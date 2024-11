Známa Češka po nehode: Amputovaný nos a zohavená tvár!

(Zdroj: ČT)

Helena Štáchová je legendárna bábkoherečka, dabingová herečka, scenáristka a režisérka. Známa je predovšetkým ako interpretka Máničky a Bábinky a od roku 1996 až do svojej smrti aj ako riaditeľka Divadla Spejbla a Hurvínka.

Štáchová sa narodila 18. novembra 1944. Do Divadla S+H nastúpila ako elévka a po roku odišla študovať na Divadelnú fakultu Akadémie múzických umení. Po skončení štúdia sa v roku 1966 stala členkou tejto obľúbenej bábkovej scény, kde prevzala interpretáciu jednej z hlavných postáv divadla - Máničky. V roku 1971 k nej pribudla aj nová postava, babička Máničky, pani Kateřina.

Najprv to boli problémy vo vzťahu - so svojou životnou láskou Milošom Kirschnerom sa stretla v divadle Spejbla a Hurvínka, ibaže on bol ženatý a mal malé deti. Spolu teda mohli byť až po siedmich rokoch, kedy prišla prvá osudová rana. Ich prvé spoločné dieťa zomrelo iba jeden deň po pôrode.

Druhým nešťastím bola autonehoda v roku 1984. Vodič auta jej nedal prednosť v jazde a Helena počas zrážky preletela predným sklom. Následky nehody boli fatálne – mala odrezané pery a nos, viaceré rezné rany a poranené oko, na ktoré takmer oslepla. „Nevychádzala som z domu, zrkadlá rodina zakryla, aby som sa nevidela,“ priznala pre Blesk.cz Štáchová. Pomohli jej až desiatky plastických operácií.

Tým sa to však neskončilo a život jej klepol po prstoch tretíkrát. Keď sa konečne zo všetkého vystrábila, museli kvôli ťažkej cukrovke amputovať nohu jej manželovi Milošovi Kirschnerovi. Posledné roky až do smrti teda strávil na vozíku. Zomrel v bolestiach v nemocnici, kde sa čoskoro ocitla aj Helena. Diagnostikovali jej rakovinu lymfatických uzlín, s ktorou niekoľko rokov bojovala a na istý čas ju aj porazila.

Aj keď ju choroba unavila, Helena Štáchová žila aktívny život a venovala sa tomu, čo mala najradšej. Divadlu. Počas pracovnej kariéry však nepôsobila iba v ňom, ale aj v rozhlase, dabingu, či televízii. Bola autorkou kníh aj televíznych scenárov. Svoje hry, ktoré sa hrali doma i v zahraničí, častokrát sama režírovala.

Po smrti manžela bola v roku 1996 menovaná do funkcie riaditeľky divadla. Zároveň však musela takmer desaťročie viesť vojnu o Spejbla a Hurvínka s Mestským úradom sociálnych služieb v Plzni. V roku 2008 spor o práva na obidve postavy Spejbla a Hurvínka vyhrala a zabezpečila tak divadlu ďalšiu existenciu. Kým zakladateľ divadla Skupa s Hurvínkem pobudol 30 rokov a Miloš Kirschner 44 rokov, Helena to dotiahla na neuveriteľných 50 rokov. „A za nič by som tú našu spoločnú cestu nevymenila,“ dodala.

Helena mala s Milošom dve deti. Denisa vyštudovala kulturológiu a je dramaturgičkou divadla, syn Miloš je výtvarník. „Budeme sa snažiť, aby naša drevená rodinka žila ďalej svoj divadelný život,“ povedala po smrti svojej mamy dcéra Denisa. Helena Štáchová zomrela 22. marca 2017 v rodinnom kruhu v prítomnosti svojich najbližších.

