepak ty ptáčku hnízdo máš.