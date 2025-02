ŠOKUJÚCA správa: Seriálovú hviezdu našli doma MŔTVU... Mala iba 24 rokov!

(Zdroj: Getty Images)

Ako informoval portál TMZ, juhokórejskú hviezdu našli cez víkend mŕtvu v jej dome v Soule. Jej bezvládne telo objavil kamarát, ktorý privolal aj políciu. Už prvotné informácie hovorili o tom, že nešlo o cudzie zavinenie. No a neskôr sa už na verejnosť dostala správa, že príčinou úmrtia mladej herečky bola samovražda.

Kim patrila k slávnym juhokórejským herečkám so sľubne rozbehnutou kariérou. Preslávila sa v roku 2010 vo filme The Man From Nowhere, o dva roky neskôr zahviezdila aj v trileri The Neighbor. Pred tromi rokmi sa stala účastníčkou dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu. Česť jej pamiatke!