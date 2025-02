Závislosť na alkohole nahradila závislosť na práci: Zlomovým bodom bolo... toto sa stane len opilcom!

Dušan Sitek (Zdroj: ČT/reprofoto)

Dušan Sitek sa narodil 23. februára 1955 v Novom Bohumíne. Bol vyučený kuchár, ktorý absolvoval Strednú hotelovú školu v Mariánskych Lázňach. Štúdium herectva absolvoval na DAMU v roku 1981. Profesijná púť Dušana Siteka je celkom spletitá. Svoju divadelnú kariéru začal v Ostrave (Divadlo Petra Bezruča), ďalšie herecké skúsenosti získal v Opave (Slezské divadlo) a najdlhší angažmán mal v Zlíne (Mestské divadlo). Až do svojej šesťdesiatky bol čisto oblastným divadelným hercom, k filmu a televízii ani neprivoňal. Od roku 2010 pôsobí v Prahe. „Pred odchodom do Prahy ma síce v Zlíne všetci prehovárali, že ma v Prahe nikto nepozná. Keď mi ale zavolal Petr Kracík (z Divadla pod Palmovkou) s tým, že tých svojich dedkov môžem hrať aj v Prahe, tak som šiel,“ spomína v rozhovore pre Český rozhlas.

O tom, že to bolo správne rozhodnutie svedčí veľký divácky ohlas na emotívnu tragikomédiu Kráľova reč, ktorá je napísaná podľa tajných denníkov kráľovského logopéda Lionela Logua. „Ja som ten film zámerne videl až po odohraní niekoľkých predstavení, nerád totiž kopírujem. Pri skúšaní Kráľovej reči sme museli všetko nechať, ohlásila sa kráľovská kontrola princa Edwarda (najmladší syn kráľovnej Alžbety II.) a jeho manželky, princeznej Sophie. Bolo to úžasné, na javisku stála ochranka a my sme hrali asi 12 minút v kuse. Odrazu sa k veľkému úžasu ochranky obaja rozhodli prísť na javisko a objímali nás. Strašne sa im páčilo, že sme tam nechali humorné scény. Vlastne tak môžem slovami klasika povedať, že som hral anglickému princovi“, so smiechom spomína Sitek.

Veľké emócie v ňom zanechala aj hra Arnošta Lustiga, Modlitba pre Katarínu Horovitzovú, ktorú hral na najzvláštnejšom mieste, na stanici v Osvienčime. Inscenácia vznikla v koprodukcii s Festivalom Deväť brán a hrala sa zo železničného vagóna na stanici.zveril sa herec.

Herec už ako dieťa trpel kvôli závislosti otca na alkohole. Jeho matka sa s manželom po niekoľkoročnom spolužití rozviedla. „Mama videla, že alkohol otca ničí, čím bol starší, tým bol horší, a tak sa rozviedla. Mala totiž možno strach, že keď s otcom budeme, potom k alkoholu tiež priľneme skôr alebo neskôr,“ rozprával herec v programe 13. komnata. Následne sa zaňho ale opäť vydala keď už bol veľmi chorý a starala sa oňho až do konca.

Ani otcov odstrašujúci príklad ale neodradil Dušana Siteka od pitia. Prispelo k tomu aj divadelné prostredie, kde bolo pitie alkoholu bežné.spomína Sitek na svoj bežný režim.dodala manželka herca.povedal Sitek. Jeho manželka s ním však nesúhlasila. Vraj pil denne, i keď v malom množstve.

Sám si najskôr neuvedomoval, že to s alkoholom preháňa.opisuje. Práve incident s dcérou Kristínou ho prinútil pitie obmedziť.spomína Kristína Sitková.

Zlomovým bodom bolo podľa Dušana definitívum od manželky. „Manželka mi dala vybrať - buď alkohol alebo ona,“ vysvetlil herec, ako k celej situácii nakoniec pristúpila. „Ja som si predstavil, že by som zostal s tým alkoholom sám, bez milovanej manželky a bez dcéry,“ popísal Dušan svoje uvedomenie si, že musí niečo zmeniť. „Povedal som jej ale, že nedokážem prestať úplne, a ona mi povedala, že to stačí iba obmedziť," dodal. Dcére potom napísal list, v ktorom sľúbil, že jeho limit budú dve pivá denne.

Sitekovu závislosť na alkohole plne nahradila závislosť na práci.hovorí herec, ktorý okrem divadla nakrúca televízne seriály, dabuje, pracuje v rozhlase a načítava audioknihy. Okrem toho má psa, ktorého päťkrát denne venčí, a tiež veľmi rád varí pre celú rodinu. Prácu nemienil obmedziť ani po infarkte, ktorý prekonal.dodáva Dušan Sitek, ktorý okrem ZOO účinkoval v seriáloch Polície Modrava, Rapl, Četníci. Získal niekoľko nominácií na divadelné ceny a v súčasnosti je možné Dušana Siteka vidieť nielen na pražských scénach.