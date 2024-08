Televízna legenda stále na obrazovke i na kurte: Oženil sa pre peniaze!

Jan Rosák (Zdroj: ČT)

O dobrom moderátorovi sa hovorí, že je dôležitý ako podprsenka. Nemusí byť, ale ak je, dokáže celú vec pozdvihnúť na vyššiu úroveň. To absolútne platí pre rodáka z Ivanovíc na Hanej Jana Rosáka, zvaného aj Rosomák. Pracoval takmer pre všetky české televízie, známe a nezabudnuteľné sú jeho relácie Magion, Studio Rosa, Bingo, Triga, Riskuj! či Poklad z povaly, z ktorého si ho pamätá aj mladšia generácia. Jan Rosák oslavuje v sobotu 24. augusta 77 narodeniny.

Čo robí špičkový moderátor v penzistickom veku, ak nerobí? Pred časom úspešne predal pivovar v Mníšku pod Brdmi, ktorý niekoľko rokov prevádzkoval, a presťahoval sa s manželkou bližšie k svojim deťom. Je rád, že teraz má viac času na obľúbený tenis. Na kurte hráva so spevákom Petrom Jandom. Keď bol Jan Rosák na vojenčine, získal prezývku Rosomák, takže jedna Jandova pesnička je o ňom. Moderátor je pán v rokoch, no športom si udržiava skvelú kondíciu. Napriek tomu je skromný a vyzdvihuje kondíciu iných. "Petr Janda má vyše osemdesiat a je neuveriteľné, ako dobre hrá. Na ihrisku vyzerá, ako by nemal ani sedemdesiat! Pritom má za sebou ranný rozvoz detí, rozhovory v rádiu alebo televízii, a potom hrá tenis so mnou. Hráme štvorhru, na dvojhru si netrúfame, ale je to úžasné. Avšak dnešné skóre nebudem radšej prezrádzať. Hrali sme spolu vo dvojici debla a dopadli sme hanebne."

Málokto okrem zasvätených vie, že Jan Rosák je aj muzikant. Už dokonca nahral niekoľko cédéčiek. Začalo sa to pesničkami z programu Videostop, ktoré mu pripravil priateľ a autor scenára, nebohý Karel Čáslavský, a pokračovalo pesničkami zo štúdia Rosa. "Mám na svedomí aj album Honza Rosák spieva deťom a občas sa mi nejaký odrastený štyridsiatnik prizná, že na mojich pesničkách vyrastal. Tak sa vždy pre istotu pýtam: Ale neublížilo vám to veľmi?“

Jan Rosák (Zdroj: Tv Prima)

Jan Rosák je známy inteligentným zmyslom pre humor. Jeho práca, to však vonkoncom nie je len samé hahaha a hihihi. Zábavná súťaž, relácia Videostop, ktorá sa objavila na obrazovkách v druhej polovici 80. rokov, mu priniesla dva veľmi smutné momenty. Jedným bol ten, keď náhle zomrel jeho priateľ, autor scenára Videostopu Karel Čáslavský. Druhý šokujúci okamih zažil, keď tesne pred živým vysielaním skolaboval kameraman Videostopu. Žiaľ, po prevoze do nemocnice zomrel. Na túto chvíľu spomína Jan Rosák dodnes. „Pamätám si úplne presne, že vtedy boli hosťami Karel Gott, Mirek Donutil a Bolek Polívka. Karel Gott vtedy smutne vyhlásil: "Je to márne, aj keď umelcovi zomrie otec, tak prosto musí ísť na javisko." Takže sme museli vysielať, i keď nám veľmi veselo nebolo. Bolo to veľmi skľučujúce.”

Jan Rosák (Zdroj: Herminapress)

Zo svojho súkromia stále populárny moderátor veľa neprezrádza, vie sa však o ňom, že so svojou manželkou žije šťastným životom už niekoľko desaťročí. Čoskoro oslávia diamantovú svadbu. Vzali sa po dvoch mesiacoch chodenia a Rosák otvorene priznáva, že to bolo pre peniaze! Zoznámili sa totiž v roku, keď dosiahol tridsať rokov a vtedy sa novomanželská pôžička udeľovala len do tridsiatich rokov. Tak sa museli vziať. Pre tú pôžičku! Majú spoločné koníčky, teda až na tenis, lebo pani Jiřina by mu hru vraj len kazila. Od dcér Zuzany a Marie majú troch vnukov, ktorí starému otcovi dávajú zabrať. Musí teda rozumne deliť čas medzi nakrúcanie v štúdiu a troch raráškov, ktorí s ním hrávajú futbal.

Iveta Bartošová a Jan Rosák (Zdroj: Tv Nova)

Dokáže si Jan Rosák predstaviť, že by teraz opustil svoje celoživotné moderátorské remeslo a venoval sa niečomu inému? "Hneď ako si to predstavím, tak mi napadne, čím by som to asi nahradil? Čo by som tak robil? Plavčíka možno," smeje sa šarmantný Jan Rosák. "Je to zvláštne, že mi to ľudia pripomínajú. To už asi znamená, že je najvyšší čas skončiť. Ale nie, teraz vážne. Mňa to jednak stále veľmi baví, a potom je tiež dôležité, že je o mňa stále záujem. Nikdy som sa nikam nenútil, nikdy som nikomu nevolal, nehovoril: Vezmi ma. Nebolo by tam miesto? A podobne. Vždy som bol oslovený a stále ma ešte chcú, čo je, samozrejme, veľmi potešujúce. Keď to takto bude ešte nejaký čas, budem rád."