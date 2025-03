HORKÁ PILULKA k šesťdesiatke: PADÁK v divadle aj seriáli a... KRUTÝ ORTIEĽ lekárov

(Zdroj: Jan Zemiar)

Martin Dejdar sa narodil 11. marca 1965. Študoval na pražskej DAMU a hneď po škole získal divadelný angažmán. V roku 1993 ho preslávil filmový muzikál Šakalí léta, kde stvárnil rolu výstredne oblečeného mladíka, posadnutého rokenrolom. Nemenej presvedčivý výkon podal v filme Učitel tance, za ktorý získal cenu Český lev. Ďalej sa objavil vo filmoch Amerika, Slunce, seno, erotika, Proč, alebo Příliš hlučná samota.

Známy je aj zo seriálov Zdivočelá země, Konec velkých prázdnin alebo Poslední sezona. V rámci dabingu je jeho najznámejšou úlohou hlas Barta Simpsona. Okrem herectva je Dejdar známy aj svojím šoumenstvom – moderoval viacero televíznych programov a uplatnil sa aj ako porotca šou Česko Slovensko má talent. Účinkoval aj v šou Tvoje tvář má známý hlas.



Martin Dejdar je ženatý, má syna Matěja a dcéru Sáru. Syn je nádejný hokejista, ktorý kvôli športu odišiel na Floridu. Štyri roky tam s ním potom žila aj mama Daniela a sestra. Otec rodiny za nimi lietal tak často, ako mohol.

Herec Martin Dejdar s manželkou Danielou (Zdroj: Ramon Leško)

Od roku 2019 hral v kriminálnom seriáli Specialisté, kde si zahral majora Josefa Strouhala. Vo februári tohto roku však nakrúcal poslednú scénu.napísal herec na instagrame , hoci v tomto prípade nejde o bežnú výpoveď.dodal Martin Dejdar.



Stalo sa to krátko po tom, čo skončil aj v divadle Ypsilon, v ktorom rozvíjal svoj talent dlhé roky – pracoval tam od roku 1087. „Je to prvýkrát čo som v divadle dostal padáka. Zmluva mi skončí k 30. júnu 2026, ako aj ďalším mojim kolegom, a tým naša práca a účinkovanie v Studiu Ypsilon končí. Uvažujeme o tom, že by sme pôsobili niekde inde, hľadáme priestory, máme veľa nových nápadov a hľadáme rôzne varianty,“ vyjadril sa herec pre Ahaonline.cz. Milované Studio Ypsilon tak definitívne opúšťa po 39 rokoch. „Len ma mrzí, že nedotianem v Ypsilonke štyridsiatku, ale nás to nezabije. Prežijeme to a budeme radi, keď sa zídeme ako partia niekde inde,“ dodal Martin Dejdar, ktorý má aktuálne aj zdravotné problémy. Lekári mu zistili artrózu 3. stupňa, a to v obidvoch kolenách. Operáciou sa táto zdravotná komplikácia nerieši, takže Dejdar, ktorý holduje športu a hokeju, neplánuje brať na tento zdravotný problém ohľad. „Vlastne budem robiť všetko to, čo doteraz. Nijak sa neobmedzujem,“ vyjadril sa čerstvý šesťdesiatnik.