Syn Bolka Polívku si prežil TEROR: Brutálna ŠIKANA a TÝRANIE kvôli slávnemu otcovi!

Bolek Polívka

PRAHA – Drsné detstvo, ktoré by nechcel zažiť nikto! Syn legendárneho českého herca Bolka Polívku (75), Jan Polívka (19), otvorene prehovoril o temnej stránke svojho dospievania. Sláva otca mu nepriniesla výhody, ale pravý opak – zažil brutálnu šikanu, týranie a psychický teror!

Malý Honzík, ako ho volali doma, to v škole rozhodne nemal ľahké. Kvôli známemu priezvisku sa stal terčom posmechu aj útokov. „Zažil som veľkú šikanu. Bol som ešte malý a tučný. Deti sú zlé a kruté, psychicky aj fyzicky ma týrali,“ zveril sa otvorene v rozhovore pre portál Aktuálně.cz. Spolužiaci si na ňom vybíjali frustráciu – ponižovali ho, kričali naňho hlášky z otcových filmov a dokonca ho bili!

V najhoršom období mu pomohol šport – konkrétne basketbal. Vďaka nemu schudol, vyrástol a získal rešpekt. „Mal som šťastie, že som veľmi skoro začal so športom a našiel si partiu v basketbale. Tučnota zmizla, pribudla výška, takže sa to začalo meniť. Už si na mňa netrúfli,“ priznal mladík, ktorý síce zdedil otcove črty, no nie túžbu stáť na divadelných doskách.

„K herectvu som si vytvoril taký odpor, alebo skôr odstup. Chcel som si dokázať, že viem robiť aj niečo iné. Asi to bolo moje ego,“ priznáva Jan, ktorý sníval o profesionálnej športovej kariére. Tá sa však, žiaľ, nenaplnila. Po skončení strednej školy sa ocitol na rázcestí – zvažoval filozofiu, jazyky, dokonca aj kariéru kondičného trénera.

Nakoniec však zvíťazili gény. Jan si to namieril rovno na JAMU – rovnakú školu, akú kedysi absolvoval aj jeho otec Bolek. „K herectvu som dozrel. Snažím sa vnímať, že je to moja cesta, moja láska, ktorú mi nikto nevštepil, nikto ma to nenaučí,“ hovorí odhodlane.

A čo reči o protekcii? Tie ho už vraj netrápia. Jan si ide svojou vlastnou cestou a chce dokázať, že má talent, ktorý nesúvisí len s menom, ale aj srdcom.